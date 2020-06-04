Прогулки и занятия спортом в медицинских масках безопасны и не представляют угрозы для здоровья людей, если они не страдают хроническими заболеваниями и не имеют противопоказаний. В таком случае рекомендуется проконсультироваться с врачом перед тренировкой в маске.

В Роспотребнадзоре оценили вероятность болезней от ношения масок

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