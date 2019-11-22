Здоровье
Газета.RuВ Роспотребнадзоре рассказали, как правильно принимать антибиотики
Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как правильно принимать антибиотики, чтобы не дать развиться устойчивости микробам к ним. Об этом сообщает РИА "Новости". В ведомстве отмечают, что развитие устойчивости происходит из-за неоправданного назначения и неправильного использования препаратов.
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Общество
Роспотребнадзор следит за ситуацией с радиацией в Южно-Китайском море
В Роспотребнадзоре добавили, что ситуация остаётся на контроле службы.
Общество
Семьи жертв домашнего насилия попросили проверить на профпригодность замглавы Минюста. Он называл проблему преувеличенной
Родственники четырех женщин из России, погибших от домашнего насилия, направили письмо министру юстиции России Александру Коновалову, в котором попросили провести служебную проверку в отношении его заместителя Максима Гальперина.
Общество
Медик, одобрившая новые правила медосмотра водителей, уволилась
Директор центреа Сербского Татьяна Клименко лишилась занимаемой должности по распоряжению министра здравоохранения, об этом сообщает Ruposters.ru.Именно она была инициатором изменения правил получения медицинских справок для водителей, которые привели бы к удорожанию.
Армия и оружие
Турецкие военные поймали в Сирии организатора теракта в России
В Сирии пойман боевик террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который является организатором терактов в России и Германии.
Политика
Госдеп призвал Турцию избавиться от российских С-400
Турция должна избавиться от российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, иначе может столкнуться с американскими санкциями.
Происшествия
В Ленобласти обнаружено почти 90 тонн наркотиков
На "производственной площадке" обнаружено более 80 тонн прекурсоров наркотических средств (то есть наркотиков, синтез которых еще не завершен), более двух тонн готового синтетического наркотика и почти шесть тонн полуфабриката, сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Армия и оружие
ВКС России и ВВС Сирии интенсивно бомбят террористов в Идлибе
Боевые машины российской авиагруппы в Сирии 20−21 ноября нанесли мощную серию ударов по объектам и технике боевиков исламистского альянса «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, ведущую роль в его составе играет запрещённая в России террористическая группировка «Джебхат Фатх аш-Шам», бывшая «Джебхат ан-Нусра») в провинции Идлиб.
Экономика
Курс Bitcoin снова снизился. В ноябре монета уже подешевела на $1000
Стоимость главной цифровой монеты снижается с 5 ноября, когда она достигла отметки в $9500.
Экономика
Половина заемщиков в России отдали за кредиты более 50% своего дохода
Половина российских заемщиков в 2019 году отдали на платежи по кредитам более 50% своего ежемесячного дохода, сообщил РБК со ссылкой на расчеты Минэкономики.
Авто
Tesla выпустила свой первый пикап Cybertruck
Американская компания Tesla представила первый в своей истории пикап, который получил название Cybertruck.
Армия и оружие
СМИ сообщили о провале сирийской ПВО при отражении израильской атаки
Политика
В ЕС ждут от Украины выплаты пенсий жителям Донбасса
Евросоюз ожидает, что Украина возобновит выплату пенсий жителям Донбасса, а также гарантирует реализацию избирательных прав, заявил глава отдела по отношениям со странами «Восточного партнёрства» Ричард Тиббельс в Брюсселе, сообщило 21 ноября издание Deutsche Welle.
Футбол
Почеттино оставил трогательное послание игрокам «Тоттенхэма»
Маурисио Почеттино обратился к игрокам "Тоттенхэма" после того, как его уволили с поста главного тренера клуба.
Шоу-бизнес
Ангелина Вовк возмущена возвращением Софии Ротару в Россию
Политика
Горбачев прокомментировал заявление Путина о причинах распада СССР
По информации РИА Новости, ранее Владимир Путин отметил, что СССР распался из-за "неэффективной экономической политики" По мнению Горбачева, в то время им нужно было модернизировать отношения между республиками.
Музыка
Обнародованы имена номинантов на премию «Грэмми-2020»
Общество
В Новороссийске объявлен режим ЧС из-за урагана
Режим чрезвычайной ситуации из-за урагана объявили в Новороссийске.
Космос
Обнаружена самая маленькая карликовая планета Солнечной системы
В Солнечной системе много и много тел, которые отвечают первым трем требованиям - например, весь главный пояс астероидов между Марсом и Юпитером.
Авто
Блогеры оценили новую Lada Vesta с вариатором
Несколько автомобильных СМИ уже успели протестировать модель, но так и не смогли оценить надежность новой трансмиссии — на тест-драйв отводилось всего 2 дня.
Происшествия
Во Внуково у самолета при посадке возникли проблемы с шасси
Общество
В Генпрокуратуре назвали ошибкой Минздрава новые правила медосмотра
Первый замгенпрокурора России Александр Буксман заявил, что Минздрав, вводя новые правила медосвидетельствования водителей, совершил ошибку.
Экономика
Российский рынок акций растёт по индексам за счёт «Газпрома»
Индекс РТС 21 ноября остался в плюсе благодаря «Газпрому» (GAZP, +2.6%), который разместил пакет казначейских акций.
Происшествия
Глава Чехова Марина Кононова задержана по делу о мошенничестве
В Подмосковье по обвинению в крупном мошенничестве задержана глава Чехова Марина Кононова.
Происшествия
На Кузбассе задержан подозреваемый в убийстве и расчленении женщины
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве и расчленении женщины, тело которой было обнаружено в поселке Бачатский Кемеровской области.
Армия и оружие
Украинские силовики понесли значительные потери в Донбассе
В украинском военном командовании заявили о серьезных потерях в рядах ВСУ в ходе военных действий в Донбассе.
Экономика
Помощник Путина назвал три составляющих экономического роста России
Андрей Белоусов, помощник президента, рассказал о трех составляющих для ускорения экономического роста России.
Авто
Внедорожник GAC GS8 появился у российских дилеров
Новый внедорожник GAC GS8 еще не поступил в продажу на российском рынке, но автомобили уже добрались до дилерских центров, по крайней мере – в Москве.
Транспорт
Начал движение первый поезд Московских центральных диаметров
Кино
В России начнут считать данные о просмотрах сериалов в интернете
В информации будет указано название фильма или сериала, имя режиссера, год выпуска, а также число просмотров.
Общество