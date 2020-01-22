Общество
Газета.RuВ Роспотребнадзоре предупредили о зимней активности клещей
Аномально теплая зимняя погода в России привела к ранней активности клещей, заявила ведущий научный сотрудник научно-исследовательского института дезинфектологии Роспотребнадзора Наталья Шашина. Об этом сообщает "Радио Sputnik".
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с чего всё началось
Необычно теплая и бесснежная зима в Центральной России пробудила раньше времени не только разных безобидных насекомых, но и клещей. Массового появления членистоногих вроде не видно, но единичные экземпляры в траве попадаются.Радио Sputnikвчера в 18:00
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Экономика
Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
Происшествия
Школьника засосало в слив в московском аквапарке
Мальчика накрыло большой волной и засосало в слив, он не мог выбраться самостоятельно и начал захлебываться.
Общество
Володин предложил оштрафовать Водонаеву из-за слов о маткапитале
Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что модель и телеведущую Алену Водонаеву надо оштрафовать по закону об оскорблении общества из-за слов о материнском капитале.
Футбол
Генеральный директор «Зенита» подтвердил аренду Кокорина в «Сочи»
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев подтвердил переход нападающего Александра Кокорина на правах аренды в "Сочи".
Политика
Михаил Мурашко стал министром здравоохранения
На пост министра здравоохранения был назначен Михаил Мурашко. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Политика
Путин предостерег от экспериментов с формой правления в России
Президент России Владимир Путин заявил на встрече с общественностью об опасности экспериментов с формой правления.
Политика
Израиль передал России права на Александровское подворье в Иерусалиме
Израиль передал России права на Александровское подворье в Иерусалиме 30 декабря 2019 года.
Происшествия
В мусорном контейнере в Подмосковье нашли фрагменты тела мужчины
Фрагменты тела мужчины обнаружили 21 января в мусорном контейнере в дачном поселке Поварово в Подмосковье (городской округ Солнечногорск), сообщает Главное следственное управление СК по Подмосковью.
Наука
В Австралии нашли древнейший на Земле метеоритный кратер
Кратер Яррабубба, который находится на западе Австралии, является древнейшим на Земле кратером метеоритного происхождения.
Кино
Второй сезон «Видоизмененного углерода» выйдет 27 февраля
Стрим-сервис Netflix объявил дату релиза второго сезона сериала «Видоизмененный углерод».
Политика
Премьер Мишустин утвердил новую структуру аппарата правительства
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о структуре аппарата правительства, главой которого накануне назначили Дмитрия Григоренко.
Здоровье
В Минздраве России назвали коронавирус из Китая биологической угрозой
Распространяющийся в Китае коронавирус является одной из биологических угроз населению, заявил заместитель министра здравоохранения России Сергей Краевой.
Космос
На спутнике Юпитера обнаружили пищевую соль
Общество
Жителей Флориды предупредили о падающих с деревьев игуанах
Метеорологи предупредили жителей Флориды о падающих с деревьев игуанах.
Футбол
Казанский «Рубин» усилился футболистом «Леха»
Происшествия
Домашняя кошка в Архангельске два дня продержала хозяйку на кухне
Финансы
Курс доллара превысил 62 рубля впервые с 6 января
Курс доллара превысил 62 рубля впервые с 6 января. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Авто
Регистрация автомобилей в дилерских центрах откладывается
Изначально закон о регистрации автомобилей в дилерских центрах должен был вступить в силу летом 2019 года.
Политика
Путин назначил Чайку полпредом на Северном Кавказе
20 января президент Владимир Путин предложил освободить Чайку от должности генпрокурора в связи с его переходом на другую работу.
Общество
Новый министр спорта был осужден за передачу земель
Выяснилось, что новый министр спорта Олег Матыцин, который был назначен вчера, 21 января, был осужден за передачу земель вуза под Черкизовский рынок.
Политика
Киев выступил против разведения сил по линии разграничения в Донбассе
Разведение сил по всей линии разграничения в Донбассе считают неприемлемым украинские власти, 21 января заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк, сообщает «Интерфакс-Украина».
Общество
Россиянка победила в конкурсе «Миссис Вселенная – 2020»
Победительницей конкурса красоты «Миссия Вселенная – 2020» стала жительница Санкт-Петербурга Ксения Вербицкая.
Экономика
Новая пенсионная схема может заработать с 2022 года
«Предполагается, что система заработает 1 января 2022 года»,— сказал господин Швецов в ходе совещания в Госдуме по новому плану гарантированных пенсионных накоплений (цитата по ТАСС).
Происшествия
Борец Емельяненко арестован в Анапе на семь суток
Известный боец смешанных единоборств Александр Емельяненко арестован в Анапе на семь суток за мелкое хулиганство.
Авто
Названы самые популярные японские автомобили в России
Экономика
Мишустин утвердил Стратегию развития электронной промышленности России
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил Стратегию развития электронной промышленности на период до 2030 года, соответствующий документ опубликован на официальном сайте правительства РФ.
Политика
Дмитрий Козак покинет правительство
В новый состав кабинета министров РФ под руководством Михаила Мишустина не войдет нынешний и. о. вице-премьера Дмитрий Козак.
Общество
Рассекречены документы об освобождении Освенцима
Общество
Комиком из Петербурга заинтересовалась полиция после шуток о Путине
Комик-стендапер Александр Долгополов заявил о том, что в один из клубов Петербурга поступило заявление от правоохранительных органов с просьбой предоставить всю информацию о нем. Возможно, заинтересованность полиции в его персоне связана с выступлением, где он шутил с использованием матерных слов об Иисусе, Деве Марии и Владимире Путине.