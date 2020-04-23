с чего всё началось

Хороший антисептик для рук помогли выбрать эксперты, пишет РИА Новости. Средство для дезинфекции рук должно содержать не менее 60–80% этилового или изопропилового спирта. У него должен быть широкий спектр действия, так как одного антибактериального будет недостаточно.

Роспотребнадзор посоветовал, как выбирать антисептик от коронавируса

Политика Путин призвал банкиров избегать абстрактных обещаний «Абстрактные обещания, которые на жизнь людей не влияют, никому не нужны, и эффект от таких решений, от выделяемых ресурсов будет низким», — сказал глава государства. 378

Общество Минтруд рекомендовал закрыть все дома престарелых на карантин Министерство труда рекомендовало закрыть на полный карантин организации социального обслуживания населения (дома престарелых, психоневрологические интернаты) во всех регионах России вместе с их сотрудниками. 62

Биатлон СБР принял решение о созыве внеочередной конференции Драчеву в свою очередь вскоре могут объявить вотум недоверия - СБР созывает внеочередную конференцию.

Происшествия Дениса Волчека заподозрили в крупном мошенничестве За 8 млн руб. Денис Волчек обещал предпринимателю избавить того от уголовного преследования, сообщая о своих связях в правоохранительных органах, однако, получив крупную сумму денег через посредника, своих обязательств не выполнил.

Общество В Минпросвещения оценили перспективы дистанционного обучения Министр уточнил, что приобретенный опыт дистанционного обучения показал всю ценность традиционной школьный системы. 9

Кино Премьера фильма «Спутник» состоится в онлайн-кинотеатрах После завершения пандемии многие фильмы начнут показы в кинотеатрах, и руководители проекта решили не конкурировать за зрительское внимание и сделали премьеру на онлайн-сервисах. 13

Общество В Крыму с 1 мая разрешат открыть парикмахерские Власти Крыма через неделю допустят к работе в период пандемии бизнес, связанный с услугами салонов красоты, ремонтные мастерские, кадастровых инженеров, хозяйственные и автомагазины. 36

Общество Глава Саратова не исключил закрытия города из-за коронавируса В конце заседания городской думы мэр Саратова Михаил Исаев обратился к городским депутатам, указывая им на то, что нужно помнить об ответственности в условиях пандемии. 30

Транспорт РЖД изменили правила покупки билетов Пассажиры при покупке билета на поезд РЖД в кассе или через интернет с четверга обязаны указывать свои контактные данные — в частности, номер мобильного телефона или e-mail. 662

Авто В «МАЗе» признались, что не ожидали от «КАМАЗ-мастера» такой мощности моторов Руководитель и ведущий пилот «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович, занявший третье место на ралли «Дакар»-2020, объяснил, почему белорусская команда сильно уступала конкурентам из «КАМАЗ-мастера» по характеристикам двигателя.

Происшествия Под Воронежем у двух работников скорой помощи подтвердился коронавирус В департаменте здравоохранения предполагают, что мужчины заразились «за пределами основной работы», то есть на второй работе (все трое участников скандала по совместительству работают в частной скорой помощи) или в быту. 5

Шоу-бизнес Нюша снова опубликовала провокационный снимок в социальных сетях Популярная певица Нюша в очередной раз опубликовала в своем профиле «Инстаграм» провокационную фотографию.

Происшествия В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов. 1,3K

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Авто На техосмотре владельцы легковых автомобилей сэкономят 1,5 млрд рублей Новые правила прохождения техосмотра, принимаемые для минимизации издержек бизнеса и граждан в этой сфере, позволят владельцам легковых автомобилей сэкономить 1,5 млрд рублей за 3 года, а владельцам автобусов – 350 млн рублей за 5 лет. 41

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Происшествия В Кемеровской области загорелось село Как сообщили "Интерфаксу" в единой дежурно-диспетчерской службе района, число загоревшихся домов выросло до 20. 81

Общество Сотрудники «Ведомостей» публично раскритиковали нового главреда Сотрудники «Ведомостей» в статье на сайте издания раскритиковали исполняющего обязанности главного редактора Андрея Шмарова. 2