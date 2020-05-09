Коронавирус
ProstoProSportВ Роспотребнадзоре рассказали об отличиях коронавируса и гриппа
Роспотребнадзор назвал отличия новой коронавирусной инфекции и гриппа. Об этом в интервью телеканалу «360» рассказала глава отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии ведомства Татьяна Руженцова.
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с чего всё началось
Руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала «360» о том, как помогают маски и чем коронавирус отличается от гриппа. О медицинских масках К сожалению, у нас, в отличие от той же Японии, люди не привыкли к маскам.Телеканал 360°02:48
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Власти Москвы объяснили нормы масочного режима
Жители Москвы с 12 мая будут обязаны носить маски и перчатки везде, кроме дома и изолированного рабочего кабинета.
Российская газета вчера в 15:16
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В Петербурге заставят носить маски, но откроют парикмахерские и МФЦ
Многофункциональные центры – МФЦ предполагается открывать с 12 мая частично.
LentaChel.ru 07:30
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У сотрудников секретной службы США выявили коронавирус
Вашингтон, 9 мая 2020, 14:27 — REGNUM В секретной службе Соединенных Штатов выявили 11 случаев заражения коронавирусной инфекцией среди сотрудников.
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В Microsoft признали, что завысили ожидания игроков по поводу презентации Inside Xbox
Маркетолог игрового подразделения компании Аарон Гринберг признал, что они завысили ожидания игроков.
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Политика
Путин напомнил о сговоре Польши с Гитлером
Президент России Владимир Путин напомнил о сговоре правительства Польши с фюрером Германского рейха Адольфом Гитлером в 1938 году, закончившемся разделом Чехословакии.
Lenta.ru вчера в 08:44
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Тренер по ММА избил продавщицу в Крыму за требование надеть маску
Приехавший в Крым из Санкт-Петербурга тренер по смешанным единоборствам избил продавщицу, которая сделала ему замечание из-за отсутствия маски и отказалась отпускать товар.
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Парикмахеров ждет массовое банкротство
Представители бьюти-индустрии обратились к бизнес-обмудсмену Борису Титову с просьбой донести их предложения до федерального правительства.
Коммерсантъ вчера в 15:02
Происшествия
В Петербурге подтвердили смерть трех медиков от коронавируса
Смерть еще трех медицинских работников, заразившихся коронавирусной инфекцией, подтверждена в Петербурге, сообщает в субботу городской комитет по здравоохранению.
РИА Новости 07:22
Общество
Документ о смягчении ограничений примут в Ростовской области к 12 мая
Обязательным условием для смягчения ограничений стал «масочный режим», согласно которому с 9 мая маску необходимо надевать во всех общественных местах и на работе.
Rostov gazeta 07:20
Общество
Эксперт назвала сферы, в которых вырастет зарплата после пандемии
После окончания пандемии коронавируса заработная плата вырастет у работников в сфере образования, онлайн-развлечений, медицины.
Газета.Ru 07:57
Общество
Минобрнауки: выпускные экзамены в вузах пройдут онлайн
Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков распорядился провести выпускные экзамены в вузах, которые находятся в ведении министерства, в формате онлайн.
Мойка78 03:10
Общество
Путин присоединился к «Бессмертному полку»
Российский лидер Владимир Путин выполнил свое обещание и присоединился к акции "Бессмертный полк", которая проходит в онлайн-режиме из-за эпидемии коронавируса.
Вести.Ru 08:21
Общество
Москвичей предупредили о резком похолодании
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о резком похолодании в Москве в середине следующей недели.
РИА Новости 06:11
Финансы
Набиуллина допустила снижение ключевой ставки в июне
Центробанк допускает вариант снижения ключевой ставки на 1 процентный пункт во время следующего заседания в июне.
Известия вчера в 08:29
Политика
Глава правительства Грузии прокомментировал отзыв посла с Украины
Тбилиси, 9 мая 2020, 11:48 — REGNUM Грузия отозвала посла с Украины, чтобы защитить отношения между странами от «авантюристов».
REGNUM 04:48
Музыка
Little Big опубликовала новый клип Hypnodancer
Российская группа Little Big опубликовала на своем YouTube-канале новый клип на песню "Hypnodancer".
Газета.Ru вчера в 05:53
Общество
Мясников опроверг информацию о платных интервью
Как сообщает агентство, ранее журналистка Ирина Шихман заявила, что Мясников якобы запросил 88 тыс. рублей за комментарий по ситуации с коронавирусом в стране.
Rambler News Service вчера в 11:15
Общество
В Карелии выявили 20 новых случаев коронавирусной инфекции
На сегодняшний день в Карелии после заражения COVID-19 выздоровели 34 человека, 5 из них за сегодня.
ГТРК Карелия 03:39
Общество
Роспотребнадзор обнародовал рекомендации по снятию ограничений
Москва, 9 мая 2020, 01:04 — REGNUM Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) обнародовала рекомендации и показатели, которые будут являться основанием для поэтапного снятия ограничений из-за коронавируса.
REGNUM вчера в 18:04
Здоровье
Врач назвал способы предотвращения пневмонии при COVID-19
Врач Евгений Комаровский пояснил, что хороший иммунитет может защитить легкие от размножения в них коронавируса.
Газета.Ru 01:32
Политика
Лукашенко призвал не торопиться с «осуждениями» за проведение парада
Минск, 9 мая 2020, 12:10 — REGNUM Не торопиться с выводами призвал президент Белоруссии Александр Лукашенко всех «осуждающих» руководство страны за проведение парада в честь 75-летия Победы, который проходит сегодня, 9 мая, в белорусской столице, сообщает 9 мая БелТА.
REGNUM 05:10
Политика
Трамп заявил, что США вступают в фазу «перехода к величию»
Президент США Дональд Трамп заявил, что с точки зрения экономики страна вступает в фазу "перехода к величию" после спада, вызванного пандемией коронавируса.
РИА Новости вчера в 14:52
Политика
Белый дом назвал США и Британию победителями нацизма
Белый дом назвал победителями нацизма во Второй мировой войне Америку и Великобританию.
Известия вчера в 16:16
Политика
Авиашоу пилотажных групп в Кубинке в честь 75-летия Победы
RT на русском 08:37
Армия и оружие
В Сомали эфиопские военные по ошибке сбили самолёт с гумпомощью
В Сомали эфиопские военные сбили самолёт с гуманитарной помощью, приняв его за атаку смертника, сообщает Anadolu Ajansi.
Комсомольская правда 06:52
Общество
Китай может продать часть госдолга США и обвалить курс доллара
Китай может продать часть американского государственного долга, тем самым обвалив курс доллара в ответ на обвинения в распространении коронавируса и сокрытии данных о пандемии.
Комсомольская правда вчера в 09:09
Общество
Мордашов предложил главам четырех регионов ввести карантин
Глава совета директоров «Северстали», миллиардер Алексей Мордашов предложил губернаторам четырех регионов, где есть предприятия компании, ввести ограничительные меры.
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Финансы
Сбербанк понизил ставки по рублевым вкладам
Сбербанк снизил ставки по основной линейке рублевых вкладов, следует из информации на сайте банка.
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