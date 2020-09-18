Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
RT на русском
RT на русском

В Роспотребнадзоре допустили, что коронавирус станет сезонным

В Роспотребнадзоре допустили, что коронавирус SARS-CoV-2 станет сезонным. В ведомстве отметили, что «с третьей декады апреля 2020 года в мире наблюдается снижение летальности от COVID-19 с 7,2 % до 3,2 %».В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В Роспотребнадзоре заявили, что коронавирус может стать сезонным

Снижение летальности от коронавирусной инфекции с 7,2% до 3,2%, которое отмечается в мире с конца апреля, и увеличение потенциала распространения COVID-19, скорее всего, говорит об адаптации коронавируса к человеческой популяции, вероятно, эта тенденция продолжится и коронавирус станет сезонным, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
РИА Новости23:34
Подробнее о событии
Эхо Москвы

Процент летальных исходов у больных COVID-19 снижается с апреля

Эхо Москвы00:32
Газета.Ru

Роспотребнадзор: COVID-19 может стать сезонным заболеванием

Газета.Ru00:22
ТК Звезда

В Роспотребнадзоре заявили, что COVID-19 может стать сезонным вирусом

ТК Звезда00:17
RT на русском

В Роспотребнадзоре допустили, что коронавирус станет сезонным

RT на русском00:10
Известия

Роспотребнадзор допустил превращение коронавируса в сезонное заболевание

Известия23:59
Российская газета

Роспотребнадзор: коронавирус может стать сезонным

Российская газета23:44
РИА Новости

В Роспотребнадзоре заявили, что коронавирус может стать сезонным

РИА Новости23:34

Джо Байден выдвинул ультиматум Борису Джонсону

Как Байден вмешался в спор Лондона и Брюсселя Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден пригрозил премьер-министру Соединенного Королевства Борису Джонсону, что конгресс не одобрит торговые преференции для Великобритании, если та нарушит обязательства, данные ранее Европейскому союзу.
РБКвчера в 14:32

В Роспотребнадзоре рассказали о выявленных мутациях коронавируса

В ведомстве сообщили, что «общее число мутаций, которые в совокупности выявлены в секвенированных геномах вируса SARS-CoV-2, составляет многие тысячи, однако только единичные из них зафиксировались и стабильно наследуются».
RT на русском23:33
5

Ученый оценил версию появления жизни на Венере из-за советских зондов

Заведующий отделом санитарно-гигиенической безопасности в искусственной среде обитания Института медико-биологических проблем Вячеслав Ильин прокомментировал версию о том, что микроорганизмы на Венеру могли быть занесены советскими посадочными станциями миссий «Венера» и «Вега».
Известиявчера в 18:40
2

ЦБ зафиксировал рекордный объем переводов из России почти за два года

Восстановление началось в мае, когда из России было переведено за рубеж $490 млн, что выше показателей марта и апреля на 18,6 и 62,2% соответственно, но общий объем переводов по-прежнему уступал уровням 2019 года (на 27,7%).
РБК23:00
2

В Пентагоне сравнили кибератаки с оружием массового поражения

Национальный центр реагирования на компьютерные инциденты Заместитель председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен сравнил действия хакеров с применением оружия массового поражения, сообщает ТАСС.
РЕН ТВ18:46