Здоровье

ИзвестияИзвестияРоспотребнадзор напомнил правила поддержания иммунитета

Для сохранения иммунитета необходимо соблюдать простые правила, так как способность организма защищаться от вредных микроорганизмов на 50% зависит от образа жизни, который ведет человек. Об этом в воскресенье, 1 марта, во Всемирный день иммунитета, напомнили в Роспотребнадзоре.
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с чего всё началось
Подтачивают иммунитет длительные стрессы, неправильное питание и вредные привычки, физические перегрузки, загрязнение окружающей среды, травмы, ожоги, операции, сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора
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Вечерняя Москвавчера в 20:29

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Для поддержания иммунитета Роспотребнадзор рекомендует не пить и не курить

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В Роспотребнадзоре дали советы для поддержания иммунитета

Газета.Ruвчера в 23:11

Роспотребнадзор рассказал, что нужно делать для поддержания иммунитета

РИА Новостивчера в 23:04

В Роспотребнадзоре дали рекомендации для поддержания иммунитета

РЕН ТВвчера в 23:51

Как защитить себя от болезней и укрепить здоровье в преддверии Дня иммунитета

РГВК Дагестанвчера в 08:41

Роспотребнадзор дал рекомендации по укреплению иммунитета

RT на русскомвчера в 23:59
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