Здоровье

РБКРБКРоспотребнадзор назвал безопасными занятия спортом в масках

Прогулки и занятия спортом в медицинских масках безопасны для людей, заявили в Роспотребнадзоре. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
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Роспотребнадзор назвал безопасными занятия спортом в масках

РБК08:05

В Роспотребнадзоре оспорили мнение академика РАН о ношении масок на улице

Московский Комсомолец07:52

Роспотребнадзор: прогулки и занятия спортом в медицинских масках безопасны для людей

ТАСС06:34

В Роспотребнадзоре заочно поспорили с академиком РАН из-за масок на прогулках

Интерфакс07:12

Роспотребнадзор оценил безопасность прогулок и занятий спортом в масках

РИА Новости07:09

Роспотребнадзор заявил о безопасности прогулок и тренировок в масках

Москва 2407:30

Роспотребнадзор пояснил, безопасны ли прогулки и занятия спортом в масках

Газета.Ru07:26
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Общество

В Ростовской области отменили пропускной режим

Ростов-на-Дону, 4 июня 2020, 14:08 — REGNUM В Ростовской области упразднено действие системы спецпропусков, принятой во время режима всеобщей изоляции.
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Происшествия

Суд установил административный надзор за Варварой Карауловой

Суд установил административный надзор над бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к ИГ.
Газета.Ru 11:52
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Общество

Путин возмутился после доклада губернатора Красноярского края

Владимир Путин жёстко отреагировал на доклад губернатора Красноярского края Аександра Усса.
ИА Запад24 вчера в 10:05
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Общество

СК завел уголовное дело на Николая Платошкина

Следственный комитет возбудил уголовное дело против лидера движения "За новый социализм" Николая Платошкина, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 10:16
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Происшествия

В детском саду воспитательница задушила подушкой плачущего ребенка

В детском саду воспитательница задушила подушкой плачущего маленького ребенка.
Evo-rus.com 15:25
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Библиотека GOG пополнилась ещё тремя бесплатными играми

Библиотека GOG пополнилась ещё тремя бесплатными играми: Delores: A Thimbleweed Park Mini-Adventure, Ascendant и War Wind.
Игромания.ру 05:20
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ПВО Сирии отразили атаку Израиля

Газета.Ru 15:04
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Продажи первых Volkswagen Caddy узбекской сборки начнутся уже в июле

Коммерческий транспорт появится в шоу-румах страны уже в июле 2020 года.
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Политика

В Госдепе заявили, что Россия «должна уйти» с Ближнего Востока

Как отметил Шенкер, Россия на Ближнем Востоке «играет деструктивную роль», и США считают, что она «должна уйти» из региона.
RT на русском 15:56
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Происшествия

Против убитого в Екатеринбурге СОБРом мужчины возбудили уголовное дело

Дело возбуждено по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).
ИжевскИнфо.РУ 15:10
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Общество

В Москве появился новый вид пропусков

МФЦ открылись в Москве 25 мая, но работают только по предварительной записи.
Эхо Москвы 14:04
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Политика

США запретят полеты китайских авиакомпаний в страну

Администрация президента США Дональда Трампа с 16 июня запретит полеты китайских авиакомпаний в Соединенные Штаты, сообщает CNBC со ссылкой на приказ американского министерства транспорта.
Rambler News Service вчера в 11:17
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Политика

В Белоруссии сформировали новое правительство

Президент Белоруссии сформировал новое правительство. Александру Лукашенко на это потребовалось меньше суток.
Pravda.Ru 05:20
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Общество

В проповеди уральского священника нашли признаки экстремизма

Коммерсантъ 12:37
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Экономика

Справороссы внесли законопроект о выплате почти 1,4 трлн рублей работающим пенсионерам

Документ признает утратившей силу статью 26.1 закона "О страховых пенсиях", согласно которой работающим пенсионерам сумма страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней выплачиваются в размере, исчисленном без учета индексации.
ТАСС 09:32
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Политика

Захарова оценила слова генпрокурора США о вмешательстве в протесты

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала в беседе с РИА Новости заявление американского генпрокурора Уильяма Барра о протестах в США.
RT на русском 14:20
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Кино

Почему Екатерина Гусева не хотела сниматься с Безруковым в Бригаде

Сериал «Бригада» открыл Сергею Безрукову и Екатерине Гусевой дорогу в большое кино.
SM News 05:58
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Общество

На Кубани продлили режим карантина

Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Известия 13:31
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Общество

Собянин объявил дату снятия большинства ограничений в Москве

График снятия ограничений из-за коронавируса в Москве будет готов к 8 июня, сообщил в эфире "России 24" мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 12:34
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Политика

КПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию

Москва, 4 июня 2020, 17:18 — REGNUM Президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию.
REGNUM 10:18
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Политика

Почти 200 депутатов высказались против поправок в Конституцию

Региональные и муниципальные депутаты 26 субъектов подписали открытое письмо, в котором призывают не поддерживать поправки в Конституцию.
News.ru 14:15
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Пригожин назвал трусом высмеявшего его Охлобыстина

URA.Ru 04:44
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В России начались продажи Volkswagen Arteon

Покупателям в России будут доступны две версии модели — Arteon R-Line и Arteon R-Line Premium.
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В Уфе оправдали экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании

Российская газета вчера в 04:08
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Здоровье

В Тольятти переполнены больницы из-за ухудшения ситуации с COVID-19

Потом увеличили количество коек в нашем еще на 120, потом открыли в Тольятти 220 коек в четвертой больнице, потом открыли ставропольскую больницу на 130 коек, и инфекционную больницу в поселке Шлюзовом на 80 коек.
Интерфакс 14:39
Религия

В предстоящие выходные православные отпразднуют родительскую субботу

Согласно церковному календарю, родительская суббота является поминальным днем.
RuNews24.ru 16:11
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Футбол

Легенда «Барселоны» станет техническим директором «Локомотива»

Бывший футболист испанской "Барселоны" Хосе Мари Бакеро в скором времени может занять должность технического директора в московском "Локомотиве".
Вести.Ru 16:55
Общество

YouTube заблокировал ролик о поправках к Конституции за гомофобию

Видеохостинг YouTube удалил агитационный ролик РИА ФАН о поправках к Конституции России за нарушение правил сервиса.
Телеканал RTVI 07:25
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Общество

В Нью-Йорке появились русскоязычные отряды для защиты от мародеров

Для защиты от мародеров и провокаторов в Бруклине были созданы отряды дружинников, патрулирующих местные улицы.
RuNews24.ru вчера в 19:49
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Футбол

«Ювентус» и «Милан» проведут ответный полуфинал Кубка Италии 12 июня

Министр спорта Италии Винценцо Спадафора на своей странице в Facebook сообщил, что ответный полуфинальный матч Кубка Италии Ювентус Милан состоится в пятницу 12 июня.
Советский спорт 13:59
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