Общество

РБКРБКВ Роспотребнадзоре дали советы по выбору тортов и пирожных

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по выбору кондитерских изделий. В ведомстве посоветовали внимательно читать состав тортов перед покупкой. Меланж, растительные сливки, загустители и эмульгаторы указывают на экономию со стороны производителя.
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Роспотребнадзор рассказал, как выбирать торты и пирожные

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В Роспотребнадзоре объяснили, как выбирать торты и пирожные

Газета.Ruвчера в 23:49

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору кондитерских изделий

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РЕН ТВвчера в 23:35

Роспотребнадзор рассказал, как выбирать торты и пирожные

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