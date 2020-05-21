Общество
Реальное времяВ Рособрнадзоре назвали даты проведения ЕГЭ по всем предметам
В Рособрнадзоре анонсировали даты проведения ЕГЭ по всем предметам. Так, в день старта ЕГЭ, 29 июня, пройдут экзамены по географии, литературе и информатике. В два дня пройдет экзамен по русскому языку — 2 и 3 июля.
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Общество
Попова: в России прививать от коронавируса начнут с групп риска
Москва, 22 мая 2020, 06:15 — REGNUM При отсутствии возможности изготовления вакцины для всего населения России прививать на первом этапе будут группы риска, сообщила 21 мая журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.
REGNUM 23:15
Политика
Небензя рассказал, кто открыл путь к воссоединению Крыма и России
Украина сама открыла путь к референдуму по вопросу о воссоединении Крыма и России в 2014 году, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза по формуле Арриа.
РИА Новости 20:19
Хоккей
Кожевников оценил соперников сборной России по хоккею на ЧМ-2021
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею в составе сборной СССР Александр Кожевников в интервью телеканалу "Матч ТВ" поделился мнением о соперника сборной России на чемпионате мира 2021 года, который пройдет в Белоруссии и Латвии.
Piter.tv вчера в 10:13
Здоровье
Российские врачи оценили рост раковых заболеваний
Представители медицинского сообщества предупредили о возможном росте смертности от рака в России.
Lenta.ru вчера в 17:41
Футбол
Ананидзе может продолжить карьеру в тбилисском «Динамо»
Бывший полузащитник «Спартака» Жано Ананидзе сегодня отказался заключать контракт с батумским «Динамо»: стороны прервали переговоры.
Евро-футбол.ру 17:12
Общество
Нарушения в выплатах надбавок медикам нашли на Сахалине
В ходе проверки сотрудники прокуратуры установили, что 14 медиков города Долинск не получили выплаты за апрель на общую сумму 415 тысяч рублей из-за отсуствия специального образования, указано в сообщении.
Газета.Ru 20:59
Общество
Доктор Мясников назвал причину «русского чуда» во время коронавируса
Главврач столичной больницы №71 Александр Мясников, известный телезрителям как доктор Мясников, назвал причины «русского чуда» во время коронавируса.
Lenta.ru 22:44
Авто
Ford прекратит производство двух моделей
Американский автопроизводитель завершает выпуск моделей Ford Fusion, известных в Европе под именем Mondeo и Lincoln MKZ.
Somanyhorses 12:17
Общество
Мэр Москвы подписал указ о первом этапе смягчения ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 21 мая, подписал указ о начальном этапе снятия ограничительных мер в городе, введенных на фоне распространения коронавирусной инфекции.
Известия 18:36
Шоу-бизнес
Сергей Соседов сообщил о состоянии Бориса Моисеева
Певец Борис Моисеев уже примерно год не появлялся на публике, а о его здоровье иногда рассказывает его друг и менеджер Сергей Горох.
RuNews24.ru вчера в 22:41
Общество
Владимир Путин: ЕГЭ начнется 29 июня
Дата начала ЕГЭ — 29 июня, сообщил Владимир Путин.
Вести.Ru 07:39
Общество
Пекин ответил на планы США ввести санкции
Пекин, 21 мая 2020, 18:42 — REGNUM Американский закон о санкциях против Китая вызовет ответные меры, сообщил 21 мая журналистам Чжан Есуй, официальный представитель третьей сессии Всекитайского собрания народных представителей.
REGNUM 11:42
Общество
Власти Югры ограничили въезд в три населенных пункта из-за COVID-19
В начале мая местные власти сообщили, что ввели противоэпидемиологический режим в границах трех населенных пунктов - в городе Лянторе, поселках Федоровском и Нижнесортымском, на которые приходится не менее 80% всех заразившихся в районе.
РИА Новости 13:11
Происшествия
На станции скорой помощи в Камчатском крае выявили очаг коронавируса
У 38 сотрудников станции скорой помощи в Петропавловске-Камчатском выявили коронавирусную инфекцию.
RT на русском 23:14
Гаджеты
Samsung выпустил первый уличный телевизор
Телеканал 360° 17:53
Общество
Путин призвал не спешить с открытием курортов Краснодарского края
Президент Владимир Путин призвал краснодарского губернатора Вениамина Кондратьева не спешить с открытием санаториев в регионе и работать вместе с Роспотребнадзором.
News.ru 16:42
Общество
22 мая вспоминают Николая Чудотворца: как и когда молятся святому
22 мая православные отмечают день памяти Николая Чудотворца, или Николая Угодника - так любовно называют святителя в народе, а в Церкви торжественно - святителя и чудотворца Николая Мирликийского, особо почитаемого в России.
Российская газета 17:20
Экономика
ЦБ сообщил о возможности подать на кредитные каникулы через госуслуги
Россияне смогут подать заявку на оформление кредитных каникул через портал госуслуг. Об этом в своем пресс-релизе сообщил Банк России.
РБК 08:40
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 05:07
Шоу-бизнес
Салтыкова выложила свежее фото с изменившейся Овсиенко
Известно, что артистка сохранила теплые отношения со своими коллегами, в частности, с певицами Ириной Салтыковой и Татьяной Булановой.
WomanHit.ru 08:55
Общество
Жириновский предложил продать мумию Ленина
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил продать мумию Владимир Ленина, находящуюся в мавзолее на Красной площади.
РБК 22:50
Происшествия
В Чите задержали подстрекавшего к беспорядкам из-за COVID-19 мужчину
Мужчина разместил видео в соцсетях, где призывал не соблюдать режим самоизоляции и подстрекал к беспорядкам «с применением насилия в отношении представителей власти», рассказали в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.
Известия 22:03
Шоу-бизнес
Новое фото Дженнифер Лопес встревожило подписчиков. И вот почему
На днях 50-летняя Дженнифер Лопес опубликовала в своем Инстаграме новое фото из спортзала, где она проводит довольно много времени.
Grazia вчера в 23:12
Общество
Прокуратура ответила на данные о вызове медиков в СК из-за выплат
Как сообщало издание «Подъем», правоохранительные органы грозят уголовными делами медикам за то, что они записали видеообращение, где пожаловались на то, что до них не дошли президентские выплаты.
РБК вчера в 08:17
Технологии
Концерн «Калашников» разработал уникальный тип беспилотника
Группа компаний «ZALA AERO» (входит в концерн «Калашников») разработала уникальный гибрид беспилотного летательного аппарата самолетного и вертолетного типа.
Деловой квадрат 07:00
Общество
Медведев раскритиковал самоизоляцию
Медведева попросили рассказать, что он думает об ограничительных мерах в период изоляции на онлайн-конференции Startup Village.
Телеканал 360° 08:27
Происшествия
Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза
Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс 07:26
Общество
Названы богатейшие наследники российских олигархов
Единственный сын крупнейшего акционера «Лукойла» Вагита Алекперова Юсуф занял первое место в рейтинге богатейших наследников российских олигархов, который ежегодно составляется журналом Forbes.
Lenta.ru 04:58
Экономика
России предрекли череду карантинов до 2021 года
Наиболее вероятным аналитики сочли прогноз, при котором в стране вплоть до 2021 году будут происходить повторные волны эпидемии и, как следствие, череда карантинов.
Lenta.ru 19:48