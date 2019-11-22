Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как правильно принимать антибиотики, чтобы не дать развиться устойчивости микробам к ним. Об этом сообщает РИА "Новости". В ведомстве отмечают, что развитие устойчивости происходит из-за неоправданного назначения и неправильного использования препаратов.

В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно принимать антибиотики

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