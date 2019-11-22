Здоровье

Российская газетаРоссийская газетаВ Роспотребнадзоре рассказали, как правильно принимать антибиотики

В Роспотребнадзоре считают, что пациентам нельзя требовать назначения антибиотиков и приобретать их самостоятельно, если врач не видит в этом при необходимости. Нужно неукоснительно соблюдать рекомендации врача при использовании антибиотиков. Нельзя давать свои антибиотики другим.
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