Здоровье

Lenta.ruLenta.ruВ Роспотребнадзоре оценили вероятность болезней от ношения масок

Прогулки и занятия спортом в медицинских масках безопасны и не представляют угрозы для здоровья людей, если они не страдают хроническими заболеваниями и не имеют противопоказаний. В таком случае рекомендуется проконсультироваться с врачом перед тренировкой в маске.
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ТАСС06:34

Роспотребнадзор заявил о безопасности прогулок и тренировок в масках

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