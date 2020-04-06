Коронавирус

ИзвестияИзвестияВ Роспотребнадзоре назвали стоимость теста на коронавирус на дому

Как отмечает «Газета.ру», сдать тест можно по желанию и без направления врача. Ранее в этот день министерство промышленности и торговли анонсировало, что в России разработали новый экспресс-тест на наличие коронавируса SARS-CoV-2, который дает результат в течение 40 минут.
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В Роспотребнадзоре назвали цену домашнего теста на коронавирус

РБК09:24

В Роспотребнадзоре назвали стоимость теста на коронавирус на дому

RT на русском08:42

Тест на коронавирус на дому будет стоить 1250 рублей

РИА Новости06:55

В Роспотребнадзоре назвали стоимость теста на коронавирус на дому

Известия08:09

Тест на коронавирус на дому будет стоить 1250 рублей

Интерфакс07:41

Роспотребнадзор назвал стоимость теста на COVID-19 на дому

Газета.Ru07:06

Названа стоимость теста на коронавирус на дому

Национальная служба новостей08:10
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Авто

В России выросли цены на автомобили Toyota

Daily-Motor.Ru вчера в 00:22
Общество

Карту распространения коронавируса обновили в Подмосковье

В Подмосковье за минувшие сутки выявили 82 новых случая заражения коронавирусом, в целом Covid-19 зарегистрирован у жителей 42 городских округов Московской области, сообщает областной оперштаб.
РИАМО 05:49
Общество

Льва Лещенко выписали из больницы после коронавируса

Народный артист РСФСР Лев Лещенко выписался из больницы в Коммунарке, где проходил лечение от коронавирусной инфекции, сообщает телеканал "Звезда".
Газета.Ru 10:09
Общество

Названы регионы с новыми случаями заражения коронавирусом

В России за минувшие сутки было зарегистрировано 954 новых случая заражения коронавирусом в 49 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Рифей-Пермь 05:31
Здоровье

В Уфе из-за подозрения на коронавирус закрыли больницу на карантин

Республиканскую клиническую больницу имени Куватова в Уфе закрыли на карантин из-за подозрения коронавирусной инфекции у пяти врачей и двух пациентов.
RT на русском 10:37
Политика

Мишустин выступил против закрытия границ в регионах

Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами раскритиковал решения некоторых губернаторов закрыть административные границы регионов из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 04:05
Общество

Минпромторг проведет расследование инцидента с замминистра в Ижевске

Министерство промышленности и торговли проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом, который 5 апреля произошел в аэропорту Ижевска с участием замглавы ведомства и экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
РБК 09:08
Общество

В депздраве Москвы назвали обязательные к дезинфекции предметы

В пресс-службе департамента здравоохранения Москвы назвали предметы, которые в первую очередь нуждаются в дезинфекции, чтобы обезопасить себя от заражения COVID-19.
Известия 09:19
Происшествия

Блогер Павел Петель погиб в ДТП

Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Газета.Ru 02:47
Общество

В НИИ Склифосовского заявили, что медперсонала в институте достаточно

Директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков заявил, что медицинского персонала в институте достаточно для работы в экстренных ситуациях.
РИА Новости 04:09
Происшествия

Житель Рязанской области задержан за убийство пяти человек

Коммерсантъ вчера в 08:52
Футбол

Мать тренера «Манчестер Сити» Гвардиолы скончалась от коронавируса

Мать главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы Долорс Сала скончалась от коронавируса на 83-м году жизни, сообщается на сайте английского футбольного клуба.
РИА Новости 10:57
Общество

Коронавирус. Расширен список работающих саратовских предприятий

Новая редакция нормативного документа предусматривает послабления ряду предприятий во время пандемии - им разрешено работать.
Взгляд-инфо 10:10
Общество

Беглов заявил о ежедневном ухудшении ситуации с вирусом в Петербурге

Ситуация с распространением коронавируса в Санкт-Петербурге ухудшается с каждым днем, но у властей города еще есть немного времени, чтобы подготовиться к московскому сценарию.
РБК 10:22
Общество

