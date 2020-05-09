Коронавирус
РИА НовостиВ Роспотребнадзоре рассказали, чем коронавирус отличается от гриппа
Руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала об отличиях коронавируса от гриппа.
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с чего всё началось
Руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала «360» о том, как помогают маски и чем коронавирус отличается от гриппа. О медицинских масках К сожалению, у нас, в отличие от той же Японии, люди не привыкли к маскам.Телеканал 360°02:48
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