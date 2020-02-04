Здоровье
ТАССВ Роспотребнадзоре дали рекомендации по профилактике заболевания раком
Около трети случаев рака ассоциированы с отсутствием привычки следовать здоровому образу жизни, а так как риск развития онкологического заболевания есть у каждого человека, то снизить вероятность возникновения серьезных заболеваний помогают регулярные обследования и здоровый образ жизни.
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Общество
МВД предложило новые комбинации для кода регионов на номерах
В России могут начать выдавать номера с трехзначными кодами регионов, которые начитаются с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9, выяснил "Ъ".
Экономика
Вступили в силу новые правила провоза наличности через границу
C 4 февраля начинают действовать новые правила провоза наличности через таможенную границу евразийского экономического союза, который объединяет Россию, Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию.
Технологии
Роскачество сравнило качество звука домашних и переносных колонок
«Проверка показала — по качеству звука домашние колонки превосходят переносные устройства», — отметили в Роскачестве.
Армия и оружие
Турция сообщила о нейтрализации 76 сирийских военных в Идлибе
Удары нанесены в ответ на артиллерийский обстрел со стороны сирийских военных в Идлибской зоне деэскалации, в результате чего погибли турецкие военнослужащие, передает турецкое агентство «Анадолу».
Шоу-бизнес
Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале
Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале.
Гаджеты
Huawei Mate 30 Pro начнут продавать в России
Происшествия
Вылет самолета из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов
Пассажирский самолет авиакомпании Air France не сумел своевременно вылететь из Парижа в Москву из-за драки пилотов, случившейся в кабине лайнера.
Происшествия
В ДТП с автобусом в Воронежской области погибли два человека
Автобус столкнулся с грузовиком в Воронежской области, в результате два человека погибли, еще трое попали в больницу, сообщила пресс-служба ГИБДД РФ.
Общество
Никиту Белых перевели из библиотеки колонии в швейный цех
Общество
Минтранс предложил высаживать из электричек плохо пахнущих пассажиров
В действующих правилах говорится, что работники органов внутренних дел могут высадить из поезда пассажира, если он «при посадке в поезд или в пути следования нарушает правила проезда, общественный порядок и мешает спокойствию других пассажиров».
Общество
Ирина Шейк и Брэдли Купер воссоединились на вечеринке BAFTA-2020
Ирина Шейк и Брэдли Купер воссоединились на вечеринке BAFTA-2020 Лишь после того, как в Сеть попала фотография, на которой экс-влюбленные позируют вместе, стало известно, что актер и модель не только встретились, но также позировали фотографам, а также, возможно, обменялись парой реплик.
Происшествия
В Петербурге бывшего подполковника СК посадили на 10 лет за взятку
Подполковника СКРФ Романа Русакова суд приговорил к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штрафом в пять миллионов рублей.
Армия и оружие
«Панцирь» уничтожил летевший к российской базе Хмеймим беспилотник
Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» сбил малый беспилотник, летевший со стороны Средиземного моря к российскому аэродрому Хмеймим в Сирии.
Политика
СМИ предрекли победу Трампа на собрании республиканцев в Айове
Президент США Дональд Трамп лидирует в голосовании на партсобрании Республиканской партии в американском штате Айова.
Политика
Опубликован разговор заметившего иранскую ракету пилота с диспетчером
Пилот самолета авиакомпании Iran Aseman Airlines заметил попадание ракеты в украинский пассажирский самолет Boeing 737-800 и сообщил об этом диспетчеру.
Политика
Эрдоган в Киеве произнёс бандеровское приветствие
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время официальной церемонии встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве поздоровался с почётным караулом приветствием «Слава Украине!», сообщило 3 февраля информационное агентство УНИАН.
Общество
Минюст изменит правила общения коллекторов с должниками
Еще одно положение законопроекта предусматривает, что к роботам-коллекторам будут применяться те же требования: они смогут сообщать должникам только имя и идентификационный номер.
Общество
Умер основатель и президент «Шанинки»
Фигурное катание
Алина Загитова упала на ледовом шоу Ирины Слуцкой
Алина Загитова не устояла на коньках и упала во время выступления на ледовом шоу Ирины Слуцкой. Инцидент произошел в Доброграде.
Энергетика
«Газпром» заставили рекордно снизить цены в Европе
Снизить цены российскую компанию заставили конкуренты из числа поставщиков сжиженного природного газа (СПГ), сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Армия и оружие
Госиспытания танка «Армата» планируют завершить в 2020 году
Т-14 "Армата", единственный в мире танк третьего послевоенного поколения, приступит в этом году к государственным испытаниям.
Здоровье
Стало известно о состоянии пациента с коронавирусом из Забайкалья
Гражданин Китая, госпитализированный в Забайкалье с новым типом коронавирусом, идет на поправку.
Общество
16-летняя россиянка нарисовала Билли Айлиш для обложки Vogue
Журнал Vogue показал в соцсетях обложку цифровой версии мартовского номера, героем которой стала Билли Айлиш, обладательница пяти премий «Грэмми».
Футбол
Йович: «Знаю, что могу играть лучше»
Нападающий "Реала" Лука Йович рассказал, что не может понять, почему у него не задался сезон в стане "сливочных":Я недоволен нынешним сезоном, потому что знаю, что могу играть лучше.
Политика
Украина готовит новые судебные иски против России
Министерство юстиции Украины изучает возможность подачи новых исков против России в международные суды.
Политика
Россия начала производить С-400 для Индии
Общество
Директор парка львов «Тайган» Зубков арестован в зале суда
Владелец крымского сафари-парка «Тайган» Олег Зубков арестован на два месяца в зале суда.
Армия и оружие
«Су-35 не эффективен»: в Индонезии выступили за переход на передовой истребитель
Потенциал российского истребителя Су-35 существенно ограничен в сравнении с более передовыми машинами своего класса.
Здоровье
В ульяновских школах объявлен карантин
Ульяновские школы закрываются на карантин.