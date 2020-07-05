Поскольку чума — природно-очаговая инфекция, заразившиеся в Китае и Монголии, вероятно, употребляли в пищу сурков. Ранее сообщалось, что у двух жителей Западной Монголии, которая граничит с Республикой Алтай, выявили бубонную чуму.

с чего всё началось

В Роспотребнадзоре оценили угрозу попадания бубонной чумы в Россию. По словам советника директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академика РАН Виктора Малеева, которые приводит РИА «Новости», опасности распространения чумы в России нет.

В Роспотребнадзоре оценили угрозу проникновения бубонной чумы в Россию

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