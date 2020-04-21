Коронавирус
Московский КомсомолецВ Роспотребнадзоре пояснили, почему молодежь заражается коронавирусом
Молодые люди заражаются коронавирусной инфекций, так как реже и хуже пожилых соблюдают самоизоляцию. Об этом рассказал замдиректора петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Александр Семенов.
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с чего всё началось
Почти месяц группа российских военных медиков вместе с итальянскими врачами сражается с эпидемией в самом пострадавшем регионе Италии - Ломбардии. Наши помогли развернуть в Бергамо COVID-госпиталь и спасают людей. С военными в Италию отправились гражданские специалисты-консультанты.Российская газетавчера в 11:30
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В Роспотребнадзоре пояснили, почему молодежь заражается коронавирусом
Московский Комсомолецвчера в 16:11
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Здоровье
В Италии оценили работу российских военных медиков в Бергамо
Начальник полевого госпиталя в Бергамо Оливьеро Волотти отметил высокий профессионализм военных медиков из России, направленных в Италию на помощь в борьбе с COVID-19.
Gazeta.SPb 00:36
Общество
Василиса Володина назвала месяц, который станет хуже апреля
Василиса Володина назвала месяц, который станет хуже апреля Василиса Володина считает, что испытания ждут человечество уже летом.
Экспресс газета 02:22
Транспорт
В метро Москвы начала работать автоматическая проверка пропусков
В столичном метро начала действовать система автоматического контроля цифровых пропусков, скоплений пассажиров не зафиксировано, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
Коммерсантъ 01:45
Общество
Мэр Геленджика в прямом эфире обматерил помощницу
Мэр Геленджика в прямом эфире обматерил помощницу Чиновник забыл выключить камеру и показал горожанам, какой он в реальной жизни.
Экспресс газета вчера в 10:55
Общество
В РЭУ назвали способ сдержать эпидемию коронавируса в России
Как отмечает РИА Новости со ссылкой на доцента кафедры экономической статистики РЭУ им Г.В. Плеханова Ольгу Лебединскую, Россия не поднимется в мировом рейтинге по числу заболевших в том случае, если региональным властям удастся сдержать пандемию.
Российская газета 01:50
Общество
Мясников признал ошибку в прогнозе пика эпидемии коронавируса
Врач отметил, что предсказать, когда эпидемия достигнет пика, сложно.
Известия вчера в 22:56
Экономика
Греф заявил, что у России нет возможности раздавать гражданам деньги
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что прямые выплаты населению актуальны как мера социальной поддержки, но не как инструмент денежно-кредитной политики.
ТАСС вчера в 10:37
Шоу-бизнес
41-летний Джошуа Джексон впервые стал отцом
Напомним, о беременности девушки стало известно в ноябре прошлого года.
Woman.ru 01:51
Технологии
Fortnite неожиданно появилась в Google Play
Epic Games вынужденно выпустила Fortnite в Google Play Store для Android, но делать она этого не хотела из-за принципа.
The GEEK вчера в 16:26
Общество
Верховный суд разъяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции
Если госномер не вписан в цифровой пропуск, автовладелец будет признан нарушителем режима самоизоляции и получит штраф в 5 тыс. руб.
Коммерсантъ вчера в 19:23
Здоровье
В Приморье выявлен крупный очаг инфицирования коронавирусом
Владивосток, 22 апреля 2020, 07:19 — REGNUM За минувшие сутки в Приморье официально подтверждены 74 новых случая заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
REGNUM 00:19
Общество
Во время эпидемии в Москве поставили рекорд по количеству арестов
На время эпидемии коронавируса слушания проводятся только по неотложным делам, в число которых входят и заседания по избранию и продлению мер пресечения, а на заседаниях могут присутствовать только участники процессов — слушатели, родные обвиняемых и журналисты в суды не допускаются.
РБК 00:00
Общество
Бытовые счетчики разрешили не проверять до конца 2020 года
Правительство России разрешило не проводить проверку бытовых счетчиков без выплаты неустоек до 1 января 2021 года.
Известия 01:34
Общество
В Росстате назвали соотношение числа мужчин и женщин в России
На начало 2020 года в России на тысячу женщин приходилось 866 мужчин.
Российская газета 01:51
Происшествия
В Челябинске нарушителей самоизоляции начали ловить «умные» камеры
В Челябинске к проверке соблюдения режима самоизоляции подключены комплексы биометрического контроля с сегментом распознавания лиц.
Российская газета 01:46
Общество
Жители Владикавказа вышли на митинг против самоизоляции
Жители Владикавказа вышли на митинг против режима самоизоляции. На центральной площади города собрались сотни человек, передает «МБХ медиа».
Компания 20 апреля в 07:49
Экономика
Объем налоговых льгот для компаний Москвы превысит 170 млрд рублей в 2020 году
Общий объем льгот, введенных для предприятий столицы, работавших до начала режима повышенной готовности, вместе с поддержкой в рамках пакетов антикризисных мер в связи с пандемией превысит 170 млрд рублей, сообщается в среду на сайте мэра и правительства столицы.
ТАСС 01:15
Общество
Соловьев навсегда выгнал Ковтуна из своего шоу
Телеведущий Владимир Соловьев в эфире своей программы на телеканале «Россия 1» навсегда выгнал из студии украинского эксперта Вячеслава Ковтуна.
ФАН вчера в 19:20
Космос
Калининградцы заметили в небе десятки спутников
Клопс 20 апреля в 16:51
Наука
Вирусологи назвали самый вероятный путь передачи коронавируса
Ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна в результате исследования коронавируса выяснили, что практически единственным способом заразиться является долгое и близкое общение с заболевшим COVID-19.
РБК вчера в 23:13
Общество
Дуров предсказал цивилизационный сдвиг после пандемии коронавируса
Предприниматель счел распространение коронавируса «угрозой для всего нашего вида», предсказав миру «цивилизационный сдвиг, проходящий сквозь поколения».
Lenta.ru вчера в 23:55
Хоккей
Хоккеист команды Лукашенко госпитализирован с коронавирусом
Нева Спорт вчера в 10:36
Здоровье
Финский врач оценила запрет прогулок из-за коронавируса
Врач ведущей больницы столичного региона Финляндии Йони Ахола назвала прогулки на свежем воздухе неотъемлемой частью жизни человека, которая стимулирует иммунитет и, в том числе, способствует быстрому выздоровлению.
ФАН 00:02
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $18 за баррель
Цена на фьючерсы нефти марки Brent в ходе торгов опускалась ниже $18 за баррель.
RT на русском вчера в 13:56
Политика
США изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР
Вести.Ru 20 апреля в 23:55
Экономика
Производители продуктов попросили запретить скидки в магазинах
Несколько ассоциаций, включающих производителей продуктов и напитков и сельскохозяйственные предприятия, попросили правительство о дополнительной поддержке.
Коммерсантъ вчера в 05:05
Здоровье
СМИ узнали о проблемах с лечением больных гепатитом из-за коронавируса
Вынужденное перепрофилирование федеральных медицинских центров на прием больных с коронавирусом привело к проблемам с лечением людей, у которых ранее были диагностированы различные редкие заболевания, а также гепатит.
РБК 02:05
Общество
Для поездки на дачу москвичам придется оформлять два пропуска
Глава комиссии Мосгордумы по безопасности Кирилл Щитов объяснил, как теперь действуют пропуска, если нужно поехать на дачу.
Вести Подмосковья 02:25