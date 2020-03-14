с чего всё началось

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, чем коронавирусная инфекция отличается от гриппа. В сообщении на сайте ведомства отмечается, что у гриппа более короткий инкубационный период и более короткий серийный интервал (время между последовательными случаями).

В Роспотребнадзоре рассказали, чем коронавирус отличается от гриппа

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Общество Следующий из Будапешта в Москву самолет подал сигнал тревоги Пассажирский самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполняющий рейс Будапешт — Москва, подал сигнал тревоги и снизился до 15 тыс. футов (4,5 тыс. м). Об этом сообщил в Twitter сервис Flightradar24.

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Политика Правительство Украины решило эвакуировать своих граждан из Италии Правительство Украины на внеочередном заседании в субботу приняло решение об эвакуации своих граждан из Италии, сообщается на правительственном портале.

Здоровье В Нижегородской области приняли меры из-за COVID-19 Глава Нижегородской области Глеб Никитин своим указом ввёл на территории региона режим повышенной готовности, чтобы снизить риски завоза и распространения коронавируса COVID-19.