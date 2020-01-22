Общество
РБКВ Роспотребнадзоре предупредили о клещах в зимнее время
Отсутствие морозов и снега привело к преждевременному пробуждению клещей. Об этом рассказала радио Sputnik научный сотрудник ФБУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора Наталья Шашина. По словам эксперта, активность членистоногих зависит от температуры воздуха.
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с чего всё началось
Необычно теплая и бесснежная зима в Центральной России пробудила раньше времени не только разных безобидных насекомых, но и клещей. Массового появления членистоногих вроде не видно, но единичные экземпляры в траве попадаются.Радио Sputnikвчера в 18:00
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