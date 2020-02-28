Здоровье
ИзвестияРоспотребнадзор напомнил правила поддержания иммунитета
Для сохранения иммунитета необходимо соблюдать простые правила, так как способность организма защищаться от вредных микроорганизмов на 50% зависит от образа жизни, который ведет человек. Об этом в воскресенье, 1 марта, во Всемирный день иммунитета, напомнили в Роспотребнадзоре.
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с чего всё началось
Подтачивают иммунитет длительные стрессы, неправильное питание и вредные привычки, физические перегрузки, загрязнение окружающей среды, травмы, ожоги, операции, сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.Вечерняя Москвавчера в 20:29
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Эксперт рассказала, как улучшить защитную систему организма
Телеканал Санкт-Петербург28 февраля в 04:36
Как защитить себя от болезней и укрепить здоровье в преддверии Дня иммунитета
РГВК Дагестанвчера в 08:41
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