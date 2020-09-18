Роспотребнадзор: коронавирус может стать сезонным заболеванием
Летальность от коронавируса в мире за пять месяцев снизилась на 4 процента - с 7,2% до 3,2%. В то же время скорость распространения инфекции увеличилась. Это говорит об адаптации вируса к человеческой популяции.В источнике
С чего всё началось
В Роспотребнадзоре заявили, что коронавирус может стать сезонным
Снижение летальности от коронавирусной инфекции с 7,2% до 3,2%, которое отмечается в мире с конца апреля, и увеличение потенциала распространения COVID-19, скорее всего, говорит об адаптации коронавируса к человеческой популяции, вероятно, эта тенденция продолжится и коронавирус станет сезонным, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
РИА Новости23:34
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