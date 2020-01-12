Общество
ИзвестияРоспотребнадзор дал советы по профилактике болезни Альцгеймера
Роспотребнадзор 12 января дал рекомендации по профилактике болезни Альцгеймера. Ведомство отметило, что чаще всего причиной развития необратимого прогрессирующего расстройства головного мозга, являющегося причиной 60–70% случаев развития деменции, являются генетическая предрасположенность и возраст.
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Роспотребнадзор рекомендовал пожилым людям делать зарядку в качестве профилактики болезни Альцгеймера
Агентство Москвавчера в 19:46
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Футбол
«Интер» сыграл вничью с «Аталантой»
Игра 19-го тура чемпионата Италии Интер Аталанта завершилась вничью 1:1.
Происшествия
Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве
Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Общество
Елизавета II созвала совещание после решения принца Гарри
Футбол
«Ливерпуль» одолел «Тоттенхэм» благодаря голу Фирмино
Экономика
Гильдия пекарей и кондитеров допустила рост цен на черный хлеб
Рост цен на хлеб из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки в России может составить 6,5-7% за год, заявил «РИА Новости» президент Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) Юрий Кацнельсон.
Происшествия
В Сергиевом Посаде загорелся ангар с металлом
В промзоне в поселке Скоропусковский в подмосковном Сергиевом Посаде в Подмосковье загорелся склад-ангар для хранения металла.
Политика
Президент Ирана признал вину страны в крушении Boeing
РИА Новости Президент Ирана Хасан Роухани потвердел, что украинский пассажирский самолет был сбит иранскими военными.
Происшествия
Врачи сообщили о состоянии пострадавших в ДТП под Рязанью
Пять из восьми пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Рязанской области находятся в тяжелом состоянии.
Общество
Россия самостоятельно достроит «Северный поток -2»
Планируется, что газопровод отдадут в эксплуатацию до конца 2020 года Россия самостоятельно достроит "Северный поток - 2".
Общество
В ЦБ рассказали о новых вариантах пенсионных выплат
Пока предлагается один стандартный вариант такого плана, хотя пенсионные фонды смогут предлагать и другие, рассказал первый зампред Банка России Сергей Швецов в интервью "Российской газете".
Происшествия
В Австралии акулы съели немецкого футболиста
Немецкий футболист американского футбольного клуба «Гастинг Бронкос» Эрик Бригитти скончался в Австралии на 22-м году жизни после нападения акул.
Общество
Горбачев призвал отменить длинные выходные в России
Бывший президент СССР Михаил Горбачев в беседе с Ura.ru раскритиковал длинные выходные в России, призвав отказаться от подобной практики.
Политика
WSJ: США пригрозили лишить Ирак доступа к доходам от продажи нефти
США лишат Ирак доступа к государственному банковскому счету в Федеральном резервном банке Нью-Йорка, если Багдад выведет американские войска из страны, предупредили в Госдепартаменте.
Происшествия
СК начал проверку после взрыва на заводе под Белгородом
Следственный отдел управления СК России по Белгородской области начал доследственную проверку после хлопка на ОАО "Новоборисовское ХПП", где пострадали пять человек.
Общество
В Омске пьяный травматолог отказался принимать пациентов и уволился
71-летний травматолог отказался принимать пациентов и заявил, что навсегда уходит из медицины, так как недоволен размером собственной зарплаты и "приписками".
Происшествия
В Кузбассе турист наткнулся на собственную лыжу и погиб
Мужчина из Новосибирской области погиб, наткнувшись на собственную лыжу во время катания на горнолыжном курорте Шерегеш в Кузбассе.
Политика
Поклонская рассказала о проблемах с получением паспортов в Крыму
Происшествия
За два дня 11 человек погибли из-за сильных бурь и торнадо в США
В ряде южных и центральных американских штатов за последние два дня в результате сильных бурь и торнадо погибли 11 человек.
Хоккей
Ковальчук принес «Монреалю» долгожданную победу в НХЛ
Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль Канадиенс" Илья Ковальчук принес победу своей команде, забросив шайбу в овертайме матча против "Оттавы Сенаторз".
Футбол
«Аякс» арендовал у «Галатасарая» Бабела
«Аякс» объявил о возвращении в команду нападающего Райана Бабела, права на которого принадлежат «Галатасараю».
Армия и оружие
CNN: США вышлют из страны более десятка саудовских военнослужащих
Более десятка проходящих подготовку в США военнослужащих Саудовской Аравии будут высланы из страны по результатам проверки, последовавшей за стрельбой на военной базе во Флориде, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
Экономика
«Известия»: ведущие банки отказались от выдачи кредитов в магазинах
Большинство крупнейших банков России за последние три года отказались от выдачи кредитов в магазинах.
Армия и оружие
CNN: Американские военные в Ираке были предупреждены об ударе Ирана
Американские военные в Ираке были предупреждены о ракетном ударе со стороны Ирана за 2,5 часа до обстрела.
Общество
Ученые объяснили резкое потепление климата в России
Специалист Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев рассказал в интервью "Российской газете", почему в России потепление климата происходит в 2,5 раза быстрее, чем в среднем на планете.
Гаджеты
Huawei опубликовала собственный дистрибутив Linux
Новая ОС Huawei Компания Huawei выпустила новую операционную систему на базе ядра Linux – дистрибутив openEuler, который, как ожидается, будет развиваться при участии сообщества.
Политика
КСИР Ирана взял на себя ответственность за сбитый украинский лайнер
Шоу-бизнес
Телеведущая Екатерина Андреева похвасталась фигурой в купальнике
Известная телеведущая Екатерина Андреева поделилась смелым снимком в купальнике.
Общество
Крупнейшая пресноводная рыба в мире объявлена вымершей
Китайских веслоносов, или Psephurus gladius, ранее обитавших в реке Янцзы, официально объявили вымершими.
Авто
Названы цены на электрический хэтчбек Nissan Leaf 2020
Фигурное катание
Бетина Попова — о пропуске чемпионата России: «Быть нигде и никем — неприятная ситуация»
Фигуристка Бетина Попова, выступающая в танцах на льду с Сергеем Мозговым, рассказала о пропуске чемпионата России в Красноярске.