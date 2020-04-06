с чего всё началось

Как отмечает «Газета.ру», сдать тест можно по желанию и без направления врача. Ранее в этот день министерство промышленности и торговли анонсировало, что в России разработали новый экспресс-тест на наличие коронавируса SARS-CoV-2, который дает результат в течение 40 минут.

В Роспотребнадзоре назвали стоимость теста на коронавирус на дому

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