Руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала «360» о том, как помогают маски и чем коронавирус отличается от гриппа. О медицинских масках К сожалению, у нас, в отличие от той же Японии, люди не привыкли к маскам.

с чего всё началось

Коронавирус нового типа и грипп относятся к респираторным инфекциям, однако грипп в большей степени поражает верхние дыхательные пути, а коронавирус — легкие.

В Роспотребнадзоре назвали отличие коронавируса от гриппа

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