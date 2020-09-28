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Известия
Известия

В Роспотребнадзоре назвали сроки выхода России на плато по COVID-19

Эксперт добавил, что они учитывают и рост заболеваемости коронавирусом. По данным оперштаба на 28 сентября, за минувшие сутки в России выявили 8135 новых пациентов с COVID-19.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В Роспотребнадзоре назвали сроки выхода России на плато по коронавирусу

Постепенного снижения прироста новых случаев COVID-19 в России можно ожидать после выхода на плато в октябре, заявил РИА Новости советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.
РИА Новости05:29
Подробнее о событии
Известия

В Роспотребнадзоре назвали сроки выхода России на плато по COVID-19

Известия06:02
URA.Ru

Названа дата выхода на новое плато по коронавирусу

URA.Ru05:41
Lenta.ru

Роспотребнадзор назвал сроки выхода на плато по коронавирусу

Lenta.ru05:52
RT на русском

Эпидемиолог дал прогноз по выходу на плато по коронавирусу

RT на русском05:48
Газета.Ru

В Роспотребнадзоре рассказали, когда Россия выйдет на плато по коронавирусу

Газета.Ru05:45
Ведомости

Роспотребнадзор назвал сроки выхода на плато по коронавирусу

Ведомости05:59
РИА Новости

В Роспотребнадзоре назвали сроки выхода России на плато по коронавирусу

РИА Новости05:29

Ефремов в жалобе на приговор заявил о давлении на него Пашаева

Пресненский суд Москвы 8 сентября признал Ефремова виновным в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, повлекшей по неосторожности смерть человека (ч. 4 ст. 264 УК РФ), и приговорил к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима.
Ефремов в жалобе на приговор заявил о давлении на него Пашаева
BFM.ru06:47
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Светлана Алексиевич уехала из Белоруссии в Германию

Нобелевский лауреат и член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Светлана Алексиевич уехала в Германию, это не связано с уголовным делом, возбужденным в отношении совета, сообщили в понедельник белорусские СМИ со ссылкой на помощницу Алексиевич.
Интерфакс07:12
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Путин заявил, что Россия не вмешивается во внутренние дела соседей

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Киргизии Соорнбаем Жээнбековым заявил, что РФ не вмешивается во внутренние дела других стран, но поддерживает действующую власть в стремлении стабилизировать ситуацию.
Газета.Ru07:47
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Кабмин Германии подтвердил встречу Меркель и Навального

Канцлер Германии Ангела Меркель посетила основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в берлинской клинике Charite, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта.
Ведомости06:16
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Николаева рассказала о свадьбе с экс-супругом Волочковой

Телеведущая сказала, что свадьба зависит от воли женщины, но в их случае они с избранником не планируют устраивать пышное торжество, а только проведут церемонию в ЗАГСе и небольшое мероприятие после росписи.
RuNews24.ru05:21
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Кудрин спрогнозировал цену не ниже $40 за баррель нефти до конца года

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предположил, что цены на нефть до конца года не будут ниже $40 за баррель, так как страны будут вводить меньше ограничений при второй волне пандемии коронавируса.
Известия03:18
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В севастопольских школах и университете выявлены очаги коронавируса

В Севастопольском государственном университете и двух учреждениях среднего образования были выявлены очаги новой коронавирусной инфекции, об этом в ходе аппаратного совещания в правительстве региона заявила специалист севастопольского отделения Роспотребнадзора Зарема Исмаилова.
ForPost08:00

Кремль потребовал прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе

"Считаем, что боевые действия должны быть незамедлительно прекращены и процесс урегулирования конфликта как такового, а также последствий нынешнего обострения, должен перейти в политико-дипломатическое русло", - заявил журналистам представитель Кремля.
ТВ Центр06:45
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