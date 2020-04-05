Каждый заболевший заражает еще трех человек, а они, в свою очередь, заражают дальше. И эта веерная цепочка должна быть остановлена. Как это сделать? Никак иначе, как разобщить людей — это тоже эпидемиологический термин.

Взрывной рост числа зараженных коронавирусом в России удается сдерживать, благодаря принятыми властями мерами. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала "Россия-1". По ее словам, режим самоизоляции поможет сдержать распространение COVID-19.

В РФ заявили об избежании взрывного роста заражения коронавирусом

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Политика Песков призвал готовиться к мировому экономическому кризису В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5389 случаев заражения, выздоровели 355 человек, умерли 45.

Энергетика Bloomberg: Россия сократит добычу нефти, если в сделку вступят США Вашингтон, 5 апреля 2020, 11:01 — REGNUM Добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки готова сократить Россия при условии присоединения к соглашению США, сообщает 4 апреля Bloomberg.

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Общество Россиянам разрешили посещать гипермаркеты и рынки «Разъяснить гражданам, органам местного самоуправления, торговым организациям, что допускается посещение крупных гипермаркетов и супермаркетов, не находящихся вблизи мест проживания граждан, а также рынков и ярмарок», — пояснили в ведомстве.