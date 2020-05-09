Коронавирус
RT на русскомРоспотребнадзор рассказал о первом этапе снятия ограничений
В ходе первого этапа выхода из режима самоизоляции российским гражданам разрешат прогулки с детьми, но при условии обязательного соблюдения дистанции от других детей и взрослых.
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с чего всё началось
Об этом заявила руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова в интервью сайту стопкоронавирус.рф.RT на русском09:48
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