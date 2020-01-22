Необычно теплая и бесснежная зима в Центральной России пробудила раньше времени не только разных безобидных насекомых, но и клещей. Массового появления членистоногих вроде не видно, но единичные экземпляры в траве попадаются.

с чего всё началось

Аномально теплая зимняя погода в России привела к ранней активности клещей, заявила ведущий научный сотрудник научно-исследовательского института дезинфектологии Роспотребнадзора Наталья Шашина. Об этом сообщает "Радио Sputnik".

Наша Газета (г. Екатеринбург)

В Роспотребнадзоре предупредили о зимней активности клещей

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