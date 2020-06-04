Здоровье
РБКРоспотребнадзор назвал безопасными занятия спортом в масках
Прогулки и занятия спортом в медицинских масках безопасны для людей, заявили в Роспотребнадзоре. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
Читать в источнике
Оценить380
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 17:07, Ашберн
Общество
В Ростовской области отменили пропускной режим
Ростов-на-Дону, 4 июня 2020, 14:08 — REGNUM В Ростовской области упразднено действие системы спецпропусков, принятой во время режима всеобщей изоляции.
REGNUM 07:08
Происшествия
Суд установил административный надзор за Варварой Карауловой
Суд установил административный надзор над бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к ИГ.
Газета.Ru 11:52
Общество
Путин возмутился после доклада губернатора Красноярского края
Владимир Путин жёстко отреагировал на доклад губернатора Красноярского края Аександра Усса.
ИА Запад24 вчера в 10:05
Общество
СК завел уголовное дело на Николая Платошкина
Следственный комитет возбудил уголовное дело против лидера движения "За новый социализм" Николая Платошкина, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 10:16
Происшествия
В детском саду воспитательница задушила подушкой плачущего ребенка
В детском саду воспитательница задушила подушкой плачущего маленького ребенка.
Evo-rus.com 15:25
Игры
Библиотека GOG пополнилась ещё тремя бесплатными играми
Библиотека GOG пополнилась ещё тремя бесплатными играми: Delores: A Thimbleweed Park Mini-Adventure, Ascendant и War Wind.
Игромания.ру 05:20
Армия и оружие
ПВО Сирии отразили атаку Израиля
Газета.Ru 15:04
Авто
Продажи первых Volkswagen Caddy узбекской сборки начнутся уже в июле
Коммерческий транспорт появится в шоу-румах страны уже в июле 2020 года.
Car.ru 08:00
Политика
В Госдепе заявили, что Россия «должна уйти» с Ближнего Востока
Как отметил Шенкер, Россия на Ближнем Востоке «играет деструктивную роль», и США считают, что она «должна уйти» из региона.
RT на русском 15:56
Происшествия
Против убитого в Екатеринбурге СОБРом мужчины возбудили уголовное дело
Дело возбуждено по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).
ИжевскИнфо.РУ 15:10
Общество
В Москве появился новый вид пропусков
МФЦ открылись в Москве 25 мая, но работают только по предварительной записи.
Эхо Москвы 14:04
Политика
США запретят полеты китайских авиакомпаний в страну
Администрация президента США Дональда Трампа с 16 июня запретит полеты китайских авиакомпаний в Соединенные Штаты, сообщает CNBC со ссылкой на приказ американского министерства транспорта.
Rambler News Service вчера в 11:17
Политика
В Белоруссии сформировали новое правительство
Президент Белоруссии сформировал новое правительство. Александру Лукашенко на это потребовалось меньше суток.
Pravda.Ru 05:20
Общество
В проповеди уральского священника нашли признаки экстремизма
Коммерсантъ 12:37
Экономика
Справороссы внесли законопроект о выплате почти 1,4 трлн рублей работающим пенсионерам
Документ признает утратившей силу статью 26.1 закона "О страховых пенсиях", согласно которой работающим пенсионерам сумма страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней выплачиваются в размере, исчисленном без учета индексации.
ТАСС 09:32
Политика
Захарова оценила слова генпрокурора США о вмешательстве в протесты
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала в беседе с РИА Новости заявление американского генпрокурора Уильяма Барра о протестах в США.
RT на русском 14:20
Кино
Почему Екатерина Гусева не хотела сниматься с Безруковым в Бригаде
Сериал «Бригада» открыл Сергею Безрукову и Екатерине Гусевой дорогу в большое кино.
SM News 05:58
Общество
На Кубани продлили режим карантина
Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Известия 13:31
Общество
Собянин объявил дату снятия большинства ограничений в Москве
График снятия ограничений из-за коронавируса в Москве будет готов к 8 июня, сообщил в эфире "России 24" мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 12:34
Политика
КПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию
Москва, 4 июня 2020, 17:18 — REGNUM Президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию.
REGNUM 10:18
Политика
Почти 200 депутатов высказались против поправок в Конституцию
Региональные и муниципальные депутаты 26 субъектов подписали открытое письмо, в котором призывают не поддерживать поправки в Конституцию.
News.ru 14:15
Авто
В России начались продажи Volkswagen Arteon
Покупателям в России будут доступны две версии модели — Arteon R-Line и Arteon R-Line Premium.
Южный автомобиль 10:04
Происшествия
В Уфе оправдали экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании
Российская газета вчера в 04:08
Здоровье
В Тольятти переполнены больницы из-за ухудшения ситуации с COVID-19
Потом увеличили количество коек в нашем еще на 120, потом открыли в Тольятти 220 коек в четвертой больнице, потом открыли ставропольскую больницу на 130 коек, и инфекционную больницу в поселке Шлюзовом на 80 коек.
Интерфакс 14:39
Религия
В предстоящие выходные православные отпразднуют родительскую субботу
Согласно церковному календарю, родительская суббота является поминальным днем.
RuNews24.ru 16:11
Футбол
Легенда «Барселоны» станет техническим директором «Локомотива»
Бывший футболист испанской "Барселоны" Хосе Мари Бакеро в скором времени может занять должность технического директора в московском "Локомотиве".
Вести.Ru 16:55
Общество
YouTube заблокировал ролик о поправках к Конституции за гомофобию
Видеохостинг YouTube удалил агитационный ролик РИА ФАН о поправках к Конституции России за нарушение правил сервиса.
Телеканал RTVI 07:25
Общество
В Нью-Йорке появились русскоязычные отряды для защиты от мародеров
Для защиты от мародеров и провокаторов в Бруклине были созданы отряды дружинников, патрулирующих местные улицы.
RuNews24.ru вчера в 19:49
Футбол
«Ювентус» и «Милан» проведут ответный полуфинал Кубка Италии 12 июня
Министр спорта Италии Винценцо Спадафора на своей странице в Facebook сообщил, что ответный полуфинальный матч Кубка Италии Ювентус Милан состоится в пятницу 12 июня.
Советский спорт 13:59