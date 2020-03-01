Здоровье

Газета.RuГазета.RuВ Роспотребнадзоре дали советы для поддержания иммунитета

В Роспотребнадзоре дали советы для поддержания здоровья в рамках Всемирного дня иммунитета, который отмечают 1 марта. Об этом сообщает РИА "Новости".
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с чего всё началось
Для поддержания иммунитета человеку необходимы полноценное здоровое питание, хороший сон, подвижный образ жизни и закаливание, рассказали
 в Роспотребнадзоре по случаю Всемирного дня иммунитета, который ежегодно отмечается 1 марта.
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