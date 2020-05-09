Руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала «360» о том, как помогают маски и чем коронавирус отличается от гриппа. О медицинских масках К сожалению, у нас, в отличие от той же Японии, люди не привыкли к маскам.

с чего всё началось

Роспотребнадзор назвал отличия новой коронавирусной инфекции и гриппа. Об этом в интервью телеканалу «360» рассказала глава отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии ведомства Татьяна Руженцова.

В Роспотребнадзоре рассказали об отличиях коронавируса и гриппа

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