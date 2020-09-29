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В Роспотребнадзоре назвали условия для ужесточения мер по коронавирусу

Ужесточение мер в связи с пандемией коронавируса может произойти, если того потребуют обстоятельства. Главные условия РИА Новости озвучила руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В Роспотребнадзоре назвали условия введения ограничений по COVID-19

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России находится под контролем, заявила РИА Новости руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
РИА Новости06:15
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Роспотребнадзор назвал условия для введения новых ограничений по COVID-19

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Роспотребнадзор назвал важное условие для возвращения карантина

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Эпидемиолог назвала ситуацию с коронавирусом в России контролируемой

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Роспотребнадзор назвал условия для введения ограничений по коронавирусу

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Песков прокомментировал слова Шахназарова о ситуации в Карабахе

Только взвешенная и ответственная позиция, лишенная авантюризма, дает возможность Москве эффективно предлагать свою посредническую роль в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление режиссера Карена Шахназарова, что Кремлю необходимо сформировать мнение по карабахскому вопросу.
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РИА Новости07:19

В России увеличат пособия для детей от трех до семи лет

«Со следующего года планируется увеличить размер ежемесячной выплаты до регионального прожиточного минимума на ребенка, если среднедушевой доход семьи при выплате пособия в половину прожиточного минимума не позволяет среднедушевому доходу вырасти до прожиточного минимума», — цитирует сообщение ведомства «РИА Новости».
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«Динамо» приняло отставку Новикова, Кульчий стал врио главного тренера

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РИА Новости06:40
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Постпред США назвала пропагандой РФ оспаривание доклада ОЗХО по Сирии

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На Украине не увидели признаков войны с Россией в Донбассе

Бывший премьер-министр Украины, заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Витольд Фокин во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти заявил, что не видит признаков войны с Россией в Донбассе.
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Dacia презентовала новые Logan и Sandero

Что касается новых Sandero и Logan, то их отличие от предыдущих версий состоит в следующем: более покатое лобовое стекло, модифицированная решетка радиатора и улучшенная версия светодиодной оптики.
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