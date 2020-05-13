Общество

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецВ Рособрнадзоре назвали новые возможные сроки проведения ЕГЭ

Проведение Единого госэкзамена в России могут перенести на вторую половину июня. Об этом сообщил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев. По его словам, существует готовое расписание не только на 8 июня.
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с чего всё началось

Рособрнадзор рассматривает возможность провести ЕГЭ до конца июня

Рособрнадзор рассматривает возможность проведения ЕГЭ до конца июня, заявил в среду врио главы ведомства Анзор Музаев на совещании президиума Российского союза ректоров.
ТАСС07:31

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В Рособрнадзоре назвали возможные сроки проведения ЕГЭ

РБК09:40

Рособрнадзор рассматривает проведение ЕГЭ во второй половине июня

RT на русском07:30

ЕГЭ в 2020 году могут провести во второй половине июня

Комсомольская правда07:40

В Рособрнадзоре назвали новые возможные сроки проведения ЕГЭ

Московский Комсомолец07:38

Рособрнадзор определился с предварительными датами ЕГЭ

Фонтанка.Ру07:48

Названы возможные сроки проведения ЕГЭ

Lenta.ru07:20

Рособрнадзор допустил перенос ЕГЭ на вторую половину июня

Известия07:13
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Общество

Минпросвещения перенесло ЕГЭ на более поздний срок, а ОГЭ отменило

В Министерстве просвещения РФ сделали заявление о том, что ЕГЭ однозначно переносится с ранее обозначенной даты (8 июня) на более поздний срок.
Tvtver.ru 07:09
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Политика

В США сообщили о состоянии Путина после госпитализации Пескова

Соединенные Штаты поделились данными о состоянии российского президента Владимира Путина после госпитализации его пресс-секретаря Дмитрия Пескова.
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Общество

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Общество

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Российские артисты, выступающие в Аланье, ответили на угрозы послу Украины в Турции Андрею Сибиге.
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Общество

Голикова сообщила, когда россияне вернутся к нормальной жизни

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Происшествия

В Красноярске жертв изнасилования обвинили в нарушении самоизоляции

Российская газета 06:06
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Общество

Роберт Паттинсон поделился своими пищевыми привычками на карантине

Делясь своими пищевыми привычками, актер, смеясь, рассказал, что может есть из консервных банок и тому подобное, сравнив себя с диким животным.
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Происшествия

СКР не признал действия сестер Хачатурян самообороной

Следственный комитет России (СКР) отказался переквалифицировать действия обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян на необходимую оборону, сообщил адвокат Алексей Липцер.
Коммерсантъ 06:12
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Здоровье

Миру предрекли новую эпидемию после коронавируса

Западные ученые предрекли миру новую эпидемию по завершению пандемии коронавируса.
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Здоровье

Ростовский Минздрав показал легкие смертельно больного коронавирусом

Глава ростовского областного министерства здравоохранения Татьяна Быковская на состоявшемся 13 мая заседании регионального оперативного штаба продемонстрировала его участникам снимки легких пациентов с коронавирусом.
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На телеканале «НТВ» вышел сюжет о 8-летнем мальчике из Мончегорска, которого месяцами избивал отчим.
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Общество

В Минстрое предложили увеличить число льготников по ЖКХ

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Наталья Еприкян из Comedy Woman сообщила о пополнении в семье

Создатель и продюсер шоу Comedy Woman Наталья Еприкян рассказала своим поклонникам об увеличении своей семьи.
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В древнейшем храме мира выявили скрытый геометрический узор

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Tesla может обосноваться за пределами Калифорнии

Основатель Tesla Илон Маск провел переговоры с губернатором штата Техас по поводу возможного переноса Гигафабрики из Калифорнии.
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Полиция Черногории задержала епископа Сербской православной церкви

В Черногории полиция задержала епископа Сербской православной церкви Иоанникия.
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Правительство расширило перечень пострадавших от коронавируса отраслей

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Госдума приняла поправки о дистанционном голосовании на выборах

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В Госдуму внесен законопроект, расширяющий полномочия полиции

Законопроект о расширении полномочий полиции внесло в Госдуму правительство РФ.
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Главу Xiaomi поймали на использовании iPhone

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Google закрывает сервис Play Music

Компания Google заявила, что в скором времени закроет стриминговый музыкальный сервис Play Music.
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