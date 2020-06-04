Здоровье
Lenta.ruВ Роспотребнадзоре оценили вероятность болезней от ношения масок
Прогулки и занятия спортом в медицинских масках безопасны и не представляют угрозы для здоровья людей, если они не страдают хроническими заболеваниями и не имеют противопоказаний. В таком случае рекомендуется проконсультироваться с врачом перед тренировкой в маске.
Читать в источнике
Оценить348
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 15:35, Ашберн
Армия и оружие
ПВО Сирии отразили атаку Израиля
"Наши системы ПВО отразили агрессию Израиля в небе над Масьяфом в провинции Хама", - сообщает агентство.
Газета.Ru 15:04
Происшествия
Сотрудник Минпромторга и трое посредников задержаны по делу о взятке
Следователи задержали сотрудника Минпромторга и трёх посредников по уголовному делу о взяточничестве.
RT на русском 12:29
Общество
В Кремле оценили прогноз Собянина на возвращение к нормальной жизни
Мнение мэра Москвы Сергея Собянина, согласно которому российская столица должна вернуться к привычному образу жизни в 2021 году, прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Экономика сегодня 05:15
Общество
Выплаты за «президентские» выходные не включат в средний заработок
Минобороны перебрасывает военных для восстановления моста в Заполярье [видео] 03 06 2020 Средний заработок считают, исходя из фактически начисленной зарплаты и отработанного времени за предшествующие 12 месяцев.
Северпост вчера в 04:15
Политика
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета 09:29
Происшествия
В московском метро остановили поезда из-за человека в тоннеле
На Сокольнической линии московского метро поезда остановились из-за человека в тоннеле.
Российская газета 15:14
Общество
СК возбудил уголовное дело против политолога Николая Платошкина
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении политолога Николая Платошкина — лидера движения «За новый социализм».
RT на русском 11:14
Происшествия
В подмосковной пятиэтажке произошел хлопок газа
В подмосковной Ивантеевке в жилом пятиэтажном доме произошел хлопок бытового газа.
Российская газета 12:30
Происшествия
РБК: в Москве задержан глава РВК Повалко
Гендиректора Российской венчурной компании (РВК) Александра Повалко задержали в Москве на 48 часов, сообщил источники РБК.
Коммерсантъ 14:24
Политика
Наличие ограничений для СМИ на голосовании по Конституции опровергли
Появившаяся в СМИ информация об ограничении прав журналистов на участие в освещении общероссийского голосования по поправкам к Конституции не соответствует действительности.
Lenta.ru 13:32
Общество
Собянин объявил дату снятия большинства ограничений в Москве
«Поэтапно до 1 июля максимум ограничений, которые существуют сегодня в городе, можно будет снять», — сказал Собянин.
Lenta.ru 11:32
Политика
Новые меры против «Северного потока-2» внесены в Сенат США
Законопроект о санкциях против "Северного потока-2" внесен в Сенат США.
Вести.Ru 15:28
Политика
Россия может ответить на решение Киева по аренде земельных участков
Двадцать седьмого мая Киевская городская государственная администрация уведомила посольство РФ на Украине о том, что Киевский городской совет принял решение о расторжении договоров аренды на три земельных участка, расположенных в Киеве и предназначавшихся для строительства жилого здания, гаража, помещений консульского отдела и резиденции посла.
РИА Новости 12:14
Культура
Бардин объяснил неприятие россиянами ремейков советских мультфильмов
В сети появились первые фотографии обновленного Волка из мультфильма «Ну, погоди!», перезапуск которого готовит «Союзмультфильм».
Взгляд.ру 14:10
Политика
Лукашенко отправил в отставку свое правительство
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о роспуске правительства страны.
Городовой вчера в 13:58
Происшествия
Следователи возбудили дело после выстрела в голову мужчине на Невском проспекте
В ходе конфликта представитель коммерческой структуры, 1978 года рождения, с целью убийства мужчины выстрелил ему в голову из травматического оружия, после чего скрылся с места происшествия.
Невские Новости 11:19
Футбол
«Химки» останутся в ФНЛ в следующем сезоне
Министр спорта Московской области Роман Терюшков в интервью агентству ТАСС рассказал, какие изменения произойдут в подмосковных "Химках" в новом сезоне.
Piter.tv вчера в 04:46
Общество
YouTube заблокировал ролик о поправках к Конституции за гомофобию
Видеохостинг YouTube удалил агитационный ролик РИА ФАН о поправках к Конституции России за нарушение правил сервиса.
Телеканал RTVI 07:25
Армия и оружие
Для украинских военных ввели два новых звания
В четверг, 4 июня украинские парламентарии во втором чтении приняли новый законопроект, согласно которому в армии подвергнутся изменениям воинские звания.
ГЛАС.RU 11:02
Происшествия
Момент разлива дизтоплива в Норильске попал на видео
Напомним, что в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара около 20 тысяч тонн дизтоплива вылились на землю и попали в реку Амбарная.
Российская газета вчера в 16:21
Общество
Попова заявила, что единой вакцины от коронавируса не будет
Вакцина от коронавируса не будет единой - появятся сразу несколько препаратов для разных групп населения.
ТАСС 06:39
Гаджеты
В РФ покупателям нового Xiaomi Mi 10 подарят второй смартфон
Модель Xiaomi Mi 10 в нашей стране представлена в версии с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти по цене 69 990 рублей.
Astera 05:10
Шоу-бизнес
Кирилл Андреев из «Иванушек» рассказал о романе с Жанной Фриске
Солист группы «Иванушки International» Кирилл Андреев в молодости имел роман с Жанной Фриске.
Культуромания 12:40
Космос
OSIRIS-REx пролетел над резервным местом посадки Osprey
AstroNews.ru 08:02
Происшествия
Британская полиция вычислила подозреваемого в похищении Мэдлин Макканн
В деле о таинственном исчезновении в 2007 году трехлетней британской девочки Мэдлин Макканн появился подозреваемый.
Газета.Ru 06:54
Экономика
Основатель Wildberries обратилась к Путину
Основатель Wildberries Татьяна Бакальчук планирует построить бизнес-технопарки в регионах России.
BFM.ru 07:37
Религия
В предстоящее воскресенье православные отпразднуют Троицу
Газета Оренбуржье вчера в 07:03
Игры
В Steam стартовала распродажа игр компании Electronic Arts
Белвью, США, 4 июня 2020, 21:44 — REGNUM В онлайн-сервисе Steam началась распродажа игр издательской компании Electronic Arts.
REGNUM 14:44
Политика
Генпрокурор США заявил об «иностранном вмешательстве» в протесты
Генпрокурор США Уильям Барр заявил об «иностранном вмешательстве» в протесты с целью обострения насилия в стране.
Коммерсантъ 15:05