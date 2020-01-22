Общество

РБКРБКВ Роспотребнадзоре предупредили о клещах в зимнее время

Отсутствие морозов и снега привело к преждевременному пробуждению клещей. Об этом рассказала радио Sputnik научный сотрудник ФБУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора Наталья Шашина. По словам эксперта, активность членистоногих зависит от температуры воздуха.
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с чего всё началось

«Без паники». В России проснулись «зимние» клещи

Необычно теплая и бесснежная зима в Центральной России пробудила раньше времени не только разных безобидных насекомых, но и клещей. Массового появления членистоногих вроде не видно, но единичные экземпляры в траве попадаются.
Радио Sputnikвчера в 18:00

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Россиян предупредили об опасности «зимних» клещей

Lenta.ruвчера в 23:20

«Без паники». В России проснулись «зимние» клещи

Радио Sputnikвчера в 18:00

В Роспотребнадзоре предупредили о клещах в зимнее время

РБКвчера в 22:01

Клещи проснулись в России из-за аномально теплой зимы

Телеканал 360°вчера в 21:59

Роспотребнадзор предупредил о ранней активности клещей из-за теплой зимы

Росбалтвчера в 20:47

Роспотребнадзор предупредил россиян о зимних клещах

Известиявчера в 20:24

В Роспотребнадзоре предупредили о клещах в зимнее время

RT на русскомвчера в 22:57
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Игры

Продюсер DOOM Eternal рассказал, что изменилось в игре после переноса

Исполнительный продюсер DOOM Eternal Марти Страттон заявил, что после переноса релиза с осени 2019 года на весну 2020-го в игру почти не добавили новый контент, однако исправили большое количество багов.
CyberSport.ru вчера в 21:59
Политика

Лукашенко стал самым популярным у россиян иностранным политиком

Президент Белоруссии Александр Лукашенко является самым популярным у россиян иностранным политиком, заявил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.
Газета.Ru вчера в 23:57
Здоровье

Врач назвал признаки возможной смерти из-за отрыва тромба

Нередко причиной оторвавшегося тромба у девушек является варикозное расширение вен таза или нижних конечностей, а у молодых мужчин – мерцательная аритмия.
РИА Новости вчера в 20:00
Теннис

Павлюченкова вышла во второй круг Australian Open, Кудерметова — нет

Накануне во второй круг Australian Open пробилась российская теннисистка Анна Блинкова, писал ранее NEWS.ru.
News.ru вчера в 21:24
Политика

Эксперт предсказал последствия от замены Белоруссией российской нефти

Белоруссии придется быть готовой переплачивать за нефть, в случае покупки топлива по реверсу из Европы в качестве альтернативы импорту из России, заявил эксперт "Международного финансового центра" Владимир Рожанковский в интервью Sputnik Латвия.
РИА Новости вчера в 20:17
Хоккей

Панарин не сыграет в Матче звёзд НХЛ 2020 года

RT на русском 00:02
Происшествия

Домашняя кошка в Архангельске два дня продержала хозяйку на кухне

Известия вчера в 09:44
Гаджеты

Смартфон Huawei Mate 20 X 5G подешевел вдвое

Модель Huawei Mate 20 X 5G стала первым поступившим в продажу смартфоном Huawei с поддержкой сетей пятого поколения 5G .
iXBT.com вчера в 22:59
Спорт

Матыцин стал министром спорта России

Президент Международной федерации студенческого спорта Олег Матыцин указом президента РФ назначен министром спорта России.
Sport24.ru вчера в 12:18
Футбол

Российский футболист проявил себя на просмотре в «МЮ»

Газета.Ru вчера в 23:30
Гаджеты

Новый iPhone 12 Pro будет заметно отличаться от iPhone 11 Pro

ToDay News Ufa вчера в 01:32
Происшествия

На Сахалине оторвало от берега льдину с 300 рыбаками

На юге острова Сахалин от берега оторвалась льдина, на которой находятся окодо 300 рыбаков-любителей.
Известия вчера в 22:37
Здоровье

