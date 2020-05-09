Руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала «360» о том, как помогают маски и чем коронавирус отличается от гриппа. О медицинских масках К сожалению, у нас, в отличие от той же Японии, люди не привыкли к маскам.

с чего всё началось

Руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала об отличиях коронавируса от гриппа.

В Роспотребнадзоре рассказали, чем коронавирус отличается от гриппа

Экономика Парикмахеров ждет массовое банкротство Представители бьюти-индустрии обратились к бизнес-омбудсмену Борису Титову с просьбой донести их предложения до федерального правительства. 363

Общество Российский подводный беспилотник впервые испытали в Марианской впадине Российский автономный необитаемый подводный аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины, сообщили РИА Новости в Фонде перспективных исследований (ФПИ). 1,6K

Политика Белый дом заявил о «победе США и Британии» над нацизмом Белый дом в своём официальном аккаунте в Instagram заявил, что победу над нацизмом одержали США и Великобритания, но не упомянул о вкладе Советского Союза в победу. 1,1K

Происшествия В Москве произошел пожар в больнице На севере Москвы произошел пожар в больнице, где лечатся пациенты с COVID-19, передает ТАСС. 283

Общество Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений в РФ Как говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Роспотребнадзора вечером в пятницу, на всех этапах останутся обязательными дополнительные меры предосторожности при выходе из дома, работа в удаленном доступе (если это возможно) и использование гигиенических масок в общественных местах "при любом выходе на улицу". 904

Авто В России начались продажи электрогрузовика «Муравей» Московская компания «Романов-Моторс» начала продажи нового электрогрузовика «Муравей», предназначенного для работы на складах, заводах и в парковых зонах. 53

Происшествия В Праге вандалы осквернили пьедестал памятника маршалу Коневу Неизвестные вандалы осквернили постамент в Праге, на котором ранее находился памятник маршалу Ивану Коневу, сообщил РИА Новости представитель полиции Ян Данек. 236

Происшествия В Москве арестован банкир Олег Власов В Москве задержан и арестован бывший председатель совета директоров банков «Балтика» и Инкредбанк Олег Власов. 337

Политика Зеленский нашел мужество поздравить Украину с Днем Победы Праздник по распоряжению Порошенко больше не отмечается 9 мая Президент Украины Владимир Зеленский поздравил соотечественников с Днем Победы 9 мая, хотя указом экс-главы незалежной Петра Порошенко праздник в стране перенесен на 8 мая и отмечается в рамках Дня памяти и примирения.

Экономика Экономист заявил о предстоящем сокращении пенсий в стране Как сообщил сотрудник Российского института стратегических исследований (РИСИ), кандидат экономических наук Михаил Беляев, повышение пенсионного возраста в итоге отрицательно отразится на пенсиях россиян. 15

Здоровье Китайский ученый назвал опаснейшее свойство коронавируса Китайский вирусолог, профессор Чжун Наньшань рассказал, чем опасен коронавирус и как от него защититься, сообщает портал "Хуаньцюван". 176

Политика Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко. 5,7K

Общество В Роспотребнадзоре рассказали о первом этапе снятия ограничений На первом этапе ослабления ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса нового типа, разрешат работу некоторых непродовольственных магазинов и салонов красоты, а также прогулки с детьми. 348

Политика Над Москвой прошёл воздушный парад в честь Дня Победы 9 мая прошёл торжественный пролёт в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Пилоты поздравили россиян с Днём Победы. 220

Общество Одесские радикалы устроили шествие с портретами бандеровцев Радикалы в Одессе устроили в День Победы шествие с портретами пособников нацистов из ОУН-УПА (запрещена в России), других подобных организаций и символикой дивизии СС «Галичина». 8

Экономика Сбербанк понизил ставки по рублевым вкладам Сбербанк снизил ставки по основной линейке рублевых вкладов, следует из информации на сайте банка. 257

Шоу-бизнес Фото: Милла Йовович рассказала, что значит для нее День Победы Голливудская звезда Милла Йовович опубликовала в своем Instagram пост, в котором поздравила всех с Днем Победы и рассказала, что он значит для нее и ее семьи. 7