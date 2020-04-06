Стоимость теста на коронавирус, который можно будет сделать на дому, без учета цены выезда медицинского персонала составит 1250 рублей. Об этом рассказала телеканалу "Россия-24" руководитель направления лабораторной медицины Центра молекулярной диагностики Роспотребнадзора Елена Тиванова.

В Роспотребнадзоре назвали стоимость теста на коронавирус на дому

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