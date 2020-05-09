Коронавирус

ИзвестияИзвестияВ Роспотребнадзоре назвали отличие коронавируса от гриппа

Коронавирус нового типа и грипп относятся к респираторным инфекциям, однако грипп в большей степени поражает верхние дыхательные пути, а коронавирус — легкие.
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с чего всё началось

«Маски позволят создать барьер». Эпидемиолог — о защите от коронавируса и его опасности

Руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала «360» о том, как помогают маски и чем коронавирус отличается от гриппа. О медицинских масках К сожалению, у нас, в отличие от той же Японии, люди не привыкли к маскам.
Телеканал 360°02:48

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В Роспотребнадзоре объяснили, чем коронавирус отличается от гриппа

Московский Комсомолец05:27

В Роспотребнадзоре назвали отличие коронавируса от гриппа

Известия06:29

В Роспотребнадзоре объяснили разницу между гриппом и коронавирусом

Lenta.ru05:58

В Роспотребнадзоре объяснили, чем коронавирус опаснее гриппа

Царьград05:36

Россиянам напомнили об основных отличиях гриппа и коронавируса

Вести.Ru07:27

В Роспотребнадзоре объяснили, как отличить коронавирус от гриппа

News.ru05:18

В Роспотребнадзоре рассказали, чем коронавирус отличается от гриппа

РИА Новости05:06
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Общество

Москвичей предупредили о резком похолодании

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о резком похолодании в Москве в середине следующей недели.
РИА Новости 06:11
307
Политика

Путин напомнил о сговоре Польши с Гитлером

Президент России Владимир Путин напомнил о сговоре правительства Польши с фюрером Германского рейха Адольфом Гитлером в 1938 году, закончившемся разделом Чехословакии.
Lenta.ru вчера в 08:44
395
Общество

В Роспотребнадзоре рассказали о первом этапе снятия ограничений

На первом этапе ослабления ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса нового типа, разрешат работу некоторых непродовольственных магазинов и салонов красоты, а также прогулки с детьми.
Газета.Ru 09:42
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Армия и оружие

В Китае заявили о бессмысленности покупки украинского «Мотор Сич»

Политическая Экспертиза вчера в 06:05
10
Политика

Белый дом назвал США и Британию победителями нацизма

Белый дом назвал победителями нацизма во Второй мировой войне Америку и Великобританию.
Известия вчера в 16:16
1K
Кино

Премьера сериала «Диверсант. Крым» состоится 9 мая на Первом канале

Смогут ли они выполнить задание высокопоставленных чинов или их самих ждет смертельная опасность узнаем 9 мая в 17.20 и в 19.05 на Первом канале.
Комсомольская правда вчера в 23:44
298
Общество

Судно-трубоукладчик «Академик Черский» взяло курс на Германию

Газета.Ru 07 мая в 14:14
1,2K
Авто

В РФ ужесточат требования к ввозу праворульных авто с 1 июля

Москва, 9 мая 2020, 13:17 — REGNUM С 1 июля 2020 года в России начнет действовать техрегламент Таможенного союза, предусматривающий изменения требований к безопасности транспортных средств.
REGNUM 06:17
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Политика

Зеленский назвал задачу Саакашвили на ближайшие месяцы

«Результаты работы от Саакашвили ожидаю не на второй день после его назначения, но в течение ближайших месяцев они должны быть», — сказал Зеленский, отметив, что во время пребывания на посту президента Грузии Саакашвили смог создать современную таможню и справиться с коррупцией.
РБК 12:23
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Общество

Федермессер сообщила о госпитализации с коронавирусом

Учредитель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Анна Федермессер сообщила в своём Facebook, что госпитализирована в больницу в Коммунарке с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 21:37
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Армия и оружие

Расстрел машины «Исламского государства» с Ми-171 попал на видео

Lenta.ru вчера в 11:18
11
Политика

Лукашенко призвал не торопиться с «осуждениями» за проведение парада

Минск, 9 мая 2020, 12:10 — REGNUM Не торопиться с выводами призвал президент Белоруссии Александр Лукашенко всех «осуждающих» руководство страны за проведение парада в честь 75-летия Победы, который проходит сегодня, 9 мая, в белорусской столице, сообщает 9 мая БелТА.
REGNUM 05:10
5K
Политика

