Коронавирус

ИзвестияИзвестияВ Роспотребнадзоре назвали стоимость теста на коронавирус на дому

Как отмечает «Газета.ру», сдать тест можно по желанию и без направления врача. Ранее в этот день министерство промышленности и торговли анонсировало, что в России разработали новый экспресс-тест на наличие коронавируса SARS-CoV-2, который дает результат в течение 40 минут.
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с чего всё началось
Об этом рассказала телеканалу "Россия-24
" руководитель направления лабораторной медицины Центра молекулярной диагностики Роспотребнадзора Елена Тиванова.
Москва 2409:01

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В Роспотребнадзоре назвали стоимость теста на коронавирус на дому

Москва 2409:01

Тест на коронавирус на дому будет стоить 1250 рублей

Интерфакс07:41

В Роспотребнадзоре назвали стоимость теста на коронавирус на дому

Известия08:09

Названа стоимость надомного теста на коронавирус

Вечерняя Москва07:51

Названа стоимость теста на коронавирус на дому

Национальная служба новостей08:10

Роспотребнадзор назвал стоимость теста на COVID-19 на дому

Газета.Ru07:06

Тест на коронавирус на дому будет стоить 1250 рублей

РИА Новости06:55
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Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 09:36, Ашберн
Общество

Минпромторг проведет расследование инцидента с замминистра в Ижевске

Министерство промышленности и торговли проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом, который 5 апреля произошел в аэропорту Ижевска с участием замглавы ведомства и экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
РБК 09:08
Экономика

В России начнется выдача кредитов бизнесу под 0% для выплаты зарплат

Банки России в связи с пандемией коронавируса начнут выдавать беспроцентные кредиты бизнесу для выплаты зарплат.
Газета.Ru 07:55
Авто

Началось производство внедорожного пикапа Lada 4x4

Как сообщают «Автоновости дня», характеристики и оснащение автомобиля идентичны обычным внедорожным пикапам с несущей конструкцией кузова.
Автоновости дня 01:58
Общество

В британской разведке назвали версии возникновения коронавируса

Британская разведка снова рассматривает версию о возникновении коронавируса в результате утечки из лаборатории в Ухане, сообщает Daily Mail со ссылкой на источники в правительственных кругах.
РИА Новости 04:15
Авто

Россияне всё ещё могут купить «Копейки», «Жигули» и «Волги» без пробега

Уровень пробега на одометре равен 375 км. В Подмосковье сохранился легендарный ВАЗ-2101 "Копейка", который был выпущен в 1974 году.
Car.ru 04:03
Происшествия

В Волгоградской области заявили о шести новых случаях COVID-19

Волгоград, 6 апреля 2020, 12:37 — REGNUM Шесть новых случаев COVID-19 выявлены в Волгоградской области.
REGNUM 05:37
Общество

Правительство ограничило в России торговлю медицинскими масками

В России введены ограничения на оптовую и розничную торговлю медицинскими масками и некоторыми другими изделиями медицинского назначения.
РБК 06:00
Общество

Роспотребнадзор начал тестирование на коронавирус на дому

«Совершенно секретно»: Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора с понедельника начнет тестировать москвичей и жителей Подмосковья на коронавирус.
Совершенно секретно 03:35
Происшествия

Москвич Иисус рассказал о своем задержании на Патриарших прудах

Известия вчера в 17:45
Общество

В Тамбове работающие пенсионеры старше 65 лет могут взять больничный

Работающие пожилые люди могут оформить себе больничный с 6 по 19 апреля и оставаться дома.
Блокнот Тамбов 08:40
Общество

Генпрокуратура выявила фейки о коронавирусе в пяти регионах

Читайте такжеГенпрокуратура выявила еще шесть фейков о коронавирусе В Петербурге была выявлена статья о том, что якобы 70% курсантов ФСБ заболели COVID-19.
Общественное телевидение России 08:22
Общество

