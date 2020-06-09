Специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации по поводу оформления микрозаймов. В ведомстве отметили, что в первую очередь следует избегать организаций, которые настаивают на быстром оформлении займа.

Роспотребнадзор пояснил, чего опасаться при оформлении микрозаймов

Происшествия Володин поручил взять на контроль расследование ДТП с Ефремовым Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил взять на контроль расследование смертельного ДТП с участием актера Михаила Ефремова.

Происшествия В Анапе экс-полицейских осудили за принуждение спортсменки к сексу Ночью 26 августа прошлого года полицейские на пляже курортного поселка Витязево, находящегося недалеко от Анапы, обнаружили 17-летнюю девушку и совершеннолетнего молодого человека.

Технологии МТС предложила абонентам виртуальные телефонные номера Абоненты МТС теперь могут подключить до пяти дополнительных виртуальных номеров без явки в офис оператора и покупки sim-карт.

Общество КПВВ в Донбассе частично восстановят работу Контрольно-пропускные пункты в Донбассе восстановят работу с 10 июня, но с некоторыми ограничениями, сообщил во вторник пресс-центр операции Объединенных сил ВС Украины. 2

Общество В Крыму с 15 июня отменят обязательную обсервацию приезжающих Обязательную обсервацию для приезжающих в Крым из других регионов отменят с 15 июня.

Кино Появился новый кадр с Миллой Йовович из экранизации игры Monster Hunter В Сети опубликован новый кадр из экранизации игровой франшизы Monster Hunter с Миллой Йовович.

Футбол ЦСКА отложил идею с подписанием Вагнера Лава на неопределенное время ЦСКА отказался от планов заключить в ближайшее время контракт с бразильским нападающим Вагнером Лавом, сообщает РБК Спорт со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

Происшествия Суд арестовал подозреваемых в нападении на инкассаторов в Красноярске Суд арестовал до 7 августа троих подозреваемых в нападении на инкассаторов в Красноярске 30 мая, сообщили РИА новости в Красноярском краевом суде. 4

Экономика В АТОР опровергли сообщения о подорожании летнего отдыха в РФ на 30% Москва, 9 июня 2020, 16:10 — REGNUM Информация о вероятном значительном подорожании летнего отдыха в 2020 году, появившаяся в СМИ, не соответствуют действительности.

Политика В Мосгордуме могут рассмотреть вопрос о недоверии председателю Депутаты Мосгордумы могут рассмотреть вопрос о недоверии ее председателю при поступлении соответствующего проекта постановления, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе столичного парламента. 115

Здоровье Врач рассказала, кому нельзя есть мороженое Мороженое может нанести вред организму не только из-за того, что оно холодное, но и из-за большого содержания сахара, рассказала врач-терапевт Ольга Кашубина. 27

Происшествия Коллеги рассказали о погибшем в ДТП с Ефремовым курьере О погибшем в ДТП с актером Михаилом Ефремовым курьере Сергее Захарове отзываются как о замечательном человеке, который всегда отлично делал свою работу, был обязательным, доброжелательным, вежливым, сообщает компания, в которой он работал.

Единоборства Осужденный Дацик проведет бой с Александром Емельяненко Супруга бойца MMA Вячеслава Дацика Виктория анонсировала бой ее мужа с соотечественником Александром Емельяненко. 3

Политика В США назвали Путина «самым последовательным сторонником демократии» Американское издание Fort Russ News назвало президента России Владимира Путина одним из самых последовательных сторонников демократии в мире.

Общество Российские моряки обнаружили в Антарктиде неизвестную впадину Моряки российского океанографического судна «Адмирал Владимирский» нашли у берегов Антарктиды неизвестную впадину, сообщает РИА Новости со ссылкой на Русское географическое общество.

Происшествия Михалков прокомментировал смертельное ДТП с участием Ефремова Трагическое ДТП с участием актера произошло в центре российской столицы 8 июня. Пьяный Ефремов вылетел на "встречку" и столкнулся с фурой.

Происшествия Блогера Гусейна Гасанова лишили водительских прав Мировой суд лишил блогера Гусейна Гасанова водительских прав сроком на 3 месяца, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Хорошевского суда столицы.