До девяти выросло число жертв нового типа коронавируса в Китае

В Китае число умерших от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, выросло с шести до девяти человек, сообщил замглавы госкомитета КНР по вопросам гигиены и здоровья Ли Бинь на пресс-конференции.
Интерфакс вчера в 22:19
Общество

Минприроды выступило против монополии «Ростеха» на рынке отходов

Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин выступил против предоставления «Ростеху» статуса федерального оператора по обращению с промышленными отходами III—V классов (малоопасными), которые составляют 95% всех отходов в России.
РБК вчера в 23:00
Космос

LEGO выпустит набор с Международной космической станцией

В 2017 году, например, компания выпустила реплику ракеты Saturn V и набор моделей в честь женщин-покорителей космоса.
Машины и Механизмы вчера в 16:49
Музыка

Эминем побил рекорд по скорости чтения рэпа

Газета.Ru вчера в 11:07
Здоровье

Какие лечебные травы помогут улучшить кровообращение в ногах

Хвощ помогает снизить уровень холестерина в крови, а также предотвратить атеросклероз и улучшить циркуляцию крови.
Волгоградская правда вчера в 02:40
Общество

Володин предложил оштрафовать Водонаеву из-за слов о маткапитале

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что модель и телеведущую Алену Водонаеву надо оштрафовать по закону об оскорблении общества из-за слов о материнском капитале.
Коммерсантъ вчера в 06:37
Политика

РБК: Мутко и Васильева не войдут в состав нового кабмина

Ранее многие СМИ и Telegram-каналы назвали ориентировочный состав нового кабмина. Им будет руководить Михаил Мишустин.
Московский Комсомолец вчера в 06:38
Политика

Заместитель генпрокурора России подал в отставку

Заместитель генерального прокурора России Виктор Гринь подал в отставку.
Lenta.ru вчера в 10:45
Политика

Соловьев назвал новый состав правительства РФ профессиональным

Телеведущий Владимир Соловьев считает удивительным и профессиональным состав нового правительства России.
iReactor вчера в 17:38
Авто

Mitsubishi рассказала о новом Outlander

Японский автопроизводитель Mitsubishi, обнародовал информацию о новой модели кроссовера Outlander.
Car.ru вчера в 13:51
Политика

В России сформировано новое правительство

Новое правительство Российской Федерации во главе с Михаилом Мишустиным сформировано сегодня, 21 января.
REGNUM вчера в 13:26
Армия и оружие

В Донецке убит замкомандира полка МВД ДНР по прозвищу Грин

Вести.Ru вчера в 01:38
Политика

Песков рассказал о встрече Путина и Джонсона в Берлине

Встреча Президента России Владимира Путин и британского премьер-министра Бориса Джонсона, которая прошла в Берлине 19 января на полях конференции по Ливии, отражала примирительный настрой и носила конструктивный характер.
Парламентская газета вчера в 04:48
Происшествия

ТАСС: на загоревшемся траулере в Охотском море произошел взрыв

На горящем в Охотском море траулере «Энигма Астралис», на борту которого остается запас топлива, произошел взрыв, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Коммерсантъ вчера в 22:51
Шоу-бизнес

Елена Воробей перенесла операцию

Об операции Елена Воробей написала у себя на странице в Instagram.На данный момент актриса находится а больнице и уже сообщила поклонникам в комментариях о том, что хирургическое вмешательство прошло успешно.
Независимый публицист вчера в 10:00
Политика

Объявлен состав нового правительства РФ

Все министры силового блока кабинета министров, за исключением Минюста, сохранили свои посты в новом правительстве.
Интерфакс вчера в 12:19
Хоккей

Сборная России по хоккею разгромила Финляндию и вышла в финал ЮОИ

Невские Новости вчера в 11:56
Общество

Коллекторов решили допустить до долгов россиян по ЖКХ

Коллекторов решили допустить до полноценной работы с долгами россиян по услугам жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).
Lenta.ru вчера в 20:10
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