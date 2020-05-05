с чего всё началось

Низкие показатели смертности от коронавирусной инфекции в России объясняются оперативной диагностикой и выявлением заболевания в бессимптомной форме. Об этом во вторник, 5 мая, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин сайту стопкоронавирус.рф.

В Роспотребнадзоре назвали причину низкой смертности от COVID-19 в РФ

Здоровье 350 калининградских медиков ушли с работы до пандемии коронавируса Почти 350 врачей и медсестер самого западного российского региона еще до начала пандемии коронавируса COVID-19 отказались от работы, рассказал министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко. 6,1K

Политика Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии В материале, размещенном на сайте оргкомитета Пулитцеровской премии, говорится, что в номинации "Международная журналистика" отмечены сотрудники газеты The New York Times за "серию захватывающих статей, написанных с риском для жизни", о противоправных действиях российских властей. 832

Общество В России могут отменить ОГЭ для девятиклассников Москва, 5 мая 2020, 14:09 — REGNUM Основной государственный экзамен (ОГЭ) могут отменить в России в 2020 году из-за эпидемии коронавирусной инфекции. 80

Общество В Израиле сообщили об успехах в создании лечения коронавируса Команда Израильского института биологических исследований в городе Нес-Циона представила министру обороны Нафтали Беннету "значительное достижение" в разработке "средства от коронавируса", пишет издание "Едиот Ахронот". 227

Политика Инициатор демонтажа памятника Коневу обратился к главе ЕК из-за России Староста района Прага-6 Ондржей Коларж, по инициативе которого в столице Чехии был демонтирован памятник маршалу Ивану Коневу, обратился к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен из-за России, пишет РИА Новости, ссылаясь на Чешское радио. 1,5K

Общество Сын Плющенко ответил на гадости Аршавина Сын олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александр в Instagram обратился к бывшему футболисту сборной России Андрею Аршавину. 14

Происшествия 96 новых случаев коронавируса зарегистрированы на Кубани Оперативный штаб Краснодарского края сообщил в понедельник, 4 мая о 96 новых случаях заражения COVID-19 на территории региона. 129

Общество Собянин провел совещание рабочей группы Госсовета по коронавирусу Сергей Собянин провел селекторное совещание рабочей группы Госсовета по коронавирусу, обсудили введение масочного режима в общественных местах, расширение продажи масок и выплаты гражданам и медикам, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы. 55

Общество В России от коронавируса умерли трое журналистов Сегодня, 5 мая, стало известно, что в России от коронавируса умерли трое журналистов.

Политика Германия объявила в международный розыск российского хакера В Германии федеральный прокурор выдал ордер на арест 29-летнего российского хакера Дмитрия Бадина, который якобы совершил ряд кибератак, в том числе и на немецкий парламент в 2015 году, пишет Süddeutsche Zeitung. 3

Футбол В УЕФА не намерены переходить на систему «весна-осень» В свете сложностей с завершением текущего сезона в европейских чемпионатов возникает все больше разговоров о возможности и необходимости перехода на систему розыгрыша в течение одного календарного года (весна-осень).

Экономика Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле. 1,4K

Политика Спецслужбы США описали возможные методы вмешательства РФ в выборы Министерство внутренней безопасности (МВБ) США и ФБР в начале года предупредили власти американских штатов о методах, которые Россия, по их версии, может применять для вмешательства в предстоящие выборы президента. 66