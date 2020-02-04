Здоровье

ТАССТАССВ Роспотребнадзоре дали рекомендации по профилактике заболевания раком

Около трети случаев рака ассоциированы с отсутствием привычки следовать здоровому образу жизни, а так как риск развития онкологического заболевания есть у каждого человека, то снизить вероятность возникновения серьезных заболеваний помогают регулярные обследования и здоровый образ жизни.
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Роспотребнадзор назвал способы предотвращения рака

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Эрдоган в Киеве произнёс бандеровское приветствие

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время официальной церемонии встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве поздоровался с почётным караулом приветствием «Слава Украине!», сообщило 3 февраля информационное агентство УНИАН.
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Стало известно о состоянии пациента с коронавирусом из Забайкалья

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В ульяновских школах объявлен карантин

Ульяновские школы закрываются на карантин.
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