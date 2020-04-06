Коронавирус
ИзвестияВ Роспотребнадзоре назвали стоимость теста на коронавирус на дому
Как отмечает «Газета.ру», сдать тест можно по желанию и без направления врача. Ранее в этот день министерство промышленности и торговли анонсировало, что в России разработали новый экспресс-тест на наличие коронавируса SARS-CoV-2, который дает результат в течение 40 минут.
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с чего всё началось
Об этом рассказала телеканалу "Россия-24" руководитель направления лабораторной медицины Центра молекулярной диагностики Роспотребнадзора Елена Тиванова.Москва 2409:01
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Общество
Минпромторг проведет расследование инцидента с замминистра в Ижевске
Министерство промышленности и торговли проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом, который 5 апреля произошел в аэропорту Ижевска с участием замглавы ведомства и экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
Экономика
В России начнется выдача кредитов бизнесу под 0% для выплаты зарплат
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Авто
Началось производство внедорожного пикапа Lada 4x4
Как сообщают «Автоновости дня», характеристики и оснащение автомобиля идентичны обычным внедорожным пикапам с несущей конструкцией кузова.
Общество
В британской разведке назвали версии возникновения коронавируса
Британская разведка снова рассматривает версию о возникновении коронавируса в результате утечки из лаборатории в Ухане, сообщает Daily Mail со ссылкой на источники в правительственных кругах.
Авто
Россияне всё ещё могут купить «Копейки», «Жигули» и «Волги» без пробега
Уровень пробега на одометре равен 375 км. В Подмосковье сохранился легендарный ВАЗ-2101 "Копейка", который был выпущен в 1974 году.
Происшествия
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Общество
Правительство ограничило в России торговлю медицинскими масками
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Общество
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Москвич Иисус рассказал о своем задержании на Патриарших прудах
Общество
В Тамбове работающие пенсионеры старше 65 лет могут взять больничный
Работающие пожилые люди могут оформить себе больничный с 6 по 19 апреля и оставаться дома.
Общество
Генпрокуратура выявила фейки о коронавирусе в пяти регионах
Читайте такжеГенпрокуратура выявила еще шесть фейков о коронавирусе В Петербурге была выявлена статья о том, что якобы 70% курсантов ФСБ заболели COVID-19.
Общество
Глава Минздрава России отверг искусственное происхождение коронавируса
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Политика
Обратный эффект: оружейные санкции США помогли России
Введенные правительством США против предприятий российского оборонно-промышленного комплекса санкции дали обратный эффект.
Общество
Лев Лещенко готовится к выписке
Артист был в реанимации, но в скором времени стал чувствовать себя хорошо. У супруги Лещенко тест показал отсутствие коронавируса.
Происшествия
Умер первый пациент с коронавирусом в Иркутской области
В Иркутской области умер первый пациент с коронавирусной инфекцией.
Общество
На Кубани могут снять ограничения на передвижение внутри городов
Краснодар, 6 апреля 2020, 14:10 — REGNUM Запрет на передвижение внутри населённых пунктов могут снять на территории Краснодарского края с 12 апреля при условии, если в регионе не ухудшится ситуация с коронавирусом.
Общество
Воробьев рассказал о работе заводов в Подмосковье в период изоляции
Все крупные заводы международных корпораций в Подмосковье на следующей неделе продолжат работать, заявил губернатор области Андрей Воробьев в интервью принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК.
Происшествия
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Политика
В Кремле призвали готовиться к мировому экономическому кризису
Необходимо готовиться к глобальному экономическому кризису, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Здоровье
В Бурятии зафиксировали первую смерть от коронавируса
Ранее в Иркутской области был зафиксирован первый случай смерти пациента с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Общество
Самый явный симптом коронавируса назвали в ВОЗ
Представитель ВОЗ подчеркнула, что с подобной симптоматикой сталкиваются более 90% пациентов.
Происшествия
В Москве обнаружили брошенного у подъезда младенца
В Москве у подъезда одного из жилых домов местный житель обнаружил брошенного младенца. Об этом сообщает РИА "Новости".
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На парад Победы попросили не приглашать ветеранов
Оргкомитет по подготовке к празднованию 75-й годовщины Победы обратился к правительству с просьбой воздержаться от приглашения на парад людей старше 65 лет, в том числе ветеранов Великой Отечественной войны.
Экономика
Названы сферы малого бизнеса с наибольшими убытками из-за коронавируса
Опрос индивидуальных предпринимателей и собственников малого и среднего бизнеса проведен 28 марта — 3 апреля 2020 г. Опрошены 1508 руководящих сотрудников предприятий в России.
Экономика
Утверждены меры по спасению экономики России от коронавируса
Российское правительство утвердило перечень мер по спасению экономики страны от влияния эпидемии коронавируса.
Общество
Кадыров похвалил силовиков за избиение нарушителя карантина
Общество
В Ростове выставили ограждения и посты контроля из-за коронавируса
Металлические ограждения и посты контроля выставили на улицах Ростова-на-Дону для регулирования ситуации с распространением коронавируса, сообщил журналистам представитель правительства Ростовской области.
Политика
Мишустин выступил против закрытия границ в регионах
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Общество
Британский премьер Борис Джонсон госпитализирован
9 дней назад у Джонсона был диагностирован коронавирус и он отправился на карантин, но состояние премьера оставалось прежним – кашель и высокая температура не уходили.
Политика
Песков прокомментировал реакцию регионов на приезд москвичей
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что по реакциям в отдельных регионах на распространение коронавируса нельзя судить обо всей стране.