Общество
ИзвестияВ Рособрнадзоре назвали возможные сроки проведения ОГЭ
Региональные власти смогут самостоятельно определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике. ОГЭ по предметам на выбор в этом году проводиться не будет. Дополнительный период сдачи экзаменов пройдет в сентябре.
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Футбол
Андрей Червиченко: Кто пилит бюджетные деньги, может забыть о футболе
Ни один региональный чиновник не пойдет на то, чтобы отдать деньги футболистам вместо того, чтобы отдать врачам.
Советский спорт 11:30
Экономика
Владимир Путин озвучил новые меры поддержки бизнеса и регионов
Предлагаю предоставить малым и средним компаниям пострадавших отраслей (подчеркну: дополнительно к уже принятым мерам поддержки) прямую безвозмездную финансовую помощь со стороны государства.
53 новости 09:46
Общество
ВОЗ: в России продолжится рост числа зараженных коронавирусом
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что в России все еще продолжается рост зараженных коронавирусом.
Газета.Ru 08:35
Общество
Мэр Москвы объявил о мерах социальной поддержки из-за коронавируса
Власти Москвы объявили о мерах социальной поддержки. Их перечень опубликован на персональном сайте мэра столицы.
Российская газета 02:47
Автоспорт
Источники: Команды поставили Хэмилтону и Феттелю ультиматумы
По информации источников Motorsport.com в командах, Ferrari и Mercedes соответственно уже выдвинули гонщикам свои предложения и ждут от них ответа до конца апреля.
Motorsport.com Россия 06:10
Общество
В Минздраве оценили сроки снижения числа заражений в Москве
В Москве устойчивое снижение количества людей, заразившихся коронавирусной инфекцией, может наступить уже в июне — июле 2020 года, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
РБК 10:57
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
РИА Новости 10:56
Гаджеты
Apple представила дешевый iPhone SE
Apple представила iPhone SE — первый смартфон компании в 2020 году. Аппарат стал преемником одноименного девайса, выпущенного в 2016 году.
Lenta.ru 11:09
Культура
В Сети появились первые отзывы о сериале «Зулейха открывает глаза»
В понедельник вечером на телеканале "Россия 1" состоялась премьера сериала "Зулейха открывает глаза", основанного на одноименном романе Гузель Яхиной.
РИА Новости вчера в 07:54
Здоровье
Ученые: вспышка коронавируса в Петербурге продержится до июня
Вспышка заражения коронавирусом в Петербурге продлится до июня-июля этого года — таковы результаты прогноза, составленного с помощью математической модели учеными Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) и экспертами Института биомедицинских систем и биотехнологий СПбПУ и НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева.
Петербургский дневник 11:11
Общество
В России остался только один регион без коронавируса
Последним регионом без коронавируса является Республика Алтай. Ранее сообщалось о двух регионах без официально подтвержденных заражений.
Газета.Ru 04:01
Общество
Назван нулевой пациент с коронавирусом в России
Газета.Ru 08:17
Космос
Российский ученый рассказал, хватит ли колонизаторам Марса воды
Московский Комсомолец 13 апреля в 04:01
Политика
ФСБ сообщила о задержании украинских разведчиков в Крыму
«На территории Республики Крым пресечена деятельность главного управления разведки Министерства обороны Украины, направленная на организацию и совершение диверсионно-террористических актов, похищение сведений, содержащих государственную тайну, и вербовку российских граждан»,— сообщили в пресс-службе ФСБ.
Коммерсантъ 09:21
Здоровье
Ученые Швеции призвали власти к действиям против коронавируса
Стратегию правительства Швеции в борьбе с распространением коронавируса в стране раскритиковала группа экспертов в области здравоохранения, 14 апреля сообщает датское печатное издание Веrlіпдsке.
ИА Красная Весна вчера в 11:34
Транспорт
На въездах в Москву образовались пробки из-за проверки пропусков
В метро из-за проверки пропусков всех граждан образовались очереди. Автомобильные пробки есть почти на всех въездах.
Коммерсантъ вчера в 22:37
Общество
Собянин предупредил, что контроль за пропусками усилится
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что контроль за цифровыми пропусками, разрешающими передвижение по городу, будет усиливаться с каждым днем, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru 11:12
Шоу-бизнес
Лиза и Гарри Галкины растрогали Пугачеву до слез
Супруг певицы Максим Галкин на своей странице в Instagram выложил видео, на котором видно, как Лиза и Гарри подготовили для мамы сюрприз.
Вести.Ru 08:47
Экономика
Глазьев предложил ввести в ЕАЭС налог на обмен валюты
Экс-советник президента, министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев предложил ввести на пространстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС) налог на валютообменные операции.
РБК 01:42
Финансы
ЦБ объяснил отток ликвидности из банков в марте
Отток ликвидности из российских банков, который наблюдался в марте 2020 года, был связан с ростом спроса на наличные.
Компания 10:11
Общество
Шнуров назвал слова о своем заражении коронавирусом шуткой
РИА Новости 09:10
Происшествия
Больной COVID-19 мужчина убил жену после попытки выгнать его из дома
Эгала задержали по подозрению в убийстве. В суде он рассказал, что жена попросила его покинуть дом из-за того, что он болен COVID-19.
РИА Новости 08:47
Общество
Германия запретила массовые мероприятия до 31 августа
Два дня назад президент Франции Эмманюэль Макрон в обращении к нации заявил, что до середины июля в стране запрещены массовые мероприятия.
ODDS.ru 11:19
Кино
Тайка Вайтити рассказал о судьбе толстого Тора
Новозеландский кинорежиссер Тайка Вайтити рассказал, увидят ли зрители вновь растолстевшего Тора.
Piter.tv 04:16
Политика
Трамп заявил о приостановке финансирования ВОЗ
Президент США Дональд Трамп во вторник, 14 апреля, заявил, что Вашингтон прекращает финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Известия вчера в 19:24
Армия и оружие
Польский F-16 удивил российских пилотов выпущенным в небе шасси
Польский пилот F-16 внезапно начал демонстрировать какие-то странные маневры. Подлетев к российским самолетам, он выпустил шасси.
Политическая Экспертиза 13 апреля в 13:40
Общество
Браслеты для слежки за заражёнными закупает Мурманская область
Мурманск, 15 апреля 2020, 14:24 — REGNUM Две тысячи трекер-браслетов закупит Мурманская область для отслеживания передвижений зараженных коронавирусом.
REGNUM 07:24
Политика
Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны
Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
REGNUM вчера в 06:10