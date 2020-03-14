Коронавирус
РИА НовостиВ Роспотребнадзоре рассказали, чем коронавирус отличается от гриппа
Специалисты Роспотребнадзора рассказали, чем коронавирусная инфекция отличается от гриппа. В сообщении на сайте ведомства отмечается, что у гриппа более короткий инкубационный период и более короткий серийный интервал (время между последовательными случаями).
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В сообщении на сайте ведомства отмечается, что у гриппа более короткий инкубационный период и более короткий серийный интервал (время между последовательными случаями).РИА Новости06:33
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Армия и оружие
В Москве наградили отличившихся сотрудников Росгвардии
По ее данным 13 марта в Москве завершила работу итоговая коллегия Росгвардии, в мероприятиях которой участвовал руководящий состав ведомства, командующие округами, начальники территориальных органов, командиры воинских частей и соединений войск национальной гвардии.
Футбол
«Спартак» одержал волевую победу в Оренбурге
В матче 22-го тура российской премьер-лиги московский "Спартак" на поле стадиона "Газовик" в Оренбурге одержал волевую победу над местной одноименной командой – 3:1. У победителей голами отметились аргентинец Эсекьель Понсе (44-я минута), швед Джордан Ларссон (71) и россиянин Резиуан Мирзов (90+4), а у хозяев поля единожды отличился Джоэль Фамейе из Ганы, открывший счет на 17-й минуте.
Общество
Следующий из Будапешта в Москву самолет подал сигнал тревоги
Пассажирский самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполняющий рейс Будапешт — Москва, подал сигнал тревоги и снизился до 15 тыс. футов (4,5 тыс. м). Об этом сообщил в Twitter сервис Flightradar24.
Политика
Парламент Якутии одобрил федеральный законопроект о поправках к Конституции РФ
На внеочередном пленарном заседании Госсобрания (Ил Тумэн) Якутии 12 марта депутаты большинством голосов одобрили проект федерального закона о поправках к Конституции РФ.
Музыка
Клип Little Big оставил далеко позади конкурентов по «Евровидению»
Видео российской группы Little Big на песню Uno, с которой коллектив поедет на конкурс "Евровидение", оставил позади всех соперников.
Политика
Украинский министр предрек пенсионерам смерть от коронавируса
Глава Минздрава Украины Илья Емец на заседании профильного комитета Рады заявил, что от коронавируса "умрут все пенсионеры".
Общество
Число заболевших коронавирусом в Испании взлетело на 1500 человек
1,5 тысячи случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Испании за прошедшие сутки, рассказали местные власти.
Общество
Собянин ужесточил меры против коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин по рекомендации врачей ввел дополнительные меры из-за коронавируса COVID-19.
Общество
В Кемерове подтверждены два случая заражения коронавирусом
В Кемерове заражение коронавирусом COVID-19 подтвердилось у двух человек, помещенных в пятницу в городскую инфекционную больницу №8. Как сообщили РИА Новости в правительстве области, больные изолированы и получают все необходимое лечение.
Политика
Путин подписал закон о поправках в Конституцию
Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Конституцию.
Здоровье
Росгвардия сократила ведомственные мероприятия из-за коронавируса
Росгвардия из-за ситуации с коронавирусом сокращает количество массовых мероприятий, за исключением чрезвычайно важных и неотложных, сообщается на сайте ведомства.
Экономика
Силуанов оценил дефицит бюджета при действующих ценах на нефть
Дефицит федерального бюджета при нынешних котировках нефти оценивается в 0,9 процента ВВП, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации.
Футбол
Роналдиньо забил 5 голов в финале тюремного турнира в Парагвае
Происшествия
В Ингушетии произошла перестрелка из-за конфликта двух тейпов
«В пятницу в селении Экажево бытовой конфликт между представителями разных родов завершился перестрелкой, в результате которой один человек погиб», — сказал источник «РИА Новости».
Политика
Правительство Украины решило эвакуировать своих граждан из Италии
Правительство Украины на внеочередном заседании в субботу приняло решение об эвакуации своих граждан из Италии, сообщается на правительственном портале.
Футбол
Отменена пресс-конференция тренеров после матча «Зенит» — «Урал»
Сообщается, что пресс-конференция тренеров "Зенита" и "Урала" после матча 22-го тура РПЛ, а также микст-зона будут отменены.
Хоккей
«Йокерит» отрицает отказ от участия в плей-офф КХЛ
Финский хоккейный клуб «Йокерит» опроверг информацию об отказе от дальнейшего участия в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Политика
Порошенко бежал с Украины, опасаясь ареста
Бывший президент Украины Петр Порошенко не придет на допрос в Госбюро расследований.
Общество
Россия с 16 марта вводит ограничение авиасообщения со странами Европы
Россия с понедельника, 16 марта, вводит временные ограничения на пассажирские авиаперевозки со странами Европы из-за распространяемого по миру коронавируса COVID-2019.
Общество
Власти Подмосковья ввели свободное посещение школ из-за коронавируса
Власти Московской области ввели возможность свободного посещения образовательных организаций из-за коронавируса.
Здоровье
В Нижегородской области приняли меры из-за COVID-19
Глава Нижегородской области Глеб Никитин своим указом ввёл на территории региона режим повышенной готовности, чтобы снизить риски завоза и распространения коронавируса COVID-19.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова рассказала о беде, в которую попал Джиган
Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова «пролила свет» на ситуацию, в которую попал ее супруг.
Общество
Минпросвещения призвало перевести школьников на дистанционное обучение
Министерство просвещения рекомендовало регионам перевести школьников на дистанционное обучение для профилактики коронавируса, сообщает пресс-служба ведомства.
Здоровье
Главный пульмонолог России назвал этапы заражения коронавирусом
Главный терапевт-пульмонолог Минздрава Александр Чучалин рассказал RT об этапах развития болезни, вызванной коронавирусной инфекцией Covid-19.
Армия и оружие
Истребители Су-35С засняли в боевом строю китайских J-20
Пекин является первым импортером Су-35С поколения 4++. Поднебесная совершила закупку двадцати четырех таких машин в 2015 году.
Экономика
Более 300 семей в Забайкалье приобрели квартиры по программе «Дальневосточная ипотека»
Более 300 семей в Забайкалье приобрели квартиры по льготной ставке в рамках программы "Дальневосточная ипотека".
Транспорт
Коронавирус. Польша остановила железнодорожное сообщение с Белоруссией
«В связи с ситуацией, вызванной коронавирусом COVID-19, Республикой Польша принято решение о прекращении международного железнодорожного сообщения», — сообщается на сайте БЖД.