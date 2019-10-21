Общество
Российская газетаВ Роспатенте рассказали о самой необычной в 2019 году заявке на патент
Самой необычной заявкой на патент 2019 года оказался зимний гаечный ключ. По словам главы Роспатента Григория Ивлиева, в ручке этого ключа имеется греющий элемент, а сам инструмент красного цвета, что позволит не потерять его из виду.
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Кто сталкивался в 40-градусные морозы с необходимостью закрутить или открутить какую-то гайку, может оценить необычность такого ключа.
— Григорий Ивлиев, российский политикФонтанка.Ру 01:38
с чего всё началось
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Роспатент назвал самую необычную заявку на патент 2019 года, им оказался зимний гаечный ключ, сообщил глава ведомства Григорий Ивлиев в интервью РИА Новости в преддверии московского международного форума "Открытые инновации". "Мы выдали патент на зимний гаечный ключ.РИА Новостивчера в 20:31
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В Роспатенте рассказали о самой необычной в 2019 году заявке на патент
Российская газетавчера в 20:41
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Названо число пострадавших при прорыве дамбы в Красноярском крае
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РИА Новости вчера в 17:17
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Известный российский актер и шоумен Дмитрий Нагиев, который является ведущим шоу «Голос», в прямом смысле встречал одну из участниц нового выпуска программы на коленях.
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ДНР: Украина нарушила режим перемирия 38 раз за прошедшие сутки
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Коммерсантъ 02:12
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Олег Монгол победил «Руки-базуки» в бою по правилам ММА
В Абакане прошел бой по правилам ММА между двумя интернет-фриками Олегом Монголом и Кириллом Терешиным, который известен как «Руки-базуки».
Известия вчера в 18:08
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«Росатом» рассекретил поручение о создании советской атомной бомбы
РИА Новости вчера в 20:32
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Территория новостей 03:00
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В Росстате сообщили, что рост реальных располагаемых доходов россиян в III квартале 2019 года связан с увеличением их доходов благодаря "серой" заработной плате.
Газета.Ru 19 октября в 03:01
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СМИ продолжают подсчитывать, во сколько обходится лечение Заворотнюк
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Армия США разбомбила собственную авиабазу в Сирии
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Армия и оружие
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Министр культуры Украины извинился перед экс-главой Нацбанка за песню хора
Министр культуры Украины Владимир Бородянский извинился перед экс-главой Национального банка Валерией Гонтаревой за хор имени Веревки, артисты которого вместе с актерами из "Квартала 95" исполнили песню о поджоге ее дома.
РИА Новости 02:21
Общество
Facebook заблокировал страницу проекта МИА «Россия сегодня» об Арктике
Facebook удалил англоязычную страницу одного из сайтов МИА "Россия сегодня" — портала Arctic.ru.
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Роскачество дало советы по защите данных при краже смартфона
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Как пишет ТАСС, со ссылкой на воскресную публикацию редактора BBC Джереми Боуэна в газете The Sunday Times, Россия воспользовалась бездействием стран Запада и смогла стать самым важным игроком на Ближнем Востоке, а российский президент Владимир Путин в регионе считается самым влиятельным иностранным лидером, с мнением которого нельзя не считаться.
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Армия и оружие
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"Вероятно, что возможности России в области ограничения и воспрещения доступа и маневра в случае боевых действий со странами НАТО станут для них труднопреодолимым препятствием в проведении военных операций альянса", - цитирует RT выдержку из документа.
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Гвардиола назвал причину поражений «Ман Сити» в этом сезоне ЛЧ
Напомним, что "Ман Сити" не разу не выходил дальше четвертьфинала ЛЧ.
Газета.Ru вчера в 20:33
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Депутат: Сирийские военные окружили турецкую армию в Рас-эль-Айне
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Армия и оружие
Шойгу назвал настоящие причины выхода США из ДРСМД
Министр обороны Сергей Шойгу назвал расширение военно-технического сотрудничества между Россией и Китаем реальной причиной выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает «РИА Новости».
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Галкин вслед за Харламовым присоединился к троллингу Гузеевой
Телеведущий Максим Галкин в Instagram разместил смешной ролик, где главным действующим лицом стала ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Лариса Гузеева.
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