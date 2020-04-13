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Футбол Андрей Червиченко: Кто пилит бюджетные деньги, может забыть о футболе Ни один региональный чиновник не пойдет на то, чтобы отдать деньги футболистам вместо того, чтобы отдать врачам.

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