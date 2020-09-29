Ужесточение мер в связи с пандемией коронавируса может произойти, если того потребуют обстоятельства. Главные условия РИА Новости озвучила руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

С чего всё началось В Роспотребнадзоре назвали условия введения ограничений по COVID-19 Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России находится под контролем, заявила РИА Новости руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова. РИА Новости 06:15