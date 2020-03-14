Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Роспотребнадзоре рассказали, чем коронавирус отличается от гриппа

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, чем коронавирусная инфекция отличается от гриппа. В сообщении на сайте ведомства отмечается, что у гриппа более короткий инкубационный период и более короткий серийный интервал (время между последовательными случаями).
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 на сайте ведомства отмечается, что у гриппа более короткий инкубационный период и более короткий серийный интервал (время между последовательными случаями).
РИА Новости06:33

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Роспотребнадзор назвал главные отличия коронавируса от гриппа

URA.Ru08:36

Названы отличия коронавируса от гриппа

Газета.Ru07:57

Роспотребнадзор назвал различия COVID-19 и гриппа

ТАСС07:49

Роспотребнадзор назвал ключевые отличия коронавируса от гриппа

News.ru07:33

Роспотребнадзор рассказал, в чем различия между коронавирусом и гриппом

Российская газета07:10

Специалисты рассказали об отличиях коронавируса от гриппа

РЕН ТВ06:36

В Роспотребнадзоре рассказали, чем коронавирус отличается от гриппа

РИА Новости06:33
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Армия и оружие

В Москве наградили отличившихся сотрудников Росгвардии

По ее данным 13 марта в Москве завершила работу итоговая коллегия Росгвардии, в мероприятиях которой участвовал руководящий состав ведомства, командующие округами, начальники территориальных органов, командиры воинских частей и соединений войск национальной гвардии.
REGNUM вчера в 11:17
Футбол

«Спартак» одержал волевую победу в Оренбурге

В матче 22-го тура российской премьер-лиги московский "Спартак" на поле стадиона "Газовик" в Оренбурге одержал волевую победу над местной одноименной командой – 3:1. У победителей голами отметились аргентинец Эсекьель Понсе (44-я минута), швед Джордан Ларссон (71) и россиянин Резиуан Мирзов (90+4), а у хозяев поля единожды отличился Джоэль Фамейе из Ганы, открывший счет на 17-й минуте.
Вести.Ru 09:00
Общество

Следующий из Будапешта в Москву самолет подал сигнал тревоги

Пассажирский самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполняющий рейс Будапешт — Москва, подал сигнал тревоги и снизился до 15 тыс. футов (4,5 тыс. м). Об этом сообщил в Twitter сервис Flightradar24.
РБК 08:10
Политика

Парламент Якутии одобрил федеральный законопроект о поправках к Конституции РФ

На внеочередном пленарном заседании Госсобрания (Ил Тумэн) Якутии 12 марта депутаты большинством голосов одобрили проект федерального закона о поправках к Конституции РФ.
Якутия Daily 12 марта в 05:20
Музыка

Клип Little Big оставил далеко позади конкурентов по «Евровидению»

Видео российской группы Little Big на песню Uno, с которой коллектив поедет на конкурс "Евровидение", оставил позади всех соперников.
Вести.Ru вчера в 12:58
Политика

Украинский министр предрек пенсионерам смерть от коронавируса

Глава Минздрава Украины Илья Емец на заседании профильного комитета Рады заявил, что от коронавируса "умрут все пенсионеры".
РИА Новости 06:50
Происшествия

Из-за повреждения водовода часть Твери осталась без холодной воды

Tverigrad.ru 05:22
Общество

Число заболевших коронавирусом в Испании взлетело на 1500 человек

1,5 тысячи случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Испании за прошедшие сутки, рассказали местные власти.
News.ru 09:01
Общество

Собянин ужесточил меры против коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин по рекомендации врачей ввел дополнительные меры из-за коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 02:53
Общество

В Кемерове подтверждены два случая заражения коронавирусом

В Кемерове заражение коронавирусом COVID-19 подтвердилось у двух человек, помещенных в пятницу в городскую инфекционную больницу №8. Как сообщили РИА Новости в правительстве области, больные изолированы и получают все необходимое лечение.
Вести.Ru 05:38
Политика

Путин подписал закон о поправках в Конституцию

Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Конституцию.
Ведомости 07:05
Здоровье

