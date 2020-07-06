Здоровье
RT на русскомВ Роспотребнадзоре оценили угрозу распространения бубонной чумы
Эксперт заверил, что отдельные случаи не будут вызывать какого-то распространения. Ранее сообщалось, что пациент с подозрением на бубонную чуму выявлен в граничащем с Россией и Китаем регионе Баян-Улгий на западе Монголии.
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Чума — это не коронавирус, поскольку есть вакцина, можно привиться, особенно сотрудники противочумной службы, они себя прививают, население каких-то отдельных районы прививают. И потом для чумы есть лекарство.
— Виктор Малеев, российский учёныйvtomske.ru 05:10
с чего всё началось
Поскольку чума — природно-очаговая инфекция, заразившиеся в Китае и Монголии, вероятно, употребляли в пищу сурков. Ранее сообщалось, что у двух жителей Западной Монголии, которая граничит с Республикой Алтай, выявили бубонную чуму.РИА Новости04:51
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