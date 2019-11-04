Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по выбору кондитерских изделий. В ведомстве посоветовали внимательно читать состав тортов перед покупкой. Меланж, растительные сливки, загустители и эмульгаторы указывают на экономию со стороны производителя.

В Роспотребнадзоре дали советы по выбору тортов и пирожных

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