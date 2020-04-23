Коронавирус
Московский КомсомолецРоспотребнадзор посоветовал, как выбирать антисептик от коронавируса
Хороший антисептик для рук помогли выбрать эксперты, пишет РИА Новости. Средство для дезинфекции рук должно содержать не менее 60–80% этилового или изопропилового спирта. У него должен быть широкий спектр действия, так как одного антибактериального будет недостаточно.
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с чего всё началось
"В момент выбора, какое именно средство приобрести, стоит обратить внимание на спектр действия антисептика, содержание спирта, а также внимательно изучить инструкцию для того, чтобы понимать, сколько времени его нужно втирать в кожу и в каком количестве использовать", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.РИА Новостивчера в 23:14
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В Роспотребнадзоре рассказали, какой антисептик можно считать эффективным
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