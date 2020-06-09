Общество
News.ruРоспотребнадзор пояснил, чего опасаться при оформлении микрозаймов
Специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации по поводу оформления микрозаймов. В ведомстве отметили, что в первую очередь следует избегать организаций, которые настаивают на быстром оформлении займа.
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Происшествия
Полиция оцепила дом Михаила Ефремова
Вести.Ru 07:09
Происшествия
Володин поручил взять на контроль расследование ДТП с Ефремовым
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил взять на контроль расследование смертельного ДТП с участием актера Михаила Ефремова.
Российская газета 07:30
Экономика
Сбербанк ожидает снижения ВВП России в 2020 году на 4,2-4,5%
Сбербанк прогнозирует меньшее снижение российского ВВП, чем ожидают Банк России и правительство.
ТАСС 08:40
Происшествия
В Анапе экс-полицейских осудили за принуждение спортсменки к сексу
Ночью 26 августа прошлого года полицейские на пляже курортного поселка Витязево, находящегося недалеко от Анапы, обнаружили 17-летнюю девушку и совершеннолетнего молодого человека.
Российская газета 09:02
Кино
Режиссер «Другого» займется новой частью «Зловещих мертвецов»
Киноафиша России 02:48
Технологии
МТС предложила абонентам виртуальные телефонные номера
Абоненты МТС теперь могут подключить до пяти дополнительных виртуальных номеров без явки в офис оператора и покупки sim-карт.
Ведомости вчера в 17:04
Общество
КПВВ в Донбассе частично восстановят работу
Контрольно-пропускные пункты в Донбассе восстановят работу с 10 июня, но с некоторыми ограничениями, сообщил во вторник пресс-центр операции Объединенных сил ВС Украины.
РИА Новости 01:53
Общество
В Крыму с 15 июня отменят обязательную обсервацию приезжающих
Обязательную обсервацию для приезжающих в Крым из других регионов отменят с 15 июня.
Известия 08:36
Кино
Появился новый кадр с Миллой Йовович из экранизации игры Monster Hunter
В Сети опубликован новый кадр из экранизации игровой франшизы Monster Hunter с Миллой Йовович.
Российская газета 05:59
Происшествия
Жена Михаила Ефремова: «Мне сказали не рыпаться, за детей страшно»
Московский Комсомолец 07:49
Армия и оружие
Россия возобновит производство ракет «Рокот» без Украины
Известия вчера в 06:22
Футбол
ЦСКА отложил идею с подписанием Вагнера Лава на неопределенное время
ЦСКА отказался от планов заключить в ближайшее время контракт с бразильским нападающим Вагнером Лавом, сообщает РБК Спорт со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.
Sport24.ru 09:04
Путешествия
Глава Ростуризма рассчитывает на старт туристического сезона с 1 июля
RT на русском 07:25
Происшествия
Суд арестовал подозреваемых в нападении на инкассаторов в Красноярске
Суд арестовал до 7 августа троих подозреваемых в нападении на инкассаторов в Красноярске 30 мая, сообщили РИА новости в Красноярском краевом суде.
РИА Новости 09:29
Экономика
В АТОР опровергли сообщения о подорожании летнего отдыха в РФ на 30%
Москва, 9 июня 2020, 16:10 — REGNUM Информация о вероятном значительном подорожании летнего отдыха в 2020 году, появившаяся в СМИ, не соответствуют действительности.
REGNUM 09:10
Политика
В Мосгордуме могут рассмотреть вопрос о недоверии председателю
Депутаты Мосгордумы могут рассмотреть вопрос о недоверии ее председателю при поступлении соответствующего проекта постановления, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе столичного парламента.
ТАСС 06:06
Общество
Члены избиркомов призвали коллег не участвовать в голосовании
Члены избиркомов, имеющие право решающего голоса, начали распространять обращения к членам избирательных комиссий «Мы не расходный материал», сообщили «Открытые медиа».
Компания вчера в 10:27
Здоровье
Врач рассказала, кому нельзя есть мороженое
Мороженое может нанести вред организму не только из-за того, что оно холодное, но и из-за большого содержания сахара, рассказала врач-терапевт Ольга Кашубина.
Известия вчера в 23:02
Шоу-бизнес
Валентин Юдашкин шокировал исхудавшим видом
Территория новостей 09:22
Происшествия
Коллеги рассказали о погибшем в ДТП с Ефремовым курьере
О погибшем в ДТП с актером Михаилом Ефремовым курьере Сергее Захарове отзываются как о замечательном человеке, который всегда отлично делал свою работу, был обязательным, доброжелательным, вежливым, сообщает компания, в которой он работал.
РИА Новости 09:09
Политика
Путин подписал закон о едином регистре сведений о населении России
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон "О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации".
Газета.Ru вчера в 10:51
Единоборства
Осужденный Дацик проведет бой с Александром Емельяненко
Супруга бойца MMA Вячеслава Дацика Виктория анонсировала бой ее мужа с соотечественником Александром Емельяненко.
РЕН ТВ 05:49
Политика
В США назвали Путина «самым последовательным сторонником демократии»
Американское издание Fort Russ News назвало президента России Владимира Путина одним из самых последовательных сторонников демократии в мире.
Известия 09:00
Общество
Российские моряки обнаружили в Антарктиде неизвестную впадину
Моряки российского океанографического судна «Адмирал Владимирский» нашли у берегов Антарктиды неизвестную впадину, сообщает РИА Новости со ссылкой на Русское географическое общество.
Аргументы и Факты 09:14
Происшествия
Суд Саратова оправдал экс-начальника регионального главка МЧС
Российская газета 09:22
Происшествия
Михалков прокомментировал смертельное ДТП с участием Ефремова
Трагическое ДТП с участием актера произошло в центре российской столицы 8 июня. Пьяный Ефремов вылетел на "встречку" и столкнулся с фурой.
Народные новости 09:26
Происшествия
Блогера Гусейна Гасанова лишили водительских прав
Мировой суд лишил блогера Гусейна Гасанова водительских прав сроком на 3 месяца, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Хорошевского суда столицы.
Москва 24 09:27
Футбол
Глава РФС ответил на критику Федуна
Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о критике владельца московского "Спартака" Леонида Федуна по вопросу проведения матча 1/2 финала Олимп - Кубка России между красно-белыми и петербургским "Зенитом".
Газета.Ru 08:49