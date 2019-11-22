Здоровье

Газета.RuГазета.RuВ Роспотребнадзоре рассказали, как правильно принимать антибиотики

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как правильно принимать антибиотики, чтобы не дать развиться устойчивости микробам к ним. Об этом сообщает РИА "Новости". В ведомстве отмечают, что развитие устойчивости происходит из-за неоправданного назначения и неправильного использования препаратов.
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Роспотребнадзор рассказал о борьбе с устойчивостью микробов к антибиотикам

Известиявчера в 21:58

В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно принимать антибиотики

Газета.Ru01:35

Россиянам раскрыли правила употребления антибиотиков

Lenta.ru00:23

В Роспотребнадзоре дали рекомендации по приему антибиотиков

РБКвчера в 23:27

Роспотребнадзор предупредил об опасности наступления «пост-антибиотической эры»

ТАСС02:32

В Роспотребнадзоре разъяснили употребление антибиотиков

RT на русскомвчера в 21:20

Роспотребнадзор рассказал, как лучше всего принимать антибиотики

РИА Новостивчера в 21:16
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Происшествия

На лекции на журфаке МГУ задержан посторонний мужчина с ножом

Мужчина вёл себя странно, и преподаватель вызвал охрану. Во время обыска у него нашли нож и четыре пары часов, по две на каждой руке.
Говорит Москва 04:26
Фигурное катание

Фигуристка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе

Россиянка Алёна Косторная установила мировой рекорд в короткой программе на этапе Гран-при по фигурному катанию в японском Саппоро.
RT на русском 04:11
Политика

Тверской суд Москвы отказался принять иск ФБК к Путину

Тверской суд Москвы отказался принимать иск "Фонда борьбы с коррупцией" на бездействие президента РФ Владимира Путина, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.
РИА Новости 04:36
Политика

В Кремле признали ошибочность новых правил медосмотра водителей

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября Минздрав отложил на полгода новый порядок медицинского осмотра для водителей, который должен был вступить в силу.
REGNUM 05:05
Общество

ФСБ задержала членов террористической организации

Российская газета 04:30
Футбол

Юран отреагировал на оскорбления болельщиков в адрес Дзюбы

Бывший футболист сборной России Сергей Юран прокомментировал ситуацию с оскорблениями в адрес капитана национальной команды Артёма Дзюбы со стороны российских фанатов во время матча отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года с Сан-Марино.
RT на русском 20 ноября в 06:40
Общество

Одобрившая новый порядок медосмотра для водителей врач уволилась

Ранее президент России Владимир Путин назвал «чушью» планы Минздрава ввести новый порядок медосмотра для водителей.
РБК вчера в 12:06
Экономика

В России аптеки начали продавать лекарства в кредит

По данным Frank RG, в 2018 году pos-кредитование в России выросло на 20%, а к 1 июля 2019 года портфель pos-кредитов, выданных российскими банками, достиг 258 млрд рублей, заявил представитель "Самсон-фармы".
Интерфакс 02:38
Армия и оружие

Военная прокуратура насчитала более 100 случаев избиений солдат за год

«Практика показывает, что поддержание управляемости подразделений на кулаках со стороны этой категории командиров еще не изжито, и в текущем году пострадало более 100 подчиненных», — сказал заместитель главного военного прокурора Сергей Скребец в Совете Федерации.
Медиазона 05:27
Общество

Путину не доложили о проблемах при запуске МЦД

Путин открыл движение по первому Московскому центральному диаметру (МЦД-1) и прокатился по ветке, соединяющей Одинцово и Лобню.
РБК 04:48
Происшествия

В Кузбассе нашли расчлененное тело школьной уборщицы

РБК вчера в 23:34
Политика

В Кремле назвали дату проведения большой пресс-конференции Путина

Большая пресс-конференция российского лидера Владимира Путина состоится 19 декабря 2019 года. Об этом информирует пресс-служба Кремля.
RT на русском 04:03
Здоровье

Французский аддиктолог перечислила признаки появления алкоголизма

Невозможность ограничиться одним бокалом за вечер является симптомом алкогольной зависимости.
МИР 24 20 ноября в 21:22
Общество

