Здоровье
Мой БрянскВ Роспотребнадзоре назвали основные пути заражения ВИЧ
В пресс-службе Роспотребнадзора назвали основные пути заражения ВИЧ, сообщает РИА Новости. Чаще всего заражение происходит путем гетеросексуальных контактов — около 60% случаев. 39% связаны с потреблением наркотиков, 2,5% случаев обусловлены гомосексуальными контактами.
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с чего всё началось
Заражение ВИЧ-инфекцией все чаще происходит путем гетеросексуальных контактов, почти 60% новых случаев ВИЧ в 2019 году были связаны именно с этим, 39% обусловлены потреблением наркотиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.РИА Новостивчера в 19:09
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Роспотребнадзор сообщил о росте заражения ВИЧ при гетеросексуальных контактах
Коммерсантъвчера в 22:48
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