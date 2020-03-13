с чего всё началось

Мобильный телефон может являться одним из главных источников бактерий и вирусов - возбудителей самых различных инфекций. В связи с угрозой эпидемии COVID-19 гаджеты необходимо регулярно дезинфицировать, говорится в сообщении Роспотребнадзора.

В Роспотребнадзоре напомнили о необходимости дезинфицировать гаджеты

Шоу-бизнес Леонид Агутин опубликовал редкий снимок старшей дочери Известный певец Леонид Агутин решил поделиться с поклонниками своей радостью. Сегодня, 12 марта, у его старшей дочери день рождения.

Политика На Украине депутаты выступили против создания Консультативного совета Народные депутаты от партии "Слуга народа" высказались против создания Консультативного совета в рамках Трехсторонней контактной группы по ситуации на Донбассе.

Общество ВОЗ назвала Европу центром пандемии коронавируса Европа стала центром пандемии коронавируса, число случаев заболевания превысило пиковые данные в Китае, сообщил в пятницу, 13 марта, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.

Общество Власти Чехии запретили гражданам выезжать из страны Правительство Чехии объявило чрезвычайное положение и запретило въезд в страну для всех иностранцев, а также выезд граждан из-за коронавируса.

Общество Польша вводит контроль на границах внутри Шенгенской зоны Моравецкий подчеркнул, что речь идет о границах внутри Шенгенской зоны, так как на востоке - на границе с Украиной, Белоруссией и Россией контроль и так производится.

Футбол КДК отменил красные карточки Кверквелии и Карпова Контрольно-дисциплинарный комитет удовлетворил запросы ЦСКА и «Локомотива» по отмене красных карточек защитников Вадима Карпова и Соломона Кверквелии.

Общество Россия ограничивает авиасообщение со странами ЕС Как говорится в сообщении оперативного штаба, Россия с 16 марта ограничивает сообщения со странами ЕС за исключением регулярных рейсов в столицы стран Евросоюза и чартеров.

Политика Посла Китая в США вызвали в Госдеп Посла Китая в Вашингтоне Цуй Тянькая вызвали в Государственный департамент США из-за твита официального представителя МИД КНР о том, что новый коронавирус в Ухань завезли американские военные.