Как отмечает «Газета.ру», сдать тест можно по желанию и без направления врача. Ранее в этот день министерство промышленности и торговли анонсировало, что в России разработали новый экспресс-тест на наличие коронавируса SARS-CoV-2, который дает результат в течение 40 минут.

В Роспотребнадзоре назвали стоимость теста на коронавирус на дому

Энергетика Правительство России введет запрет на импорт дешевого бензина Мера временная и пока рассчитана до сентября 2020 года — то есть на все время, в течение которого, по прогнозам Минэнерго, будут держаться низкие цены на нефть, заключает собеседник Запрет на импорт будет введен для того, чтобы защитить рынок от дешевого топлива, поясняет один из источников.

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Общество Полицейским пообещали доплаты за сверхурочные из-за коронавируса Сегодня министр МВД России Владимир Колокольцев, представляя нового начальника УМВД по городу Севастополю из Волгоградской области Павла Гищенко, пообещал полицейским доплаты за переработку из-за коронавируса, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на информационный портал "МВД Медиа".

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