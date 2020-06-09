Общество

News.ruNews.ruРоспотребнадзор пояснил, чего опасаться при оформлении микрозаймов

Специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации по поводу оформления микрозаймов. В ведомстве отметили, что в первую очередь следует избегать организаций, которые настаивают на быстром оформлении займа.
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Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как безопасно оформить микрозаем

Вечерняя Москва03:32

Роспотребнадзор дал советы по оформлению микрозаймов в период пандемии

РБК02:04

Роспотребнадзор пояснил, чего опасаться при оформлении микрозаймов

News.ruвчера в 23:03

Роспотребнадзор дал рекомендации по получению микрозаймов

Известиявчера в 22:14

Роспотребнадзор дал рекомендации по получению микрозаймов во время пандемии

Коммерсантъвчера в 21:52

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору кредитных организаций

RT на русскомвчера в 21:19

Роспотребнадзор призвал избегать организаций, выдающие микрозаймы слишком быстро

ТАССвчера в 20:48
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Происшествия

Полиция оцепила дом Михаила Ефремова

Вести.Ru 07:09
1
Происшествия

Володин поручил взять на контроль расследование ДТП с Ефремовым

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил взять на контроль расследование смертельного ДТП с участием актера Михаила Ефремова.
Российская газета 07:30
Экономика

Сбербанк ожидает снижения ВВП России в 2020 году на 4,2-4,5%

Сбербанк прогнозирует меньшее снижение российского ВВП, чем ожидают Банк России и правительство.
ТАСС 08:40
1
Происшествия

В Анапе экс-полицейских осудили за принуждение спортсменки к сексу

Ночью 26 августа прошлого года полицейские на пляже курортного поселка Витязево, находящегося недалеко от Анапы, обнаружили 17-летнюю девушку и совершеннолетнего молодого человека.
Российская газета 09:02
Кино

Режиссер «Другого» займется новой частью «Зловещих мертвецов»

Киноафиша России 02:48
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Политика

Украина не предоставила первичные данные с радаров по катастрофе MH17

РИА Новости 05:04
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Технологии

МТС предложила абонентам виртуальные телефонные номера

Абоненты МТС теперь могут подключить до пяти дополнительных виртуальных номеров без явки в офис оператора и покупки sim-карт.
Ведомости вчера в 17:04
Общество

КПВВ в Донбассе частично восстановят работу

Контрольно-пропускные пункты в Донбассе восстановят работу с 10 июня, но с некоторыми ограничениями, сообщил во вторник пресс-центр операции Объединенных сил ВС Украины.
РИА Новости 01:53
2
Общество

В Крыму с 15 июня отменят обязательную обсервацию приезжающих

Обязательную обсервацию для приезжающих в Крым из других регионов отменят с 15 июня.
Известия 08:36
Кино

Появился новый кадр с Миллой Йовович из экранизации игры Monster Hunter

В Сети опубликован новый кадр из экранизации игровой франшизы Monster Hunter с Миллой Йовович.
Российская газета 05:59
Происшествия

Жена Михаила Ефремова: «Мне сказали не рыпаться, за детей страшно»

Московский Комсомолец 07:49
Армия и оружие

Россия возобновит производство ракет «Рокот» без Украины

Известия вчера в 06:22
292
Футбол

ЦСКА отложил идею с подписанием Вагнера Лава на неопределенное время

ЦСКА отказался от планов заключить в ближайшее время контракт с бразильским нападающим Вагнером Лавом, сообщает РБК Спорт со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.
Sport24.ru 09:04
Путешествия

Глава Ростуризма рассчитывает на старт туристического сезона с 1 июля

RT на русском 07:25
21
Происшествия

Суд арестовал подозреваемых в нападении на инкассаторов в Красноярске

Суд арестовал до 7 августа троих подозреваемых в нападении на инкассаторов в Красноярске 30 мая, сообщили РИА новости в Красноярском краевом суде.
РИА Новости 09:29
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Экономика

В АТОР опровергли сообщения о подорожании летнего отдыха в РФ на 30%

Москва, 9 июня 2020, 16:10 — REGNUM Информация о вероятном значительном подорожании летнего отдыха в 2020 году, появившаяся в СМИ, не соответствуют действительности.
REGNUM 09:10
Политика

В Мосгордуме могут рассмотреть вопрос о недоверии председателю

Депутаты Мосгордумы могут рассмотреть вопрос о недоверии ее председателю при поступлении соответствующего проекта постановления, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе столичного парламента.
ТАСС 06:06
115
Общество

Члены избиркомов призвали коллег не участвовать в голосовании

Члены избиркомов, имеющие право решающего голоса, начали распространять обращения к членам избирательных комиссий «Мы не расходный материал», сообщили «Открытые медиа».
Компания вчера в 10:27
12
Здоровье

Врач рассказала, кому нельзя есть мороженое

Мороженое может нанести вред организму не только из-за того, что оно холодное, но и из-за большого содержания сахара, рассказала врач-терапевт Ольга Кашубина.
Известия вчера в 23:02
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Шоу-бизнес

Валентин Юдашкин шокировал исхудавшим видом

Территория новостей 09:22
2
Шоу-бизнес

Армена Джигарханяна госпитализировали в Москве

Вестник 04:25
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Происшествия

Коллеги рассказали о погибшем в ДТП с Ефремовым курьере

О погибшем в ДТП с актером Михаилом Ефремовым курьере Сергее Захарове отзываются как о замечательном человеке, который всегда отлично делал свою работу, был обязательным, доброжелательным, вежливым, сообщает компания, в которой он работал.
РИА Новости 09:09
Политика

Путин подписал закон о едином регистре сведений о населении России

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон "О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации".
Газета.Ru вчера в 10:51
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Единоборства

Осужденный Дацик проведет бой с Александром Емельяненко

Супруга бойца MMA Вячеслава Дацика Виктория анонсировала бой ее мужа с соотечественником Александром Емельяненко.
РЕН ТВ 05:49
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Политика

В США назвали Путина «самым последовательным сторонником демократии»

Американское издание Fort Russ News назвало президента России Владимира Путина одним из самых последовательных сторонников демократии в мире.
Известия 09:00
Общество

Российские моряки обнаружили в Антарктиде неизвестную впадину

Моряки российского океанографического судна «Адмирал Владимирский» нашли у берегов Антарктиды неизвестную впадину, сообщает РИА Новости со ссылкой на Русское географическое общество.
Аргументы и Факты 09:14
Происшествия

Суд Саратова оправдал экс-начальника регионального главка МЧС

Российская газета 09:22
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Происшествия

Михалков прокомментировал смертельное ДТП с участием Ефремова

Трагическое ДТП с участием актера произошло в центре российской столицы 8 июня. Пьяный Ефремов вылетел на "встречку" и столкнулся с фурой.
Народные новости 09:26
Происшествия

Блогера Гусейна Гасанова лишили водительских прав

Мировой суд лишил блогера Гусейна Гасанова водительских прав сроком на 3 месяца, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Хорошевского суда столицы.
Москва 24 09:27
Футбол

Глава РФС ответил на критику Федуна

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о критике владельца московского "Спартака" Леонида Федуна по вопросу проведения матча 1/2 финала Олимп - Кубка России между красно-белыми и петербургским "Зенитом".
Газета.Ru 08:49
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