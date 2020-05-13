Рособрнадзор рассматривает возможность проведения ЕГЭ до конца июня, заявил в среду врио главы ведомства Анзор Музаев на совещании президиума Российского союза ректоров.

с чего всё началось

Проведение Единого госэкзамена в России могут перенести на вторую половину июня. Об этом сообщил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев. По его словам, существует готовое расписание не только на 8 июня.

Общество Правительство утвердило дополнительные выплаты семьям с детьми Вчера, 11 мая, в своём обращении к гражданам России президент Владимир Путин анонсировал с 1 июня единовременные выплаты каждой семье страны, где есть дети от 3 до 15 лет включительно. 3,2K

Политика Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты. 1,2K

Общество Роберт Паттинсон поделился своими пищевыми привычками на карантине Делясь своими пищевыми привычками, актер, смеясь, рассказал, что может есть из консервных банок и тому подобное, сравнив себя с диким животным.

Происшествия СКР не признал действия сестер Хачатурян самообороной Следственный комитет России (СКР) отказался переквалифицировать действия обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян на необходимую оборону, сообщил адвокат Алексей Липцер. 199

Здоровье Ростовский Минздрав показал легкие смертельно больного коронавирусом Глава ростовского областного министерства здравоохранения Татьяна Быковская на состоявшемся 13 мая заседании регионального оперативного штаба продемонстрировала его участникам снимки легких пациентов с коронавирусом. 3

Общество В Минстрое предложили увеличить число льготников по ЖКХ Минстрой выдвинул инициативу изменить федеральный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату ЖКУ в общем доходе семьи, снизив показатель с 22% до 15%. 21

Наука В древнейшем храме мира выявили скрытый геометрический узор Ученые из Тель-Авивского университета и израильского Управления древностей обследовали огромный каменный комплекс Гебекли-Тепе, который считается самым древним храмом в истории человечества.

Общество Tesla может обосноваться за пределами Калифорнии Основатель Tesla Илон Маск провел переговоры с губернатором штата Техас по поводу возможного переноса Гигафабрики из Калифорнии.

Общество В Москве оставили возможность оформить цифровой пропуск через СМС Мэр Москвы Сергей Собянин сохранил возможность оформления цифровых пропусков для передвижения по городу с помощью СМС (ранее столичные власти намеревались отказаться от этой опции). 411