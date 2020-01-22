Общество

РБКРБКВ Роспотребнадзоре предупредили о клещах в зимнее время

Отсутствие морозов и снега привело к преждевременному пробуждению клещей. Об этом рассказала радио Sputnik научный сотрудник ФБУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора Наталья Шашина. По словам эксперта, активность насекомых зависит от температуры воздуха.
Читать в источнике
Комментировать6
с чего всё началось

«Без паники». В России проснулись «зимние» клещи

Необычно теплая и бесснежная зима в Центральной России пробудила раньше времени не только разных безобидных насекомых, но и клещей. Массового появления членистоногих вроде не видно, но единичные экземпляры в траве попадаются.
Радио Sputnik18:00

Подробнее о событии

«Без паники». В России проснулись «зимние» клещи

Радио Sputnik18:00

Роспотребнадзор предупредил россиян о зимних клещах

Известия20:24

В Роспотребнадзоре предупредили о клещах в зимнее время

РБК22:01

Клещи проснулись в России из-за аномально теплой зимы

Телеканал 360°21:59

Роспотребнадзор предупредил о ранней активности клещей из-за теплой зимы

Росбалт20:47

Россиян предупредили об атаке зимних клещей

РЕН ТВ21:03

В Роспотребнадзоре рассказали россиянам, как не стать жертвой «зимних» клещей

Life.ru21:01
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 22:39, Ашберн
Общество

Бомбу времен Второй мировой обезвредили в центре Берлина

ТАСС 18:51
Политика

Дмитрий Козак покинет правительство

В новый состав кабинета министров РФ под руководством Михаила Мишустина не войдет нынешний и. о. вице-премьера Дмитрий Козак.
Pravda.Ru 08:36
Авто

Стартовали продажи бюджетного седана Hyundai Aura

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai представил новый субкомпактный седан Aura.
Автоновости дня 06:51
Шоу-бизнес

Отец третьего ребенка Анны Седоковой женился на скандальной участнице шоу «Голос»

Отцом двойняшек оказался наследник многомиллионного состояния Артем Комаров, который ранее состоял в отношениях с Анной Седоковой.
StarHit.ru 14:00
Спорт

Матыцин стал министром спорта России

Президент Международной федерации студенческого спорта Олег Матыцин указом президента РФ назначен министром спорта России.
Sport24.ru 12:18
Политика

В сенате США отклонили запрос демократов о документах по Украине

Республиканцы в сенате США не пропустили требование демократов запросить у Белого дома в рамках процедуры импичмента президента большое количество документов, связанных со звонком Дональда Трампа лидеру Украины Владимиру Зеленскому и удерживанием помощи по военной линии.
РИА Новости 17:40
Общество

10 дней аномально тёплой погоды обещают жителям России

Синоптики прогнозируют, что аномально тёплая погода продержится на территории страны ещё не менее 10 дней.
LentaChel.ru вчера в 22:52
Экономика

Эксперт предсказал последствия от замены Белоруссией российской нефти

Белоруссии придется быть готовой переплачивать за нефть, в случае покупки топлива по реверсу из Европы в качестве альтернативы импорту из России, заявил эксперт "Международного финансового центра" Владимир Рожанковский в интервью Sputnik Латвия.
РИА Новости 20:17
Происшествия

На Сахалине около 300 рыбаков оказались на оторвавшейся льдине

РБК 21:58
Наука

Магнитное поле Земли оказалось почти на миллиард лет старше

Ученые подтвердили существование мощного магнитного поля Земли уже 4,2 миллиарда лет назад, в древнейшую геологическую эпоху — Катархей.
N+1 11:10
Армия и оружие

Жилые районы Алеппо пострадали от обстрелов боевиков

Политическая Экспертиза вчера в 23:05
Футбол

Гол Агуэро принес «Манчестер Сити» победу над «Шеффилд Юнайтед»

В составе горожан голом отметился Серхио Агуэро (73-я минута).
Советский спорт 16:24
Армия и оружие

Рассчитано время для защиты Москвы от ракетного удара

Для защиты Москвы от ракетного удара с помощью действующей системы противоракетной обороны может потребоваться до нескольких десятков минут.
Lenta.ru 20:36
Политика

Ну вот и назван состав нового Правительства.

Российский предприниматель Сергей Васильев на своей странице в Facebook прокомментировал новый состав правительства, предложенный Михаилом Мишустиным.
ИА Клерк.Ру 14:25
Технологии

Дуров назвал iCloud инструментом слежки

Основатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что облачный сервис компании Apple iCloud стал инструментом наблюдения.
Газета.Ru 10:22
Политика

Кто покинул российское правительство

Премьером стал Михаил Мишустин, пообещавший перемены в правительстве.
Пульс Хакасии 20:29
Общество

В Сбербанке предостерегли от отправки фотографий банковских карт

Мошенники могут с легкостью найти номера банковских карт в Сети, так как россияне сами выкладывают их в интернет, отправляя друг другу фотографии своих карт, например, через мессенджеры.
Известия 02:12
Происшествия

Домашняя кошка в Архангельске два дня продержала хозяйку на кухне

Известия 09:44
Футбол

Кокорин временно перейдет из «Зенита» в «Сочи»

Пятый канал 04:00
Политика

Назван самый популярный иностранный политик у россиян

Президент Белоруссии Александр Лукашенко является самым популярным зарубежным политиком у россиян, заявил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров в разговоре с газетой "Известия".
РИА Новости 21:32
Происшествия

Четыре человека погибли при пожаре в тепловом коллекторе в Улан-Удэ

ТАСС 22:27
Здоровье

Создание российской вакцины от китайского коронавируса займет полгода

Как сообщили «Известиям» в Центре стратегического планирования Минздрава, создание российской вакцины займет минимум полгода и потребует значительных средств.
Известия 18:28
Происшествия

В Подмосковье девочка сумела убежать от подозрительного мужчины

Оka.fm 07:30
Здоровье

Число погибших от нового коронавируса в Китае выросло до девяти

Число погибших от заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа в Китае, увеличилось до девяти человек, заявил замглавы Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Ли Бинь в ходе брифинга.
REGNUM 21:40
Интернет

В WhatsApp появится новая функция

Разработчики мессенджера WhatsApp продолжают обновлять его, добавляя новые функции и возможности.
Накануне.Ru 18:46
Политика

Путин утвердил новую Доктрину продовольственной безопасности

Президент РФ Владимир Путин утвердил новую Доктрину продовольственной безопасности России.
ФАН 14:07
Шоу-бизнес

Сколько на самом деле Ксения Собчак платит за виллу на Мальдивах

Как позже посчитали журналисты, эта вилла с несколькими спальнями, винным погребом и собственным бассейном, должна обходиться Собчак в сумму от 1,5 до 1,7 млн рублей в сутки.
Paparazzi.ru 06:41
Шоу-бизнес

Брэд Питт флиртует с Дженнифер Энистон

Брэд Питт и Дженнифер Энистон снова дали повод для слухов о возобновлении отношений.
Srnsk 20:05
Общество

«Ъ»: долги россиян по ЖКХ смогут взыскивать коллекторы

Коллекторские агентства будут допущены до работы с долгами россиян за жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ), сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на информированные источники.
Газета.Ru 21:16
Кино

Объявлена дата выхода второго сезона «Видоизмененного углерода»

Inc-news.ru 15:31
Как работают Яндекс.Новости?
Главное