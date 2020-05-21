В Рособрнадзоре анонсировали даты проведения ЕГЭ по всем предметам. Так, в день старта ЕГЭ, 29 июня, пройдут экзамены по географии, литературе и информатике. В два дня пройдет экзамен по русскому языку — 2 и 3 июля.

В Рособрнадзоре назвали даты проведения ЕГЭ по всем предметам

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