Росгвардия сократила ведомственные мероприятия из-за коронавируса

Росгвардия из-за ситуации с коронавирусом сокращает количество массовых мероприятий, за исключением чрезвычайно важных и неотложных, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 08:33
Экономика

Силуанов оценил дефицит бюджета при действующих ценах на нефть

Дефицит федерального бюджета при нынешних котировках нефти оценивается в 0,9 процента ВВП, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации.
РИА Новости 05:38
Футбол

Роналдиньо забил 5 голов в финале тюремного турнира в Парагвае

Российская газета 02:42
Происшествия

В Ингушетии произошла перестрелка из-за конфликта двух тейпов

«В пятницу в селении Экажево бытовой конфликт между представителями разных родов завершился перестрелкой, в результате которой один человек погиб», — сказал источник «РИА Новости».
РБК вчера в 13:30
Политика

Правительство Украины решило эвакуировать своих граждан из Италии

Правительство Украины на внеочередном заседании в субботу приняло решение об эвакуации своих граждан из Италии, сообщается на правительственном портале.
РИА Новости 08:17
Общество

В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции

Интерфакс 07:57
Футбол

Отменена пресс-конференция тренеров после матча «Зенит» — «Урал»

Сообщается, что пресс-конференция тренеров "Зенита" и "Урала" после матча 22-го тура РПЛ, а также микст-зона будут отменены.
Soccer.ru 08:38
Хоккей

«Йокерит» отрицает отказ от участия в плей-офф КХЛ

Финский хоккейный клуб «Йокерит» опроверг информацию об отказе от дальнейшего участия в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Коммерсантъ 06:59
Политика

Порошенко бежал с Украины, опасаясь ареста

Бывший президент Украины Петр Порошенко не придет на допрос в Госбюро расследований.
Вести.Ru 12 марта в 23:53
Общество

Россия с 16 марта вводит ограничение авиасообщения со странами Европы

Россия с понедельника, 16 марта, вводит временные ограничения на пассажирские авиаперевозки со странами Европы из-за распространяемого по миру коронавируса COVID-2019.
Аргументы недели вчера в 13:36
Общество

Власти Подмосковья ввели свободное посещение школ из-за коронавируса

Власти Московской области ввели возможность свободного посещения образовательных организаций из-за коронавируса.
ТАСС 03:54
Здоровье

Врач-диетолог перечислила тяжелые болезни из-за избыточного веса

Росбалт 06:57
Здоровье

В Нижегородской области приняли меры из-за COVID-19

Глава Нижегородской области Глеб Никитин своим указом ввёл на территории региона режим повышенной готовности, чтобы снизить риски завоза и распространения коронавируса COVID-19.
RT на русском 02:30
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова рассказала о беде, в которую попал Джиган

Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова «пролила свет» на ситуацию, в которую попал ее супруг.
Слово и Дело 01:53
Общество

Минпросвещения призвало перевести школьников на дистанционное обучение

Министерство просвещения рекомендовало регионам перевести школьников на дистанционное обучение для профилактики коронавируса, сообщает пресс-служба ведомства.
РИА Новости 08:34
Здоровье

Главный пульмонолог России назвал этапы заражения коронавирусом

Главный терапевт-пульмонолог Минздрава Александр Чучалин рассказал RT об этапах развития болезни, вызванной коронавирусной инфекцией Covid-19.
РИА Новости 07:22
Армия и оружие

Истребители Су-35С засняли в боевом строю китайских J-20

Пекин является первым импортером Су-35С поколения 4++. Поднебесная совершила закупку двадцати четырех таких машин в 2015 году.
ГЛАС.RU 12 марта в 12:48
Экономика

Более 300 семей в Забайкалье приобрели квартиры по программе «Дальневосточная ипотека»

Более 300 семей в Забайкалье приобрели квартиры по льготной ставке в рамках программы "Дальневосточная ипотека".
ТАСС 01:49
Транспорт

Коронавирус. Польша остановила железнодорожное сообщение с Белоруссией

«В связи с ситуацией, вызванной коронавирусом COVID-19, Республикой Польша принято решение о прекращении международного железнодорожного сообщения», — сообщается на сайте БЖД.
Красная весна 08:42
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