Общество
REGNUMВ Роспотребнадзоре назвали самые полезные орехи
Роспотребнадзор назвал наиболее полезные орехи, употреблять которые необходимо один-два раза в неделю. Об этом 17 октября сообщается на сайте ведомства. Так, в список вошли кешью, лесной орех, грецкие орехи, кедровые орешки и миндаль.
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с чего всё началось
В материале на сайте ведомства отмечается, что орехи обладают высокой пищевой ценностью и содержат калий, магний, кальций, фосфор, железо, селен, марганец, молибден, никель и кобальт.Телеканал 360°01:22
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Происшествия
Сына голливудского актера застрелили после того, как он убил мать
Сын голливудского актера Рона Эли был застрелен после того, как убил свою мать, сообщает Los Angeles Times со ссылкой на заявление офиса местного шерифа.
РИА Новости 00:10
Наука
Учёные ТГУ разработали отечественный аналог «скользкой» керамики
Учёные ТГУ разработали технологию синтеза отечественного аналога «скользкой» керамики AlMgB14 (алюминий-магний-бор).
Вести-Томск 00:45
Футбол
Смолов пообещал приехать в сельский Дом культуры на Алтае
Форвард сборной России по футболу и московского «Локомотива» Фёдор Смолов отреагировал на сообщение о завершении ремонта Дома культуры в селе Костин Лог, на который он пожертвовал 400 тыс. рублей.
RT на русском вчера в 14:14
Политика
МИД России объяснил снятие дипломатов США с поезда в Северодвинске
Министерство иностранных дел России объяснило снятие американских дипломатов с поезда в Северодвинске тем, что целью своей поездки они указали Архангельск.
Татар-информ вчера в 15:56
Происшествия
На Сахалине школьники избили одноклассницу из-за «домашки»
Ученица четвертого класса школы №2 Поронайска оказалась на больничной койке после избиения одноклассниками, сообщило агентство "Интерфакс".
Российская газета 04:14
Политика
Путин поручил исследовать поведение молодежи в интернете
Президент России Владимир Путин поручил правительству регулярно проводить исследования в интернете по поводу потребительских предпочтений и особенностей поведения молодежной аудитории.
РБК вчера в 17:14
Шоу-бизнес
Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына
Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.
Вести.Ru вчера в 12:34
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах выросло до 31
Число пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах выросло до 31, в среду сообщалось о 26 травмированных.
ТАСС 01:43
Армия и оружие
В Венесуэле разбился истребитель Су-30
Истребитель Су-30 ВВС Венесуэлы разбился в штате Гуарико в центральной части страны, оба пилота погибли.
ТАСС 02:47
Шоу-бизнес
У Сергея Жигунова отобрали квартиру за долги
StarHit.ru 03:00
Происшествия
В Керчи прошла минута молчания в память о жертвах трагедии в колледже
Общегородская минута молчания прошла в Керчи по случаю годовщины трагедии в Керченском политехническом колледже, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации города Дилявер Мельгазиев.
РИА Новости 02:07
Армия и оружие
ВСУ 40 раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР
РИА Новости вчера в 02:41
Армия и оружие
Украину заподозрили в желании контролировать акваторию Черного моря
Китайское издание Sohu сообщило, что украинская сверхзвуковая ракета разрабатывается для того, чтобы контролировать акваторию Черного моря.
Известия вчера в 22:48
Политика
РБК: губернатор Еврейской автономной области уйдет в отставку
Губернатор Еврейской автономной области (ЕАО) Александр Левинталь покинет свой пост во время осенней ротации руководителей регионов, сообщает РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.
Ведомости 02:09
Происшествия
В СКР назвали основную причину смерти пассажиров сгоревшего SSJ-100
Большинство пассажиров разбившегося в московском аэропорту «Шереметьево» самолета Sukhoi Superjet 100 погибли от огня и отравления продуктами горения, сообщает 17 октября «Интерфакс» со ссылкой на руководителя Главного управления криминалистики СКР Зигмунда Ложиса.
REGNUM 03:47
Происшествия
Фигурант «московского дела» Айдар Губайдулин уехал из России
Фигурант "московского дела", программист Айдар Губайдулин заявил, что принял решение уехать из России.
Газета.Ru 03:32
Экономика
ЦБ предложил блокировать счета до решения суда
Предлагается блокировать банковские счета и операции с имуществом граждан, контролирующих финансовые организации до решения судов о взыскании убытков.
Известия 03:03
Общество
В Гидрометцентре предсказали теплый ноябрь
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, какая погода ожидает россиян в ноябре, пишет 16 октября «Российская газета».
Известия 15 октября в 23:50
Наука
Археологи из ЮАР сделали важное открытие о предках людей. Снова
В 2010 году Бергер попал в заголовки газет, когда он, а точнее, его сын, которому тогда было девять лет, обнаружил останки нового вида человека на холмах к северу от Йоханнесбурга.
Машины и Механизмы вчера в 03:45
Музыка
Украинских артистов, выступавших в РФ, не пустят на «Евровидение»
Украинские артисты, выступавшие в России после 2014 года, не будут допущены до участия в отборочном этапе для конкурса песни "Евровидение".
РЕН ТВ вчера в 08:23
Общество
Мошенники стали использовать новый вид фальшивых купюр
Фальшивомонетчики изготавливают купюры специально для банкоматов, сообщили в Генпрокуратуре.
BFM.ru вчера в 05:52
Экономика
Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога
Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
Газета.Ru вчера в 23:46
Единоборства
Гвоздик и Бетербиев провели дуэль взглядов
Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC россиянин Александр Гвоздик и обладатель пояса IBF украинец Артур Бетербиев провели дуэль взглядов перед боем.
Спорт-Экспресс 04:02
Шоу-бизнес
Изменившаяся Вера Алентова вышла в свет с мужем
Глядя на фото с мероприятия, поклонники удивились тому, как изменилась Алентова.
Комсомольская правда вчера в 18:15
Политика
Для реальных перемен в Донбассе не нужны минский и нормандский форматы - Кравчук
Первый президент Украины Леонид Кравчук убежден, что для ликвидации конфликта в Донбассе необходима лишь политическая воля глав четырех государств.
Украина.ру 04:12
Гаджеты
Обновление iOS 13.1.2 принесло критические проблемы в работу iPhone
Многие владельцы iPhone пожаловались, что после обновления iOS до версии 13.1.2 их смартфоны столкнулись с новыми проблемами.
REGNUM 15 октября в 09:19
Космос
Астрономы засомневались в молодости колец Сатурна
Астрономы выдвинули ряд замечаний к недавнему анализу данных зонда «Кассини», который указал на относительно небольшой возраст колец Сатурна.
N+1 11 октября в 20:02
Общество
Колонна МЧС России с гуманитарной помощью прибыла в Донбасс
Гуманитарный конвой МЧС России – 87-й по счету – доставил в Донецк почти 50 тысяч детских продуктовых наборов.
Политика Сегодня 03:22