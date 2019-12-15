В Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) дали советы по выбору чая. Специалисты рекомендуют обратить внимание на целостность упаковки и маркировку чая.

В Роспотребнадзоре дали советы по выбору чая

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