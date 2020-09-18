Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Российская газета
Российская газета

Роспотребнадзор: коронавирус может стать сезонным заболеванием

Летальность от коронавируса в мире за пять месяцев снизилась на 4 процента - с 7,2% до 3,2%. В то же время скорость распространения инфекции увеличилась. Это говорит об адаптации вируса к человеческой популяции.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В Роспотребнадзоре заявили, что коронавирус может стать сезонным

Снижение летальности от коронавирусной инфекции с 7,2% до 3,2%, которое отмечается в мире с конца апреля, и увеличение потенциала распространения COVID-19, скорее всего, говорит об адаптации коронавируса к человеческой популяции, вероятно, эта тенденция продолжится и коронавирус станет сезонным, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
РИА Новости23:34
Подробнее о событии
Известия

Более 233 тыс. человек остались под медицинским наблюдением в России из-за COVID-19

Известия03:20
РБК

Роспотребнадзор увидел шансы COVID-19 стать сезонным заболеванием

РБК01:56
РЕН ТВ

Роспотребнадзор: Вирус COVID-19 может стать сезонным

РЕН ТВ23:35
RT на русском

В Роспотребнадзоре допустили, что коронавирус станет сезонным

RT на русском00:10
Российская газета

Роспотребнадзор: коронавирус может стать сезонным заболеванием

Российская газета23:44
Газета.Ru

Роспотребнадзор: COVID-19 может стать сезонным заболеванием

Газета.Ru00:22
РИА Новости

В Роспотребнадзоре заявили, что коронавирус может стать сезонным

РИА Новости23:34

Минобрнауки утвердило новые правила приема в вузы в 2021-2022 году

Минобрнауки России утвердило новые правила приема на обучение по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, которые будут применяться в 2021-2022 учебном году, сообщается на сайте ведомства.
Минобрнауки утвердило новые правила приема в вузы в 2021-2022 году
Rambler News Serviceвчера в 10:53
245

В Новосибирске обрушилась стена здания с котельной

Стена двухэтажного здания производственно-строительного предприятия в Первомайском районе Новосибирска обрушилась после разгерметизации котла расположенной в нем котельной, пострадавших нет, сообщает ГУМЧС по Новосибирской области.
РИА Новости02:58

Юрист предупредил, что близким Навального может грозить тюрьма

Близким Алексея Навального может грозить тюремный срок, если они вывезли улики из России, зная, что на них содержится отравляющее вещество, заявил глава коллегии адвокатов "Грибаков, Поляк и партнеры" Александр Грибаков.
Газета.Ru02:45
206

Минобороны предлагает наносить авиаудары по нарушителям границ России

Минобороны России предложило разрешить военной авиации проводить бомбардировку по курсу следования нарушивших госграницу судов, чтобы предупреждать их о намерении применить оружие на поражение, говорится в подготовленной ведомством поправке к закону "О государственной границе РФ".
Газета.Ruвчера в 05:32
387

МИД Литвы отреагировал на заявление Лукашенко о закрытии границ

Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о закрытии границ с Литвой и Польшей неадекватны, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в интервью Литовскому национальному радио и телевидению.
РИА Новости02:31
311

В Дагестане заявили, что помывшие обувь в храме военные признали вину

Уроженцы Дагестана, помывшие ботинки в часовне в Калининграде, признали свою вину и готовы публично принести извинения, сообщил РИА Новости представитель республиканского Министерства по национальной политике и делам религий.
РИА Новостивчера в 10:45
913

Компания-владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловала приговор

Апелляционная жалоба поступила в адрес суда от представителя ООО «Стоун-XXI» на приговор Пресненского суда от 8 сентября 2020 года по уголовному делу в отношении Ефремова М. О. Заявитель просит отменить приговор Пресненского суда и признать ООО «Стоун-XXI» потерпевшим, — сказала собеседница ТАСС.
News.ru16 сентября в 06:53
450