Из петербургской школы уволили учительницу за ее откровения в Twitter

ФедералПресс вчера в 08:21
Спорт

Исполняющий обязанности ВФЛА будет назначен в субботу

Президиум Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) соберется в субботу и назначит исполняющего обязанности главы организации.
Вести.Ru 05:06
Политика

Песков прокомментировал публикацию кадров жестокого убийства в Сирии

Россия не имеет отношения к лицам, совершившим жестокое убийство в Сирии, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:20
Происшествия

ФСБ задержала в Дагестане занимавшуюся махинациями с золотом банду

Федеральная служба безопасности задержала в Дагестане преступную группу, которая занималась махинациями при торговле изделиями из золота и серебра, сообщается на сайте ведомства.
РБК 05:05
Общество

Лобода попала на постер группы Тилля Линдеманна

Певица Светлана Лобода оказалась на постере группы Lindemann, основанной солистом Rammstein Тиллем Линдеманном и Петером Тэгтгреном.
РИА Новости вчера в 18:18
Футбол

«Васко да Гама» не намерен продлевать аренду Лукаса Сантоса в ЦСКА

Футбольный клуб "Васко да Гама" не намерен продлевать аренду полузащитника Лукаса Сантоса в московском ЦСКА, заявил президент бразильской команды Алешандре Кампелло.
РИА Новости вчера в 06:49
Игры

Ремейк Resident Evil 3 может выйти в 2020 году

Блогер Spawn Wave выпустил ролик, в котором утверждает, что ремейк Resident Evil 3 появится до конца 2020 года.
CyberSport.ru 02:49
Армия и оружие

Организатор терактов ИГ в России пойман в Сирии

В Сирии пойман боевик «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещенная в России), ответственный за организацию терактов в России и Германии.
Lenta.ru 02:58
Общество

Адвокат Кадырова решил не защищать солдата Шамсутдинова

Национальная служба новостей вчера в 23:44
Авто

Tesla представила пуленепробиваемый пикап Cybertruck

Компания Tesla представила свой новый электромобиль — пуленепробиваемый пикап Cybertruck.
Коммерсантъ 01:36
Религия

Патриархат Иерусалима пригласил РПЦ в Иорданию для объединения

Патриархат Иерусалима предложил всем предстоятелям православных церквей встретиться в Иордании.
Neva.Today вчера в 12:55
Кино

Минкульт соберет данные о просмотрах фильмов и сериалов в интернете

Станут известны сведения о названии фильма или сериала, имени режиссера, годе выпуска и количестве просмотров.
Радиочастотный спектр 02:14
Политика

Киев пригрозил оспорить разрешение Дании на «Северный поток-2»

Министр энергетики Украины Алексей Оржель в интервью «24 каналу» украинского телевидения заявил, что в Киеве рассматривают возможность подать апелляцию на разрешение Дании на строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК вчера в 14:21
Футбол

«Спартак» сыграет дома с ЦСКА в четвертьфинале Кубка России

В РФС прошла жеребьевка по определению хозяев полей в матчах четвертьфиналаКубка России по футболу сезона-2019/20.
Metaratings 04:38
Происшествия

В Ленобласти обнаружено почти 90 тонн наркотиков

На "производственной площадке" обнаружено более 80 тонн прекурсоров наркотических средств (то есть наркотиков, синтез которых еще не завершен), более двух тонн готового синтетического наркотика и почти шесть тонн полуфабриката, сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Российская газета 03:29
Общество

Из Кубани в Крым планируют запустить электрички

Власти Краснодарского края хотят запустить электрички в Крым с помощью программы государственно-частного партнерства.
Московский Комсомолец 02:31
Экономика

Пакет в 3,59% акций «Газпрома» продается одному покупателю

Сбор заявок в рамках размещения акций "Газпрома" прошел 21 ноября, по итогам сбора заявок на Московской бирже на пакет в 850,59 млн акций холдинга (3,59%) "Газпром газораспределение" получило 479 заявок на общую сумму 237,75 млрд рублей.
ТАСС 04:10
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