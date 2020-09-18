Ридус 6

В Роспотребнадзоре допустили, что коронавирус SARS-CoV-2 станет сезонным. В ведомстве отметили, что «с третьей декады апреля 2020 года в мире наблюдается снижение летальности от COVID-19 с 7,2 % до 3,2 %».