Общество
РБКВ Роспотребнадзоре дали советы по выбору тортов и пирожных
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по выбору кондитерских изделий. В ведомстве посоветовали внимательно читать состав тортов перед покупкой. Меланж, растительные сливки, загустители и эмульгаторы указывают на экономию со стороны производителя.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 01:13, Вашингтон
Экономика
Белоруссия увеличит экспорт продовольствия в Китай в 2020 году
Как заявил представитель Министерства сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Алексей Богданов, страна собирается увеличить экспорт продовольственной продукции в Китай до уровня 100 млн. долларов в 2020 году.
Здоровье
Названы способы похудения без спорта
Эксперты рассказали, как можно сжечь жир, не прибегая к физическим упражнениям.
Общество
Гендиректора McDonald’s уволили из-за романа с его подчиненной
Президент компании и генеральный директор McDonald's Стив Истербрук покинул свою должность из-за романа с подчиненной.
Гаджеты
Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone
Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN.
Политика
Климкин призвал назло всем сделать из Украины державу
Бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин прокомментировал статью The Washington Post о том, что американский лидер Дональд Трамп ненавидит Украину.
Религия
Православные христиане празднуют День Казанской иконы Божьей Матери
4 ноября православные христиане отмечают День Казанской иконы Божьей Матери.
Авто
В России за месяц изменились цены на китайские автомобили
Как сообщают «Китайские автомобили», в октябре список китайских автомобилей, представленных в России, остался прежни, но были скорректированы цены.
Политика
В Госдуме призвали не использовать ВТО для политического давления
Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков на заседании парламентской «двадцатки» в Токио призвал страны — члены Всемирной торговой организации отказаться от использования ВТО как инструмента экономического и политического давления.
Здоровье
Названы 5 безобидных вещей, которые могут сделать вас зависимым
Названы пять простых и безобидных вещей, которые вызывают полнейшую зависимость.
Единоборства
Победивший Ковалева Альварес откажется от завоеванного титула
Политика
На Украине заявили о попытке свержения Зеленского
На Украине расшатывают ситуацию не столько из-за недовольства разведением войск в Донбассе, сколько из-за желания свергнуть президента страны Владимира Зеленского, заявила экс-глава украинского минюста Елена Лукаш.
Футбол
Ковача уволили с поста главного тренера «Баварии»
Хорватского специалиста Нико Ковача уволили с должности главного тренера немецкого футбольного клуба «Бавария».
Культура
Умерла французская актриса и певица Мари Лафоре
Умерла франко-швейцарская певица и актриса Мари Лафоре. Поклонники любили ее композиции Manchester et Liverpool и Mon amour, mon ami.
Происшествия
В Саратовской области двое детей провалились под лед на пруду
Двое 10-летних детей провалились под лед на пруду в поселке в Саратовской области, один из них погиб, следователи начали проверку, сообщает СУСК по региону.
Транспорт
С 1 ноября в России ввели новые штрафы для водителей
Новые штрафы установили российским водителям частных грузовых автомобилей и автобусов с 1 ноября текущего года.
Армия и оружие
В Пентагоне уточнили информацию об обстреле военных США в Сирии
Американские военнослужащие, осуществлявшие патрулирование на северо-востоке Сирии, не попали под артиллерийский обстрел, произошедший в километре от дороги, по которой двигалась колонна.
Шоу-бизнес
Ирина Старшенбаум рассказала о новом романе
Напомним, после расставания с Ириной Старшенбаум Александр Петров закрутил роман со Стасей Милославской.
Шоу-бизнес
Агент Семчева опровергла информацию о его госпитализации
Автоспорт
Боттас выиграл Гран-при США, а Хэмилтон стал чемпионом мира
Финский пилот команды «Мерседес» выиграл Гран-при США «Формулы-1». Вторым к финишу приехал действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон.
Футбол
Игроки «Эвертона» зашли в раздевалку соперника, чтобы утешить Сона
Футболисты ливерпульского "Эвертона" зашли в раздевалку лондонского "Тоттенхэм Хотспур" после матча 11-го тура чемпионата Англии, чтобы утешить нападающего столичного клуба Сон Хын Мина, сообщает The Sun.
Общество
Россия празднует День народного единства
Кино
«Терминатор» стал лидером американского проката
Происшествия
Семь человек пострадали в ДТП с автобусом в Омске
В результате аварии пострадали оба водителя, пассажирка автомобиля и четыре пассажира автобуса.
Экономика
Госдолг США достиг рекорда в $23 трлн
Госдолг США достиг рекордной отметки в 23 трлн долларов.
Политика
Песков назвал кулак Путина «чудесной рекомендацией»
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал показанный Владимиром Путиным на встрече в Светлогорске кулак "чудесно сформулированной рекомендацией".
Политика
Украинский военнослужащий пожаловался на качество питания в армии
Украинский военнослужащий Александр Гром раскритиковал качество питания в некоторых частях Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Политика
Голикова назвала неудачной оптимизацию здравоохранения в регионах
Вице-премьер Татьяна Голикова признала неудачную оптимизацию здравоохранения в ряде российских регионов.
Кино
Названа дата выхода нового фильма о Человеке-пауке
Автоспорт
Ферстаппен заподозрил Ferrari в жульничестве. Это возмутило Леклера
В интервью голландскому Ziggo Sport после финиша Гран При США Макс Ферстаппен сказал, что слабое выступление Ferrari в Остине можно объяснить появлением новой технической директивы, которая содержала уточнения относительно вопросов расхода топлива.
Шоу-бизнес
Сын Эвелины Бледанс сбежал от нее в Эмиратах
Рано утром, пока Бледанс спала, ее сын смог открыть тяжелую дверь номера в гостинице, пройти по всем запутанным коридорам и даже спуститься на первый на лифте.