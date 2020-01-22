Общество

РБКРБКВ Роспотребнадзоре предупредили о клещах в зимнее время

Отсутствие морозов и снега привело к преждевременному пробуждению клещей. Об этом рассказала радио Sputnik научный сотрудник ФБУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора Наталья Шашина. По словам эксперта, активность членистоногих зависит от температуры воздуха.
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«Без паники». В России проснулись «зимние» клещи

Необычно теплая и бесснежная зима в Центральной России пробудила раньше времени не только разных безобидных насекомых, но и клещей. Массового появления членистоногих вроде не видно, но единичные экземпляры в траве попадаются.
Радио Sputnikвчера в 18:00

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В Роспотребнадзоре предупредили россиян о «зимних» клещах

РИА Новостивчера в 19:05

В Роспотребнадзоре предупредили о клещах в зимнее время

RT на русскомвчера в 22:57

В Роспотребнадзоре предупредили о клещах в зимнее время

РБКвчера в 22:01

Клещи проснулись в России из-за аномально теплой зимы

Телеканал 360°вчера в 21:59

Роспотребнадзор предупредил россиян о зимних клещах

Известиявчера в 20:24

Россиян предупредили о появлении «зимних» клещей

Российская газета00:57

«Без паники». В России проснулись «зимние» клещи

Радио Sputnikвчера в 18:00
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Футбол

Семак ответил фанатам «Зенита» на вопрос об аренде Кокорина в «Сочи»

РИА Новости вчера в 08:49
Гаджеты

В Сети появились фото прототипа приставки Xbox Series X

В Сети размещены фото прототипа Xbox Series X. Утечка информации об игровой приставке случилась от одного из менеджеров компании.
OAnews 00:59
Политика

Матовников назначен заместителем главкома Сухопутными войсками

Бывший полномочный представитель президента в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников назначен заместителем главкома Сухопутных войск.
RT на русском 04:39
Политика

Мишустин утвердил структуру аппарата правительства

Премьер-министр России Михаил Мишустин провел первые назначения в правительстве. Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте кабмина.
Lenta.ru 02:42
Политика

Министром экономического развития России назначен Максим Решетников

Бывший глава Пермского края Максим Решетников назначен на пост министра экономического развития Российской Федерации.
REGNUM вчера в 12:30
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл заявили о преследовании папарацци

Как заявили юристы пары, даже после переезда в Канаду, отказавшись от королевских титулов, супруги подвергаются преследованию со стороны папарацци.
Московский Комсомолец вчера в 14:56
Происшествия

Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по решению анапского суда арестован на семь суток за хулиганство.
Известия вчера в 12:53
Здоровье

Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 9 человек

Число человек, скончавшихся от нового неизвестного коронавируса 2019-nCoV, который распространился в конце декабря в Китае, достигло девяти.
ФАН вчера в 23:51
Политика

Захарова ответила на слова Помпео о смене власти в Венесуэле

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявление государственного секретаря США Майка Помпео о смене власти в Венесуэле.
Народные новости вчера в 05:38
Политика

После отставки Мединский станет помощником Путина по культуре

RuNews24.ru вчера в 17:07
Политика

Матвиенко предлагает расширить запрет на двойное гражданство

Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко предложила расширить список должностей, которые запрещено занимать имеющим второе гражданство людям.
Коммерсантъ 03:33
Общество

В Хабаровске опровергли информацию о коронавирусе у пассажира из КНР

В Хабаровске у туриста из КНР не подтвердилось подозрение на распространяющийся в Китае коронавирус.
Российская газета 02:47
Здоровье

Кардиолог объяснил признаки возможного отрыва тромба

Академик РАН, президент Общества специалистов по сердечной недостаточности, директор клиники госпитальной терапии А. Остроумова Юрий Беленков назвал признаки возможного отрыва тромба у молодых людей, сообщает "Взгляд.ру".
Газета Metro 04:39
Общество

