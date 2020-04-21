Коронавирус

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецВ Роспотребнадзоре пояснили, почему молодежь заражается коронавирусом

Молодые люди заражаются коронавирусной инфекций, так как реже и хуже пожилых соблюдают самоизоляцию. Об этом рассказал замдиректора петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Александр Семенов.
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с чего всё началось

Уроки итальянского

Почти месяц группа российских военных медиков вместе с итальянскими врачами сражается с эпидемией в самом пострадавшем регионе Италии - Ломбардии. Наши помогли развернуть в Бергамо COVID-госпиталь и спасают людей. С военными в Италию отправились гражданские специалисты-консультанты.
Российская газетавчера в 11:30

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Эксперт объяснил причину роста заболеваемости молодых россиян

News.ruвчера в 21:18

Вирусолог объяснил большое число молодых пациентов с COVID-19 в России

РБКвчера в 19:27

Роспотребнадзор объяснил, почему молодежь заражается коронавирусом

Газета.Ruвчера в 16:31

Специалист объяснил рост числа молодых россиян среди больных COVID-19

RT на русскомвчера в 17:31

В Роспотребнадзоре пояснили, почему молодежь заражается коронавирусом

Московский Комсомолецвчера в 16:11

В Роспотребнадзоре объяснили рост числа больных COVID-19 среди молодежи

РИА Новостивчера в 15:47

Названа причина большого числа молодых россиян с коронавирусом

Lenta.ruвчера в 14:59
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Здоровье

В Италии оценили работу российских военных медиков в Бергамо

Начальник полевого госпиталя в Бергамо Оливьеро Волотти отметил высокий профессионализм военных медиков из России, направленных в Италию на помощь в борьбе с COVID-19.
Gazeta.SPb 00:36
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Общество

Василиса Володина назвала месяц, который станет хуже апреля

Василиса Володина назвала месяц, который станет хуже апреля Василиса Володина считает, что испытания ждут человечество уже летом.
Экспресс газета 02:22
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Транспорт

В метро Москвы начала работать автоматическая проверка пропусков

В столичном метро начала действовать система автоматического контроля цифровых пропусков, скоплений пассажиров не зафиксировано, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
Коммерсантъ 01:45
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Общество

Мэр Геленджика в прямом эфире обматерил помощницу

Мэр Геленджика в прямом эфире обматерил помощницу Чиновник забыл выключить камеру и показал горожанам, какой он в реальной жизни.
Экспресс газета вчера в 10:55
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Общество

В РЭУ назвали способ сдержать эпидемию коронавируса в России

Как отмечает РИА Новости со ссылкой на доцента кафедры экономической статистики РЭУ им Г.В. Плеханова Ольгу Лебединскую, Россия не поднимется в мировом рейтинге по числу заболевших в том случае, если региональным властям удастся сдержать пандемию.
Российская газета 01:50
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Общество

Мясников признал ошибку в прогнозе пика эпидемии коронавируса

Врач отметил, что предсказать, когда эпидемия достигнет пика, сложно.
Известия вчера в 22:56
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Экономика

Греф заявил, что у России нет возможности раздавать гражданам деньги

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что прямые выплаты населению актуальны как мера социальной поддержки, но не как инструмент денежно-кредитной политики.
ТАСС вчера в 10:37
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Шоу-бизнес

41-летний Джошуа Джексон впервые стал отцом

Напомним, о беременности девушки стало известно в ноябре прошлого года.
Woman.ru 01:51
Технологии

Fortnite неожиданно появилась в Google Play

Epic Games вынужденно выпустила Fortnite в Google Play Store для Android, но делать она этого не хотела из-за принципа.
The GEEK вчера в 16:26
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Общество

Верховный суд разъяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции

Если госномер не вписан в цифровой пропуск, автовладелец будет признан нарушителем режима самоизоляции и получит штраф в 5 тыс. руб.
Коммерсантъ вчера в 19:23
1,3K
Здоровье

В Приморье выявлен крупный очаг инфицирования коронавирусом

Владивосток, 22 апреля 2020, 07:19 — REGNUM За минувшие сутки в Приморье официально подтверждены 74 новых случая заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
REGNUM 00:19
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Общество

