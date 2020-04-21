Почти месяц группа российских военных медиков вместе с итальянскими врачами сражается с эпидемией в самом пострадавшем регионе Италии - Ломбардии. Наши помогли развернуть в Бергамо COVID-госпиталь и спасают людей. С военными в Италию отправились гражданские специалисты-консультанты.

с чего всё началось

Молодые люди заражаются коронавирусной инфекций, так как реже и хуже пожилых соблюдают самоизоляцию. Об этом рассказал замдиректора петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Александр Семенов.

В Роспотребнадзоре пояснили, почему молодежь заражается коронавирусом

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