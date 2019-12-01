Здоровье

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В пресс-службе Роспотребнадзора назвали основные пути заражения ВИЧ, сообщает РИА Новости. Чаще всего заражение происходит путем гетеросексуальных контактов — около 60% случаев. 39% связаны с потреблением наркотиков, 2,5% случаев обусловлены гомосексуальными контактами.
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Роспотребнадзор перечислил основные пути заражения ВИЧ

Заражение ВИЧ-инфекцией все чаще происходит путем гетеросексуальных контактов, почти 60% новых случаев ВИЧ в 2019 году были связаны именно с этим, 39% обусловлены потреблением наркотиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
РИА Новостивчера в 19:09

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В Роспотребнадзоре рассказали об основных путях заражения ВИЧ

Life.ruвчера в 20:23

Роспотребнадзор назвал основные пути заражения ВИЧ

РБКвчера в 21:46

В Роспотребнадзоре рассказали об основных путях заражения ВИЧ

RT на русскомвчера в 21:17

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Газета.Ruвчера в 21:11

В Роспотребнадзоре назвали основные пути заражения ВИЧ

Известиявчера в 20:45

Роспотребнадзор сообщил о росте заражения ВИЧ при гетеросексуальных контактах

Коммерсантъвчера в 22:48

Роспотребнадзор перечислил основные пути заражения ВИЧ

РИА Новостивчера в 19:09
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Пятый канал 29 ноября в 16:58
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В возрасте 76 лет скончался советский и российский дирижер, народный артист РСФСР Марис Янсонс.
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РИА Новости вчера в 08:52
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РЛС "Контейнер" заступила на боевое дежурство в Мордовии.
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В России три лекарственных препарата приравняли к наркотикам

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В Минфине РФ рассказали о нефинансировании ВСМ из Москвы в Петербург

Заместитель российского министра финансов Андрей Иванов заявил: "В большой федеральной команде есть решение по трассе Москва — Санкт Петербург, и эта трасса, по нашим оценкам, не требует привлечения дополнительных бюджетных финансов".
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Из инфекционной больницы Новочеркасска уволились все врачи

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Водитель вывел из салона около 50 пассажиров, в результате инцидента никто не пострадал.
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По данным прокуратуры, которые цитирует ТАСС, в январе-октябре 2019 года наиболее часто объявлялись в федеральный розыск автомашины марок Toyota (221 раз), Kia (156), Hyndai (140).
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