В Москве «заминировали» более 30 станций метро

Более 30 станций московского метро получили анонимные сообщения о минировании, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 02:50
Происшествия

Подполковника МВД Казахстана убили в центре Петербурга

В Мариинской больнице Петербурга скончался 62-летний подполковник противопожарной службы МВД Казахстана Вячеслав Джексенов после нападения неизвестных.
Lenta.ru 02:26
Общество

Джонсон получил приглашение на празднование 75-летия Победы в Москве

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получил приглашение на памятные мероприятия в Москве, посвященные 75-летию окончания Великой Отечественной войны, сообщил РИА Новости представитель посольства Британии в Москве.
РИА Новости 03:59
Политика

Сенат США проведет процесс по импичменту Трампа в ускоренном режиме

Сенат Конгресса США одобрил во вторник резолюцию, которая позволит верхней палате законодательного органа провести процесс в рамках импичмента президента Дональда Трампа в ускоренном режиме.
ТАСС 01:52
Политика

Виталий Мутко не вошел в состав нового российского правительства

Помимо Мутко, должности вице-премьеров покинули Антон Силуанов, Константин Чуйченко, Максим Акимов, Ольга Голодец, Алексей Гордеев и Дмитрий Козак.
Sputnik Абхазия вчера в 12:48
Общество

Россиянка победила в конкурсе «Миссис Вселенная — 2020»

Жительница Санкт-Петербурга Ксения Вербицкая стала новой миссис Вселенная — 2020, сообщается на ее странице в Instagram.
РИА Новости 01:39
Общество

Метеорологи пообещали «розовый» февраль в Европейской части России

Февральская температура в Европейской части России, которая находится в "розовой" климатической зоне, может превышать норму на полтора-четыре градуса, следует из долгосрочного прогноза Copernicus Climate Change Service (C3S) под эгидой Европейского союза.
РИА Новости вчера в 23:33
Экономика

Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
РИА Новости вчера в 06:07
Происшествия

В Якутии задержали четырех сторонников шамана Габышева

В Якутии полицейские задержали четырех сторонников шамана Александра Габышева, сам шаман закрылся в доме, сообщил "Интерфаксу" координатор "Правозащита Открытки" Алексей Прянишников.
Интерфакс 04:09
Общество

За Водонаеву вступились после предложения Володина оштрафовать ее

Lenta.ru вчера в 18:49
Общество

Мишустин поручил подготовить поправки в закон о бюджете

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о федеральном бюджете на 2020—2022 годы и в закон о бюджете Пенсионного фонда России для реализации послания президента Федеральному собранию.
RT на русском 01:19
Энергетика

Казахстан снизил объем поставок нефти в Китай

Красная весна 02:59
Происшествия

В Подмосковье девочка убежала от преследователя

Газета.Ru вчера в 11:06
Общество

Комиком из Петербурга заинтересовалась полиция после шуток о Путине

Комик-стендапер Александр Долгополов заявил о том, что в один из клубов Петербурга поступило заявление от правоохранительных органов с просьбой предоставить всю информацию о нем. Возможно, заинтересованность полиции в его персоне связана с выступлением, где он шутил с использованием матерных слов об Иисусе, Деве Марии и Владимире Путине.
REGNUM 03:05
Происшествия

Главу красноярского ПФР заподозрили в получении 13-миллионной взятки

Управляющий отделением ПФР по Красноярскому краю и республике Хакасия Денис Майборода, арестованный судом накануне, подозревается в получении взятки в особо крупном размере.
Российская газета 04:24
Гаджеты

Sony готовит первый в мире смартфон с экраном 4К и поддержкой 5G

Сообщается, что смартфон впервые в отрасли получит дисплей формата 4K и поддержку мобильных сетей пятого поколения (5G).
3DNews вчера в 10:29
Общество

Первые двигатели ПД-14 для МС-21 доставили на Иркутский авиазавод

На Иркутский авиационный завод доставили первые двигатели ПД-14 для нового российского самолета МС-21-300.
Российская газета 03:51
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