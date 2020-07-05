Здоровье

АБНАБНВ Роспотребнадзоре оценили угрозу проникновения бубонной чумы в Россию

В Роспотребнадзоре оценили угрозу попадания бубонной чумы в Россию. По словам советника директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академика РАН Виктора Малеева, которые приводит РИА «Новости», опасности распространения чумы в России нет.
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В Роспотребнадзоре оценили угрозу распространения бубонной чумы в России

Поскольку чума — природно-очаговая инфекция, заразившиеся в Китае и Монголии, вероятно, употребляли в пищу сурков. Ранее сообщалось, что у двух жителей Западной Монголии, которая граничит с Республикой Алтай, выявили бубонную чуму.
РИА Новости04:51

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В Роспотребнадзоре оценили угрозу распространения бубонной чумы в России

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В Роспотребнадзоре оценили угрозу распространения бубонной чумы

RT на русском05:26

В Роспоребнадзоре рассказали, угрожает ли эпидемия бубонной чумы России

Комсомольская правда04:49

Роспотребнадзор: не ешьте сурков, и чумы не будет

Вести.Ru04:39

Оценена вероятность распространения чумы в России

Lenta.ru04:16

В Роспотребнадзоре оценили угрозу распространения бубонной чумы в России

РИА Новости04:51

В Роспотребнадзоре рассказали, угрожает ли России бубонная чума

Московский Комсомолец04:43
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 07:43, Ашберн
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Общество

Суд оштрафовал журналистку Прокопьеву по делу об оправдании терроризма

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Общество

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Экономика

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Экономика

ЦБ поддержал использование водительских прав вместо паспорта в банках

Минэкономразвития вместе с Росфинмониторингом и Центробанком разрабатывают законопроект, который позволит россиянам в кредитных организациях показывать водительские права в качестве удостоверения личности.
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Армия и оружие

ВМС США «потеряли» стелс-ракету, сообщили СМИ

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МИД РФ осудил решение суда Лондона по конфискации золота Венесуэлы

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Инцидент произошел в Даниловском районе в воскресенье, 5 июля. Фонтан, вода в котором оказалась под напряжением, функционирует с 2018 года.
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Роскосмос: Станцию «Луна-25» запустят в 2021 году

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ЕСПЧ решил запросить у Москвы копию дела об убийстве Немцова

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