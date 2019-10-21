МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Роспатент назвал самую необычную заявку на патент 2019 года, им оказался зимний гаечный ключ, сообщил глава ведомства Григорий Ивлиев в интервью РИА Новости в преддверии московского международного форума "Открытые инновации". "Мы выдали патент на зимний гаечный ключ.

с чего всё началось

Кто сталкивался в 40-градусные морозы с необходимостью закрутить или открутить какую-то гайку, может оценить необычность такого ключа.

Самой необычной заявкой на патент 2019 года оказался зимний гаечный ключ. По словам главы Роспатента Григория Ивлиева, в ручке этого ключа имеется греющий элемент, а сам инструмент красного цвета, что позволит не потерять его из виду.

В Роспатенте рассказали о самой необычной в 2019 году заявке на патент

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