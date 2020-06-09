В Роспотребнадзоре обратили внимание на риски, которые потребитель принимает на себя после оформления кредитов. Рекомендации ведомства для потребителей микрофинансовых услуг призваны значительно снизить их.

В Роспотребнадзоре дали советы по оформлению микрозаймов

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