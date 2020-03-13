Общество

Российская газетаРоссийская газетаВ Роспотребнадзоре напомнили о необходимости дезинфицировать гаджеты

Мобильный телефон может являться одним из главных источников бактерий и вирусов - возбудителей самых различных инфекций. В связи с угрозой эпидемии COVID-19 гаджеты необходимо регулярно дезинфицировать, говорится в сообщении Роспотребнадзора.
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с чего всё началось
«Особо важную роль может сыграть мобильный телефон как переносчик возбудителей гриппа, других вирусных респираторных инфекций, в частности коронавирусной инфекции COVID-19», — говорится
 в сообщении на сайте ведомства.
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