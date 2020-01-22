Общество
РБКВ Роспотребнадзоре предупредили о клещах в зимнее время
Отсутствие морозов и снега привело к преждевременному пробуждению клещей. Об этом рассказала радио Sputnik научный сотрудник ФБУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора Наталья Шашина. По словам эксперта, активность членистоногих зависит от температуры воздуха.
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с чего всё началось
Необычно теплая и бесснежная зима в Центральной России пробудила раньше времени не только разных безобидных насекомых, но и клещей. Массового появления членистоногих вроде не видно, но единичные экземпляры в траве попадаются.Радио Sputnikвчера в 18:00
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Игры
Продюсер DOOM Eternal рассказал, что изменилось в игре после переноса
Исполнительный продюсер DOOM Eternal Марти Страттон заявил, что после переноса релиза с осени 2019 года на весну 2020-го в игру почти не добавили новый контент, однако исправили большое количество багов.
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Накануне во второй круг Australian Open пробилась российская теннисистка Анна Блинкова, писал ранее NEWS.ru.
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Происшествия
На Сахалине оторвало от берега льдину с 300 рыбаками
На юге острова Сахалин от берега оторвалась льдина, на которой находятся окодо 300 рыбаков-любителей.
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До девяти выросло число жертв нового типа коронавируса в Китае
В Китае число умерших от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, выросло с шести до девяти человек, сообщил замглавы госкомитета КНР по вопросам гигиены и здоровья Ли Бинь на пресс-конференции.
Общество
Минприроды выступило против монополии «Ростеха» на рынке отходов
Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин выступил против предоставления «Ростеху» статуса федерального оператора по обращению с промышленными отходами III—V классов (малоопасными), которые составляют 95% всех отходов в России.
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В 2017 году, например, компания выпустила реплику ракеты Saturn V и набор моделей в честь женщин-покорителей космоса.
Музыка
Эминем побил рекорд по скорости чтения рэпа
Здоровье
Какие лечебные травы помогут улучшить кровообращение в ногах
Хвощ помогает снизить уровень холестерина в крови, а также предотвратить атеросклероз и улучшить циркуляцию крови.
Общество
Володин предложил оштрафовать Водонаеву из-за слов о маткапитале
Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что модель и телеведущую Алену Водонаеву надо оштрафовать по закону об оскорблении общества из-за слов о материнском капитале.
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РБК: Мутко и Васильева не войдут в состав нового кабмина
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Заместитель генпрокурора России подал в отставку
Заместитель генерального прокурора России Виктор Гринь подал в отставку.
Политика
Соловьев назвал новый состав правительства РФ профессиональным
Телеведущий Владимир Соловьев считает удивительным и профессиональным состав нового правительства России.
Авто
Mitsubishi рассказала о новом Outlander
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Политика
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Армия и оружие
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Политика
Песков рассказал о встрече Путина и Джонсона в Берлине
Встреча Президента России Владимира Путин и британского премьер-министра Бориса Джонсона, которая прошла в Берлине 19 января на полях конференции по Ливии, отражала примирительный настрой и носила конструктивный характер.
Происшествия
ТАСС: на загоревшемся траулере в Охотском море произошел взрыв
На горящем в Охотском море траулере «Энигма Астралис», на борту которого остается запас топлива, произошел взрыв, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
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Елена Воробей перенесла операцию
Об операции Елена Воробей написала у себя на странице в Instagram.На данный момент актриса находится а больнице и уже сообщила поклонникам в комментариях о том, что хирургическое вмешательство прошло успешно.
Политика
Объявлен состав нового правительства РФ
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Хоккей
Сборная России по хоккею разгромила Финляндию и вышла в финал ЮОИ
Общество
Коллекторов решили допустить до долгов россиян по ЖКХ
Коллекторов решили допустить до полноценной работы с долгами россиян по услугам жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).