Глава Минздрава России отверг искусственное происхождение коронавируса

Глава Минздрава России Михаил Мурашко отверг предположение об искусственной природе нового коронавируса.
Lenta.ru 08:44
Политика

Обратный эффект: оружейные санкции США помогли России

Введенные правительством США против предприятий российского оборонно-промышленного комплекса санкции дали обратный эффект.
Российская газета 04:07
Общество

Лев Лещенко готовится к выписке

Артист был в реанимации, но в скором времени стал чувствовать себя хорошо. У супруги Лещенко тест показал отсутствие коронавируса.
Вести.Ru 08:46
Происшествия

Умер первый пациент с коронавирусом в Иркутской области

В Иркутской области умер первый пациент с коронавирусной инфекцией.
Коммерсантъ 03:43
Общество

На Кубани могут снять ограничения на передвижение внутри городов

Краснодар, 6 апреля 2020, 14:10 — REGNUM Запрет на передвижение внутри населённых пунктов могут снять на территории Краснодарского края с 12 апреля при условии, если в регионе не ухудшится ситуация с коронавирусом.
REGNUM 07:10
Общество

Воробьев рассказал о работе заводов в Подмосковье в период изоляции

Все крупные заводы международных корпораций в Подмосковье на следующей неделе продолжат работать, заявил губернатор области Андрей Воробьев в интервью принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК.
Lenta.ru 06:35
Происшествия

Блогер Павел Петель погиб в ДТП

Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Газета.Ru 02:47
Политика

В Кремле призвали готовиться к мировому экономическому кризису

Необходимо готовиться к глобальному экономическому кризису, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Газета.Ru вчера в 10:52
Здоровье

В Бурятии зафиксировали первую смерть от коронавируса

Ранее в Иркутской области был зафиксирован первый случай смерти пациента с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 06:36
Общество

Самый явный симптом коронавируса назвали в ВОЗ

Представитель ВОЗ подчеркнула, что с подобной симптоматикой сталкиваются более 90% пациентов.
31 канал Челябинска 07:42
Происшествия

В Москве обнаружили брошенного у подъезда младенца

В Москве у подъезда одного из жилых домов местный житель обнаружил брошенного младенца. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:05
Общество

На парад Победы попросили не приглашать ветеранов

Оргкомитет по подготовке к празднованию 75-й годовщины Победы обратился к правительству с просьбой воздержаться от приглашения на парад людей старше 65 лет, в том числе ветеранов Великой Отечественной войны.
Коммерсантъ 09:25
Экономика

Названы сферы малого бизнеса с наибольшими убытками из-за коронавируса

Опрос индивидуальных предпринимателей и собственников малого и среднего бизнеса проведен 28 марта — 3 апреля 2020 г. Опрошены 1508 руководящих сотрудников предприятий в России.
REGNUM 08:11
Экономика

Утверждены меры по спасению экономики России от коронавируса

Российское правительство утвердило перечень мер по спасению экономики страны от влияния эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 08:21
Общество

Кадыров похвалил силовиков за избиение нарушителя карантина

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Общество

В Ростове выставили ограждения и посты контроля из-за коронавируса

Металлические ограждения и посты контроля выставили на улицах Ростова-на-Дону для регулирования ситуации с распространением коронавируса, сообщил журналистам представитель правительства Ростовской области.
РИА Новости 08:34
Политика

Мишустин выступил против закрытия границ в регионах

Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами раскритиковал решения некоторых губернаторов закрыть административные границы регионов из-за пандемии коронавируса COVID-19.
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Общество

Британский премьер Борис Джонсон госпитализирован

9 дней назад у Джонсона был диагностирован коронавирус и он отправился на карантин, но состояние премьера оставалось прежним – кашель и высокая температура не уходили.
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Политика

Песков прокомментировал реакцию регионов на приезд москвичей

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что по реакциям в отдельных регионах на распространение коронавируса нельзя судить обо всей стране.
Интерфакс 05:57
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