Во время эпидемии в Москве поставили рекорд по количеству арестов

На время эпидемии коронавируса слушания проводятся только по неотложным делам, в число которых входят и заседания по избранию и продлению мер пресечения, а на заседаниях могут присутствовать только участники процессов — слушатели, родные обвиняемых и журналисты в суды не допускаются.
РБК 00:00
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Общество

Бытовые счетчики разрешили не проверять до конца 2020 года

Правительство России разрешило не проводить проверку бытовых счетчиков без выплаты неустоек до 1 января 2021 года.
Известия 01:34
5
Общество

В Росстате назвали соотношение числа мужчин и женщин в России

На начало 2020 года в России на тысячу женщин приходилось 866 мужчин.
Российская газета 01:51
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Происшествия

В Челябинске нарушителей самоизоляции начали ловить «умные» камеры

В Челябинске к проверке соблюдения режима самоизоляции подключены комплексы биометрического контроля с сегментом распознавания лиц.
Российская газета 01:46
Общество

Жители Владикавказа вышли на митинг против самоизоляции

Жители Владикавказа вышли на митинг против режима самоизоляции. На центральной площади города собрались сотни человек, передает «МБХ медиа».
Компания 20 апреля в 07:49
9,9K
Экономика

Объем налоговых льгот для компаний Москвы превысит 170 млрд рублей в 2020 году

Общий объем льгот, введенных для предприятий столицы, работавших до начала режима повышенной готовности, вместе с поддержкой в рамках пакетов антикризисных мер в связи с пандемией превысит 170 млрд рублей, сообщается в среду на сайте мэра и правительства столицы.
ТАСС 01:15
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Общество

Соловьев навсегда выгнал Ковтуна из своего шоу

Телеведущий Владимир Соловьев в эфире своей программы на телеканале «Россия 1» навсегда выгнал из студии украинского эксперта Вячеслава Ковтуна.
ФАН вчера в 19:20
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Космос

Калининградцы заметили в небе десятки спутников

Клопс 20 апреля в 16:51
Наука

Вирусологи назвали самый вероятный путь передачи коронавируса

Ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна в результате исследования коронавируса выяснили, что практически единственным способом заразиться является долгое и близкое общение с заболевшим COVID-19.
РБК вчера в 23:13
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Космос

Второй этап миссии «ЭкзоМарс» может быть реализован осенью 2022 года

3DNews 01:34
Общество

Дуров предсказал цивилизационный сдвиг после пандемии коронавируса

Предприниматель счел распространение коронавируса «угрозой для всего нашего вида», предсказав миру «цивилизационный сдвиг, проходящий сквозь поколения».
Lenta.ru вчера в 23:55
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Хоккей

Хоккеист команды Лукашенко госпитализирован с коронавирусом

Нева Спорт вчера в 10:36
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Здоровье

Финский врач оценила запрет прогулок из-за коронавируса

Врач ведущей больницы столичного региона Финляндии Йони Ахола назвала прогулки на свежем воздухе неотъемлемой частью жизни человека, которая стимулирует иммунитет и, в том числе, способствует быстрому выздоровлению.
ФАН 00:02
27
Общество

Главврач больницы в Коммунарке сообщил о 430 пациентах с коронавирусом

РБК 01:53
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Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $18 за баррель

Цена на фьючерсы нефти марки Brent в ходе торгов опускалась ниже $18 за баррель.
RT на русском вчера в 13:56
1
Политика

США изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР

Вести.Ru 20 апреля в 23:55
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Экономика

Производители продуктов попросили запретить скидки в магазинах

Несколько ассоциаций, включающих производителей продуктов и напитков и сельскохозяйственные предприятия, попросили правительство о дополнительной поддержке.
Коммерсантъ вчера в 05:05
3,2K
Здоровье

СМИ узнали о проблемах с лечением больных гепатитом из-за коронавируса

Вынужденное перепрофилирование федеральных медицинских центров на прием больных с коронавирусом привело к проблемам с лечением людей, у которых ранее были диагностированы различные редкие заболевания, а также гепатит.
РБК 02:05
2
Общество

Для поездки на дачу москвичам придется оформлять два пропуска

Глава комиссии Мосгордумы по безопасности Кирилл Щитов объяснил, как теперь действуют пропуска, если нужно поехать на дачу.
Вести Подмосковья 02:25
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