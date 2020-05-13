Общество
Московский КомсомолецВ Рособрнадзоре назвали новые возможные сроки проведения ЕГЭ
Проведение Единого госэкзамена в России могут перенести на вторую половину июня. Об этом сообщил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев. По его словам, существует готовое расписание не только на 8 июня.
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с чего всё началось
Рособрнадзор рассматривает возможность проведения ЕГЭ до конца июня, заявил в среду врио главы ведомства Анзор Музаев на совещании президиума Российского союза ректоров.ТАСС07:31
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Общество
Минпросвещения перенесло ЕГЭ на более поздний срок, а ОГЭ отменило
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Коммерсантъ 06:12
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Дни24 вчера в 02:53
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Инфо24 09:25
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Законопроект о расширении полномочий полиции внесло в Госдуму правительство РФ.
Российская газета 04:14
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Главу Xiaomi поймали на использовании iPhone
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Google закрывает сервис Play Music
Компания Google заявила, что в скором времени закроет стриминговый музыкальный сервис Play Music.
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