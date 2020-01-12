Общество

Российская газетаРоссийская газетаВ Роспотребнадзоре назвали способ предотвратить болезнь Альцгеймера

Специалисты Роспотребнадзора считают, что снизить риск развития заболевания на 50% можно, регулярно практикуя физическую активность. После 60 лет рекомендуется уделять упражнениям не менее 150 минут в неделю. При этом каждая тренировка (умеренной интенсивности) должна длиться не менее десяти минут.
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