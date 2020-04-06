Коронавирус
ИзвестияВ Роспотребнадзоре назвали стоимость теста на коронавирус на дому
Как отмечает «Газета.ру», сдать тест можно по желанию и без направления врача. Ранее в этот день министерство промышленности и торговли анонсировало, что в России разработали новый экспресс-тест на наличие коронавируса SARS-CoV-2, который дает результат в течение 40 минут.
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Авто
В России выросли цены на автомобили Toyota
Общество
Карту распространения коронавируса обновили в Подмосковье
В Подмосковье за минувшие сутки выявили 82 новых случая заражения коронавирусом, в целом Covid-19 зарегистрирован у жителей 42 городских округов Московской области, сообщает областной оперштаб.
Общество
Льва Лещенко выписали из больницы после коронавируса
Народный артист РСФСР Лев Лещенко выписался из больницы в Коммунарке, где проходил лечение от коронавирусной инфекции, сообщает телеканал "Звезда".
Общество
Названы регионы с новыми случаями заражения коронавирусом
В России за минувшие сутки было зарегистрировано 954 новых случая заражения коронавирусом в 49 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Здоровье
В Уфе из-за подозрения на коронавирус закрыли больницу на карантин
Республиканскую клиническую больницу имени Куватова в Уфе закрыли на карантин из-за подозрения коронавирусной инфекции у пяти врачей и двух пациентов.
Политика
Мишустин выступил против закрытия границ в регионах
Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами раскритиковал решения некоторых губернаторов закрыть административные границы регионов из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Общество
Минпромторг проведет расследование инцидента с замминистра в Ижевске
Министерство промышленности и торговли проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом, который 5 апреля произошел в аэропорту Ижевска с участием замглавы ведомства и экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
Общество
В депздраве Москвы назвали обязательные к дезинфекции предметы
В пресс-службе департамента здравоохранения Москвы назвали предметы, которые в первую очередь нуждаются в дезинфекции, чтобы обезопасить себя от заражения COVID-19.
Происшествия
Блогер Павел Петель погиб в ДТП
Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Общество
В НИИ Склифосовского заявили, что медперсонала в институте достаточно
Директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков заявил, что медицинского персонала в институте достаточно для работы в экстренных ситуациях.
Происшествия
Житель Рязанской области задержан за убийство пяти человек
Футбол
Мать тренера «Манчестер Сити» Гвардиолы скончалась от коронавируса
Мать главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы Долорс Сала скончалась от коронавируса на 83-м году жизни, сообщается на сайте английского футбольного клуба.
Общество
Коронавирус. Расширен список работающих саратовских предприятий
Новая редакция нормативного документа предусматривает послабления ряду предприятий во время пандемии - им разрешено работать.
Общество
Беглов заявил о ежедневном ухудшении ситуации с вирусом в Петербурге
Ситуация с распространением коронавируса в Санкт-Петербурге ухудшается с каждым днем, но у властей города еще есть немного времени, чтобы подготовиться к московскому сценарию.
Общество
Россия выделит ВОЗ $1 млн на борьбу с коронавирусом
Россия выделит Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в 2020 г. до $1 млн на борьбу с распространением коронавирусной инфекции нового типа, говорится в соответствующем распоряжении правительства.
Общество
Метеорологи оценили риски пожаров в чернобыльской зоне для России
Специалисты Росгидромета рассчитали траектории движения воздуха с места пожара в чернобыльской зоне отчуждения.
Авто
В РФ стартовали дистанционные продажи автомобилей
Какие бренды оказались самыми прогрессивными, и добрались ли дистанционные продажи автомобилей до России, рассказала газета «Известия».
Футбол
Клубы Серии А согласились на сокращение зарплат
Клубы Серии А во время конференции согласились на снижение зарплат футболистов, сообщает Football Italia.
Киберспорт
Ремастер Saints Row: The Third получил возрастной рейтинг
Экономика
Кабмин утвердил перечень мер для устойчивого развития экономики
Правительство РФ утвердило перечень мер для устойчивого развития экономики страны в условиях распространения коронавируса.
Политика
Песков прокомментировал реакцию регионов на приезд москвичей
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что по реакциям в отдельных регионах на распространение коронавируса нельзя судить обо всей стране.
Здоровье
Описаны изменения в организме при заражении коронавирусом
Врач-патологоанатом Дарья Ситовская описала, какие изменения происходят в организме человека после заражения коронавирусом и какие проблемы с легкими могут возникать у таких людей.
Общество
В ВОЗ назвали первый и самый явный симптом коронавируса
Как сообщает ToDay News Ufa, об этом стало известно от Маргарет Харрис, представителя ВОЗ.
Общество
Опубликован проект нового расписания ЕГЭ
Министерство просвещения опубликовало проект нового расписания единых государственных экзаменов с учетом переноса начала основной волны ЕГЭ из-за коронавируса с конца мая на 8 июня.
Экономика
Экономисты прогнозируют двухлетнюю рецессию в России
В документе отмечается, что ситуация с пандемией и падением цен на нефть развивается по «кризисному», возможно даже по «шоковому сценарию».
Единоборства
Дана Уайт: UFC 249 состоится, но Хабиба не будет
Дана Уайт в социальной сети Twitter ответил инсайдеру Ариэлю Хельвани, который утверждает, что глава UFC договорился с президентом России Владимиром Путиным о поездке Хабиба в США на бой с Тони Фергюсоном.
Здоровье
Онищенко объяснил природу дополнительных симптомов коронавируса
Если человек был с кем-то в контакте и у него появились признаки заболевания, необходимо как можно скорее обратиться к врачу, заявил депутат Госдумы, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко.
Общество
Соловьев раскритиковал тех, кто жалуется на нехватку масок
По мнению телеведущего Владимира Соловьева, россиянам следует не тратить время "на крики и написание гневных постов" по поводу отсутствия масок в аптеках, а самим их сделать, передает РИА Новости.
Культура
Официально: у мультсериала «Озорные анимашки» с Пинки и Брейном появятся новые эпизоды
Кино
В новом сезоне «Харли Квинн» героиня влюбится в свою лучшую подругу
Нью-Йорк, США, 6 апреля 2020, 16:59 — REGNUM Шоураннеры мультсериала «Харли Квинн» Патрик Шумакер и Джастин Халперн рассказали, что во втором сезоне у главной героини и Ядовитого Плюща появится любовная линия.