Зеленский пообещал поставить мемориальные колокола в Крыму и Донецке

Президент Украины сообщил о старте программы по созданию новых мемориальных символов, в рамках которой планируется установить колокола в Донецке и Симферополе.
РБК 09:02
12
Общество

Прокуратура Петербурга проверит жалобы пациентов в «Ленэкспо»

Ранее жительница Петербурга в соцсетях пожаловалась губернатору Александру Беглову на условия во временном госпитале в «Ленэкспо».
Говорит Москва вчера в 11:29
297
Музыка

Умер исполнитель песен Tutti Frutti и Long Tall Sally Литл Ричард

ТАСС 10:19
29
Общество

В Махачкале с минаретов мечетей прозвучала песня «Священная война»

АиФ Дагестан 07:49
25
Шоу-бизнес

Украинцы затравили Ольгу Куриленко за поздравление с Днем Победы

Некоторые украинские пользователи Instagram возмутились публикацией актрисы Ольги Куриленко, которая поздравила подписчиков с Днем Победы.
РИА Новости 10:02
3
Происшествия

В Праге вандалы осквернили пьедестал памятника маршалу Коневу

Неизвестные вандалы осквернили постамент в Праге, на котором ранее находился памятник маршалу Ивану Коневу, сообщил РИА Новости представитель полиции Ян Данек.
Российская газета 13:08
11
Общество

Мордашов предложил главам четырех регионов ввести карантин

Глава совета директоров «Северстали», миллиардер Алексей Мордашов предложил губернаторам четырех регионов, где есть предприятия компании, ввести ограничительные меры.
Коммерсантъ вчера в 20:54
1,6K
Наука

Объяснены нетипичные симптомы коронавируса

Объяснены нетипичные симптомы коронавируса. Об этом рассказала международная группа ученых в публикации для издания Science.
Piter.tv 06 мая в 06:31
3
Музыка

Новый клип Little Big бьет рекорды просмотров в Сети

Новый клип музыкальной группы Little Big бьет рекорды просмотров в Сети. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 09:31
188
Общество

Facebook начал удалять посты со снимком Знамени Победы над Рейхстагом

Социальная сеть Facebook удаляет посты, в которых публикуется известная фотография установки штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии на купол Рейхстага в Берлине в 1945 году.
Известия 09:26
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Шоу-бизнес

Фотограф опубликовал архивное фото голой молодой Собчак

Фотограф Александр Гусов поделился в соцсети откровенным снимком 11-летней давности, на котором запечатлена Ксения Собчак.
Московский Комсомолец 12:03
9
Футбол

Руслан Мармазов: Защищая нациста-убийцу, украинские ультрас пытаются напомнить о себе

ИА Новороссия 07 мая в 11:23
Наука

Обнаружено древнейшее европейское пиво

Ученые из Австрийской академии наук разработали новый метод, позволяющий выявить следы солода в древних археологических находках.
Piter.tv 12:26
20
Общество

Украинский борец вызвал Усика на бой

Украинский борец-вольник Богдан Грицай вызвал соотечественника боксера-тяжеловеса Александра Усика на бой.
Lenta.ru 12:24
17
Общество

В Роспотребнадзоре допустили снятие ограничений на прогулки с детьми

На первом этапе снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, могут разрешить прогулки с детьми.
Парламентская газета 11:53
Игры

В Steam стартовала продажа коллекции игр Square Enix со скидкой 95%

В набор входят такие игры как Tomb Raider, Just Cause, Deus Ex, Dungeon Siege, Thief и многие другие игры от компании Square Enix.
NewInform 09:39
4
Происшествия

Тренер по ММА избил продавщицу в Крыму за требование надеть маску

Приехавший в Крым из Санкт-Петербурга тренер по смешанным единоборствам избил продавщицу, которая сделала ему замечание из-за отсутствия маски и отказалась отпускать товар.
Вести.Ru 05:27
1,1K
Общество

В Москве применят новый метод тестирования на коронавирус

В Москве начнут применять новый метод тестирования на коронавирусную инфекцию на основе венозной крови, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
RT на русском вчера в 16:32
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