Коронавирус
ИзвестияВ Роспотребнадзоре назвали причину низкой смертности от COVID-19 в РФ
Низкие показатели смертности от коронавирусной инфекции в России объясняются оперативной диагностикой и выявлением заболевания в бессимптомной форме. Об этом во вторник, 5 мая, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин сайту стопкоронавирус.рф.
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с чего всё началось
Низкие показатели смертности от коронавируса в России объясняются ранней диагностикой, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин сайту стопкоронавирус.рф.Коммерсантъ05:55
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Происшествия
В Вологодской области умерла первая пациентка с коронавирусом
Первый случай смерти пациента с коронавирусом зафиксирован в Вологодской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Коммерсантъ 05:48
Здоровье
350 калининградских медиков ушли с работы до пандемии коронавируса
Почти 350 врачей и медсестер самого западного российского региона еще до начала пандемии коронавируса COVID-19 отказались от работы, рассказал министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко.
Вести.Ru вчера в 13:40
Общество
Отца Нурмагомедова перевезли в одну из больниц Москвы
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Политика
Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии
В материале, размещенном на сайте оргкомитета Пулитцеровской премии, говорится, что в номинации "Международная журналистика" отмечены сотрудники газеты The New York Times за "серию захватывающих статей, написанных с риском для жизни", о противоправных действиях российских властей.
Газета.Ru 05:51
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В России могут отменить ОГЭ для девятиклассников
Москва, 5 мая 2020, 14:09 — REGNUM Основной государственный экзамен (ОГЭ) могут отменить в России в 2020 году из-за эпидемии коронавирусной инфекции.
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Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
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Интерфакс вчера в 06:45
Общество
В Израиле сообщили об успехах в создании лечения коронавируса
Команда Израильского института биологических исследований в городе Нес-Циона представила министру обороны Нафтали Беннету "значительное достижение" в разработке "средства от коронавируса", пишет издание "Едиот Ахронот".
РИА Новости вчера в 18:26
Общество
От коронавируса умер генконструктор РКК «Энергия» академик Микрин
Ушел из жизни генеральный конструктор и первый заместитель директора РКК "Энергия" академик Евгений Микрин, сообщает пресс-служба "Роскосмоса".
Вести.Ru 04:03
Политика
Инициатор демонтажа памятника Коневу обратился к главе ЕК из-за России
Староста района Прага-6 Ондржей Коларж, по инициативе которого в столице Чехии был демонтирован памятник маршалу Ивану Коневу, обратился к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен из-за России, пишет РИА Новости, ссылаясь на Чешское радио.
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Общество
Сын Плющенко ответил на гадости Аршавина
Сын олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александр в Instagram обратился к бывшему футболисту сборной России Андрею Аршавину.
Lenta.ru 01:11
Происшествия
96 новых случаев коронавируса зарегистрированы на Кубани
Оперативный штаб Краснодарского края сообщил в понедельник, 4 мая о 96 новых случаях заражения COVID-19 на территории региона.
Kursk.com вчера в 06:01
Общество
Собянин провел совещание рабочей группы Госсовета по коронавирусу
Сергей Собянин провел селекторное совещание рабочей группы Госсовета по коронавирусу, обсудили введение масочного режима в общественных местах, расширение продажи масок и выплаты гражданам и медикам, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.
РИА Новости 07:30
Общество
В России от коронавируса умерли трое журналистов
Сегодня, 5 мая, стало известно, что в России от коронавируса умерли трое журналистов.
БрянскToday 06:52
Общество
МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре
Эхо Москвы вчера в 19:04
Общество
Бизнес-джет Сечина улетел в Австрию
Агентство публиковало фото, как глава «Роснефти» поднимается на борт самолета.
Первое антикоррупционное СМИ вчера в 10:09
Политика
Лукашенко пригласил глав государств на Парад Победы в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил глав других государств приехать в Минск на Парад Победы 9 Мая.
Коммерсантъ 05:45
Наука
Ученые Нидерландов и Израиля создали антитела к коронавирусу
Сразу две группы ученых сумели выделить в лабораторных условиях антитела, способные нейтрализовать коронавирус SARS-CoV-2.
Коммерсантъ 06:40
Здоровье
В Крыму выявлено 17 новых случаев заражения коронавирусом
На территории Республики Крым выявлено 17 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Krym.News 03:30
Политика
Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:04
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Открыт предзаказ на материнские платы под процессоры Эльбрус-1С+ и Эльбрус-8С
Открыт предзаказ на материнские платы, созданные для работы с процессорами российского производства Эльбрус-8С и Эльбрус-1С+.
Дни24 вчера в 06:36
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Германия объявила в международный розыск российского хакера
В Германии федеральный прокурор выдал ордер на арест 29-летнего российского хакера Дмитрия Бадина, который якобы совершил ряд кибератак, в том числе и на немецкий парламент в 2015 году, пишет Süddeutsche Zeitung.
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Ученые изменили дату окончания эпидемии коронавируса в России
Эпидемия COVID-19 в России, согласно прогнозу ученых, может завершиться к 8 августа.
BFM.ru 03 мая в 05:33
Футбол
В УЕФА не намерены переходить на систему «весна-осень»
В свете сложностей с завершением текущего сезона в европейских чемпионатов возникает все больше разговоров о возможности и необходимости перехода на систему розыгрыша в течение одного календарного года (весна-осень).
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Экономика
Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается
Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru вчера в 14:56
Армия и оружие
США задумались о покупке систем вооружения стран бывшего СССР
Соединенные Штаты хотят купить боеприпасы и системы вооружений у стран бывшего Советского Союза для использования в различных целях.
Газета.Ru 01:38
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Всеобщий масочный режим в Липецкой области введут с 7 мая
Масочный режим в рекомендательной форме должен быть введен с 7 мая.
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Политика
Спецслужбы США описали возможные методы вмешательства РФ в выборы
Министерство внутренней безопасности (МВБ) США и ФБР в начале года предупредили власти американских штатов о методах, которые Россия, по их версии, может применять для вмешательства в предстоящие выборы президента.
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Эксперт рассказал о новых штрафах для водителей
Новые штрафы для автовладельцев подготовили в правительстве России.
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Призвавший Гейтса сообщить о чипировании населения российский депутат объяснился
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В Башкирии ожидаются новые очаги коронавируса
В Башкирии могут быть выявлены новые очаги коронавируса, уверена Ирина Кононова, замминистра здравоохранения.
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