с чего всё началось

В Роспотребнадзоре дали советы для поддержания здоровья в рамках Всемирного дня иммунитета, который отмечают 1 марта. Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия В Крыму задержан лжесотрудник ФСБ В Крыму задержали лжесотрудника ФСБ, который предлагал за вознаграждение трудоустройство в силовые структуры региона.

Политика Греция заблокировала заявление НАТО в поддержку Турции Греция наложила вето на заявление Североатлантического альянса (НАТО) в поддержку Турции на фоне обострения ситуации в сирийском Идлибе, сообщает газета "Вима".

Шоу-бизнес Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.

Политика Украинцам ужесточили правила выезда в Россию С 1 марта власти Украины запретили своим гражданам выезжать в Россию по внутренним паспортам или свидетельствам о рождении (для детей до 16 лет) – теперь украинцы смогут пересекать границу с РФ только по загранпаспорту, сообщает Госпогранслужба страны.

Армия и оружие Авианосец США вошел в Средиземное море Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Eisenhower прошла пролив Гибралтар и вошла в Средиземное море.

Происшествия В Анкаре неизвестные напали на сотрудников Sputnik Турция Неизвестные ворвались в квартиры трех журналистов турецкого бюро новостного агентства Sputnik в ночь с субботы на воскресенье в Анкаре, угрожая и обвиняя в предательстве родины в связи с их работой в российском СМИ.

Армия и оружие Иран поставил Турции ультиматум по Сирии пригрозив мощным ракетным ударом На фоне масштабной военной операции турецкой армии на территории Сирии, официальный Тегеран потребовал от Турции немедленно прекратить удары по сирийской армии, пригрозив нанести масштабный ракетный удар по боевикам и турецким военным без предупреждения.

Финансы Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля на 2020 год Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля на 2020 год. Об этом следует из презентации итогов банка с МСФО за IV квартал 2019 года.

Армия и оружие Турция планирует закрыть Босфор для кораблей России В четверг, 28 февраля, турецкий журналист Хакан Челик сообщил, что Турция на фоне эскалации конфликта в Идлибе (Сирия) может ограничить либо полностью перекрыть пролив Босфор для кораблей ВМФ России.