Россия выделит ВОЗ $1 млн на борьбу с коронавирусом

Россия выделит Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в 2020 г. до $1 млн на борьбу с распространением коронавирусной инфекции нового типа, говорится в соответствующем распоряжении правительства.
Ведомости 09:20
Общество

Метеорологи оценили риски пожаров в чернобыльской зоне для России

Специалисты Росгидромета рассчитали траектории движения воздуха с места пожара в чернобыльской зоне отчуждения.
RT на русском 09:55
Авто

В РФ стартовали дистанционные продажи автомобилей

Какие бренды оказались самыми прогрессивными, и добрались ли дистанционные продажи автомобилей до России, рассказала газета «Известия».
Автоновости дня вчера в 03:54
Футбол

Клубы Серии А согласились на сокращение зарплат

Клубы Серии А во время конференции согласились на снижение зарплат футболистов, сообщает Football Italia.
Бомбардир.ру 10:33
Киберспорт

Ремастер Saints Row: The Third получил возрастной рейтинг

CyberSport.ru вчера в 11:30
Экономика

Кабмин утвердил перечень мер для устойчивого развития экономики

Правительство РФ утвердило перечень мер для устойчивого развития экономики страны в условиях распространения коронавируса.
ТАСС 07:20
Политика

Песков прокомментировал реакцию регионов на приезд москвичей

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что по реакциям в отдельных регионах на распространение коронавируса нельзя судить обо всей стране.
Интерфакс 05:57
Здоровье

Описаны изменения в организме при заражении коронавирусом

Врач-патологоанатом Дарья Ситовская описала, какие изменения происходят в организме человека после заражения коронавирусом и какие проблемы с легкими могут возникать у таких людей.
Lenta.ru 10:37
Общество

В ВОЗ назвали первый и самый явный симптом коронавируса

Как сообщает ToDay News Ufa, об этом стало известно от Маргарет Харрис, представителя ВОЗ.
ToDay News Ufa вчера в 13:36
Общество

Опубликован проект нового расписания ЕГЭ

Министерство просвещения опубликовало проект нового расписания единых государственных экзаменов с учетом переноса начала основной волны ЕГЭ из-за коронавируса с конца мая на 8 июня.
Интерфакс 10:51
Экономика

Экономисты прогнозируют двухлетнюю рецессию в России

В документе отмечается, что ситуация с пандемией и падением цен на нефть развивается по «кризисному», возможно даже по «шоковому сценарию».
Моя Москва.онлайн вчера в 10:44
Единоборства

Дана Уайт: UFC 249 состоится, но Хабиба не будет

Дана Уайт в социальной сети Twitter ответил инсайдеру Ариэлю Хельвани, который утверждает, что глава UFC договорился с президентом России Владимиром Путиным о поездке Хабиба в США на бой с Тони Фергюсоном.
ODDS.ru 01:25
Здоровье

Онищенко объяснил природу дополнительных симптомов коронавируса

Если человек был с кем-то в контакте и у него появились признаки заболевания, необходимо как можно скорее обратиться к врачу, заявил депутат Госдумы, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко.
NewInform 04:59
Общество

Соловьев раскритиковал тех, кто жалуется на нехватку масок

По мнению телеведущего Владимира Соловьева, россиянам следует не тратить время "на крики и написание гневных постов" по поводу отсутствия масок в аптеках, а самим их сделать, передает РИА Новости.
Инфорос 03:36
Культура

Официально: у мультсериала «Озорные анимашки» с Пинки и Брейном появятся новые эпизоды

Popcornnews.ru 10:00
Кино

В новом сезоне «Харли Квинн» героиня влюбится в свою лучшую подругу

Нью-Йорк, США, 6 апреля 2020, 16:59 — REGNUM Шоураннеры мультсериала «Харли Квинн» Патрик Шумакер и Джастин Халперн рассказали, что во втором сезоне у главной героини и Ядовитого Плюща появится любовная линия.
REGNUM 09:59
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