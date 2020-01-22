Общество

РБКРБКВ Роспотребнадзоре предупредили о клещах в зимнее время

Отсутствие морозов и снега привело к преждевременному пробуждению клещей. Об этом рассказала радио Sputnik научный сотрудник ФБУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора Наталья Шашина. По словам эксперта, активность членистоногих зависит от температуры воздуха.
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с чего всё началось

«Без паники». В России проснулись «зимние» клещи

Необычно теплая и бесснежная зима в Центральной России пробудила раньше времени не только разных безобидных насекомых, но и клещей. Массового появления членистоногих вроде не видно, но единичные экземпляры в траве попадаются.
Радио Sputnikвчера в 18:00

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Россиян предупредили о появлении «зимних» клещей

Российская газета00:57

В Роспотребнадзоре предупредили о клещах в зимнее время

RT на русскомвчера в 22:57

Клещи проснулись в России из-за аномально теплой зимы

Телеканал 360°вчера в 21:59

В Роспотребнадзоре предупредили о клещах в зимнее время

РБКвчера в 22:01

Роспотребнадзор предупредил россиян о зимних клещах

Известиявчера в 20:24

В Роспотребнадзоре предупредили россиян о «зимних» клещах

РИА Новостивчера в 19:05

«Без паники». В России проснулись «зимние» клещи

Радио Sputnikвчера в 18:00
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Армия и оружие

В Минобороны рассчитали время на защиту Москвы от ракетного удара

RT на русском вчера в 20:00
Политика

Главой стройкомплекса Москвы назначен Андрей Бочкарев

С осени 1997 года Бочкарев занимал различные позиции в компании Bechtel Corporation.
Интерфакс вчера в 13:09
Здоровье

Академик Беленков объяснил, когда отрыв тромба грозит и молодым людям

Варикозное расширен вен таза или ног у женщин и мерцательная аритмия у молодых мужчин может привести к отрыву тромба.
Радио Комсомольская правда 00:41
Происшествия

Появилось видео спасения рыбаков с оторвавшейся льдины на Сахалине

В интернете появилась видеозапись эвакуации рыбаков, которые уплыли на оторвавшейся льдине в залив Мордвинова в среду, 22 января.
Известия 00:55
Экономика

Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
РИА Новости вчера в 06:07
Политика

Ольга Васильева лишится своего поста в новом правительстве

Министр просвещения РФ Ольга Васильева не войдет в состав нового правительства под руководством Михаила Мишустина.
Pravda.Ru вчера в 06:39
Общество

Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете на 2020-2022 годы и в закон о бюджете Пенсионного фонда, сообщается на сайте кабмина.
РИА Новости 01:42
Общество

Опрос: более половины россиян не считают упорный труд гарантией успеха

Более половины россиян не связывают упорный труд с жизненным успехом.
RT на русском вчера в 22:05
Общество

Свежие фотографии Шумахера выставили на продажу

Вечерняя Москва вчера в 23:15
Технологии

Китайский коронавирус не дошел до Хайнаня

Врачи подтвердили, что новый китайский коронавирус передается от человека к человеку, а не только от животных, как предполагалось ранее, об этом пишет CNN 21 января.
Profi.travel вчера в 09:56
Шоу-бизнес

Диана Шурыгина с бойфрендом потратили 600 тысяч на отдых в Финляндии

Ребята остановились в люксовом отеле Design Hotel Levi, восемь ночей в котором обошлись им в 210 тысяч рублей.
StarHit.ru вчера в 01:00
Политика

Эффективность управления снизилась более чем в 50 регионах

Эффективность управления регионами в 2019 г. снизилась, говорится в ежегодном рейтинге Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК).
Ведомости вчера в 16:10
Политика

Путин поставил задачи новому правительству

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с новым правительством обозначил главные задачи.
Взгляд.ру вчера в 12:10
Авто

УАЗ представил семейное авто на базе УАЗ «Профи»

УАЗ представил показал грузопассажирскую модификацию фургона на базе УАЗ «Профи».
Тарантас Ньюс вчера в 13:56
Армия и оружие

В Донецке застрелили замкомандира полка МВД ДНР Алексея «Грина»

Life.ru 20 января в 21:26
Авто

Mazda отзывает в России кроссоверы CX-9

22 кроссовера Mazda CX-9 произведённые с 9 по 14 мая 2019 года отзывают на сервисные станции из-за дефектных шин.
Autorating.ru вчера в 05:46
Происшествия

Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по решению анапского суда арестован на семь суток за хулиганство.
Известия вчера в 12:53
Фигурное катание

В австрийском Граце стартует чемпионат Европы по фигурному катанию

В Граце, втором по величине городе Австрии, 22 декабря начинается состязательная программа чемпионата Европы по фигурному катанию.
REGNUM вчера в 18:00
Происшествия

Подполковник МВД Казахстана умер после избиения в центре Петербурга

Жертвой неизвестных злоумышленников стал 62-летний подполковник противопожарной службы МВД Казахстана.
Peterburg2.ru 01:35
Шоу-бизнес

6-летняя дочь Аллы Пугачевой исполнила для мамы песню на французском

Знаменитая певица Алла Пугачева и телеведущий, юморист Максим Галкин воспитывают двойняшек Гарри и Лизу.
Летидор вчера в 09:10
Политика

Лукашенко признали самым популярным зарубежным политиком в России

Белорусский президент Александр Лукашенко - самый популярный зарубежный политик среди россиян, заявили во ВЦИОМ.
Газета.Ru 01:27
Политика

Губернатор стал министром: Максим Решетников покидает Пермский край

Максим Решетников был назначен на должность губернатора Пермского края в феврале 2017 года.
РБК Пермский край вчера в 12:20
Футбол

«Зенит» отправил Кокорина в аренду

Lenta.ru вчера в 02:47
Политика

Назван состав нового правительства России

Назван состав нового правительства России Премьер-министр Михаил Мишустин обнародовал состав правительства России.
Экспресс газета вчера в 13:11
Технологии

Дуров назвал сервис iCloud инструментом слежки

Основатель Telegram Павел Дуров назвал сервис iCloud инструментом для слежки за пользователями.
RT на русском вчера в 19:25
Энергетика

На Украине потребовали повысить пошлины на топливо из России

«Укртатнафта», «Укрнафта» и «Укргаздобыча» потребовали от правительства Украины увеличить пошлины на дизельное топливо и сжиженный газ из России.
RT на русском вчера в 08:51
Теннис

Джокович отреагировал на выход в третий круг Australian Open

Сербский теннисист Новак Джокович, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под вторым номером, прокомментировал выход в третий круг.
Чемпионат 01:15
Общество

МВД ищет комика Долгополова после стендапа в Петербурге

МР7.ру вчера в 23:46
Происшествия

В Бурятии четверо бездомных погибли при пожаре в коллекторе

В Бурятии возбуждено уголовное дело по факту гибели четырех человек в коллекторе.
Российская газета вчера в 23:00
Политика

СМИ сообщили об отмене митинга против изменения Конституции 1 февраля

Заявка на митинг против конституционной реформы была отозвана из московской мэрии, сообщает «Новая газета».
РБК вчера в 18:50
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