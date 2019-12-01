Здоровье

Российская газетаРоссийская газетаРоспотребнадзор перечислил основные пути заражения ВИЧ

Заражение ВИЧ-инфекцией все чаще происходит путем незащищенных гетеросексуальных контактов. Об этом напоминает Роспотребнадзор. В 2019 году почти 60 процентов новых случаев заражения вирусом иммунодефицита человека произошло именно таким способом, информирует РИА Новости со ссылкой на ведомство.
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В Роспотребнадзоре назвали основные пути заражения ВИЧ

Заражение ВИЧ-инфекцией все чаще происходит путем гетеросексуальных контактов, почти 60% новых случаев ВИЧ в 2019 году были связаны именно с этим, 39% обусловлены потреблением наркотиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
РИА Новости19:09

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В Роспотребнадзоре назвали основные пути заражения ВИЧ

РИА Новости19:09

В Роспотребнадзоре назвали основные пути заражения ВИЧ

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Роспотребнадзор назвал основные пути заражения ВИЧ

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