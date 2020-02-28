с чего всё началось

Для сохранения иммунитета необходимо соблюдать простые правила, так как способность организма защищаться от вредных микроорганизмов на 50% зависит от образа жизни, который ведет человек. Об этом в воскресенье, 1 марта, во Всемирный день иммунитета, напомнили в Роспотребнадзоре.

Шоу-бизнес Галкин показал трогательное семейное фото Пугачёвой с детьми На снимке, опубликованном в Instagram артиста, запечатлена его 70-летняя супруга Алла Пугачёва и их дети 6-летние Гарри и Лиза На фотографии Примадонна обнимает близнецов, Гарри смотрит в телефон, а Лиза позирует отцу.

Футбол Матч «Баварии» остановили из-за оскорбительного баннера на трибунах На 66-й минуте главный арбитр встречи Кристьян Дингерт прервал матч из-за того, что фанаты «Баварии» вывесили на трибунах оскорбительные баннеры в адрес владельца «Хоффенхайма» Дитмара Хоппа.

Политика Байден выиграл праймериз демократов в Южной Каролине Бывший вице-президент США Джо Байден победил на праймериз Демократической партии США в Южной Каролине, передает The New York Times (NYT).

Происшествия Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.

Армия и оружие Советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова, заявил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber.

Космос Зафиксирован самый мощный взрыв во Вселенной Специалисты Международного центра радиоастрономических исследований зафиксировали самый мощный взрыв во Вселенной со времен Большого взрыва.

Транспорт В Люксембурге ввели бесплатный проезд в общественном транспорте По решению коалиционного правительства Люксембурга с 29 февраля на территории герцогства вводится бесплатный проезд в общественном транспорте для жителей и гостей страны.