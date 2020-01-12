Общество
Российская газетаВ Роспотребнадзоре назвали способ предотвратить болезнь Альцгеймера
Специалисты Роспотребнадзора считают, что снизить риск развития заболевания на 50% можно, регулярно практикуя физическую активность. После 60 лет рекомендуется уделять упражнениям не менее 150 минут в неделю. При этом каждая тренировка (умеренной интенсивности) должна длиться не менее десяти минут.
Читать в источнике
Оценить119
Подробнее о событии
Показать все источники
Роспотребнадзор рекомендовал пожилым людям делать зарядку в качестве профилактики болезни Альцгеймера
Агентство Москвавчера в 19:46
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 05:40, Ашберн
Происшествия
В США 11 человек погибли из-за бушующих торнадо
На территории южных и центральных штатов США из-за бушующих в последние несколько дней штормов и торнадо погибло по меньшей мере 11 человек.
Общество
Во время учений Минобороны России в Казахстане упал обломок ракеты
В ходе плановых учений Министерства обороны России в Актюбинской области Казахстана было зафиксировано падение обломков одной из ракет за пределы установленных мест.
Происшествия
СК начал проверку после хлопка на заводе под Белгородом
Следователи начали проверку после хлопка пылевоздушной смеси в здании комбикормового завода в Белгородской области, говорится в сообщении регионального управления СК.
Происшествия
Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве
Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна третьего этажа жилого дома в центре Москвы.
Политика
Госдеп раскрыл дальнейшую стратегию США против Ирана
Ортагус заявила, что после убийства иранского генерала Касема Сулеймани и ракетных ударов Ирана по американским базам в Ираке США намерены «дипломатически и экономически изолировать Иран».
Общество
Крупнейшую в мире пресноводную рыбу признали вымершей
Китайские веслоносы, которые считались самыми крупными пресноводными рыбами в мире, были признаны вымершими, сообщает Naked Science.
Политика
Семь стран лишили права голоса в ООН
Семь государств — членов Организации Объединенных Наций (ООН) лишили права голоса в Генассамблее из-за неуплаты взносов в бюджет организации.
Политика
В Канаде уточнили число погибших в катастрофе Boeing в Иране сограждан
По последней информации в авиакатастрофе в Иране погибли 57 граждан Канады, заявил в субботу журналистам глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань.
Экономика
«Известия»: крупнейшие банки отказались выдавать кредиты в магазинах
Большинство крупнейших российских банков за последние три года отказались от выдачи кредитов в магазинах (POS-займы), пишет газета "Известия" со ссылкой на исследование "БКС Премьер".
Политика
WSJ: Ирак рассматривает вопрос о покупке российских комплексов С-400
Ирак рассматривает вопрос о покупке российских зенитно-ракетных комплексов С-400, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на членов иракского парламента.
Наука
Когда мозг дает сбой: когнитивные искажения
О дельфинах и котах Когнитивным искажением под названием «систематическая ошибка выжившего» часто оперируют даже самые неглупые люди, а иногда и ученые.
Хоккей
Гол Ковальчука принес «Монреалю» победу над «Оттавой»
Команда Ильи Ковальчука на выезде оказалась сильнее хозяев льда в овертайме со счетом 2:1. Автором победной шайбы стал 36-летний россиянин.
Политика
ЦИК Абхазии назначил дату повторных выборов президента
По итогам слушаний Верховного суда (ВС) Абхазии, прошедших 9 января, суд признал незаконным решение Центризбиркома о результатах повторного голосования на выборах и постановил назначить новые.
Общество
Баснословное богатство в 2020 году ожидает 5 самых успешных знаков Зодиака
В этом году вложения станут особенно успешными. В год крысы Овнам не придется работать на износ.
Шоу-бизнес
Татьяна Васильева сделала «уколы красоты»
Татьяна Васильева рассказала, что приняла решение снова сделать специальные инъекции, служащие для обновления овала лица, а также разглаживания мелких морщин.
Кино
Джуд Лоу рассказал о прогулке в трусах для сериала «Новый Папа»
Футбол
«По-вашему, я идиот». Конте разозлил вопрос журналистов о Санчесе
Главного тренера "Интера" Антонио Конте разозлил вопрос журналистов, почему форвард команды Алексис Санчес не принимал участия в матче 19-го тура чемпионата Италии с "Аталантой" (1:1).
Политика
Посла Британии в Иране задержали на акции протеста
Посол Великобритании в Иране Роберт Макэр был задержан на несколько часов за организацию протестов, которые прошли в субботу, 11 января, в Тегеране.
Происшествия
В Австралии акулы съели немецкого футболиста
Немецкий футболист американского футбольного клуба «Гастинг Бронкос» Эрик Бригитти скончался в Австралии на 22-м году жизни после нападения акул.
Футбол
Ван де Бек: точно останусь в «Аяксе» до конца сезона
В нынешнем сезоне ван де Бек принял участие в 16 матчах чемпионата Нидерландов, записал на свой счёт 6 голов и отдал 4 результативные передачи.
Экономика
В ЦБ рассказали о новых вариантах пенсионных выплат
Пока предлагается один стандартный вариант такого плана, хотя пенсионные фонды смогут предлагать и другие, рассказал первый зампред Банка России Сергей Швецов в интервью "Российской газете".
Армия и оружие
Афганские военные уничтожили одного из главарей «Талибана»
Один из главарей отрядов радикального движения «Талибан» (запрещено в России), действующего в северных районах Афганистана, уничтожен во время рейда боевых самолетов военно-воздушных сил (ВВС) страны.
Армия и оружие
Министр обороны Британии не уверен в лидерстве США
Если США лишатся лидерства в мире, считает министр, Великобритании придется рассчитывать только на собственные силы.
Политика
Поклонская рассказала о проблемах с получением паспортов в Крыму
Общество
Певицу Maruv ограбили на Украине в третий раз за год
Происшествия
Открытое горение в ангаре с металлом в Подмосковье ликвидировано
Открытое горение в ангаре с металлом в промышленной зоне городского округа Сергиев Посад в Подмосковье ликвидировано.
Экономика
Черный хлеб в России может подорожать
Некоторыми факторами сдерживания цен на рожь могут стать: импорт ржаной муки из Белоруссии, а также замена ржаной муки на муку второго сорта производителями хлеба.
Происшествия
Двое детей провалились под лед и погибли в Подольске
Космос