Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ Роспотребнадзоре рассказали, как приблизить окончание самоизоляции

В Роспотребнадзоре рассказали, что необходимо делать для того, чтобы приблизить окончание режима самоизоляции. «Чем ответственнее мы относимся к режиму временных ограничений, тем быстрее мы сможем вернуться к активной жизни и повседневным делам», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
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с чего всё началось
«Чем ответственнее мы относимся к режиму временных ограничений, тем быстрее мы сможем вернуться к активной жизни и повседневным делам», — говорится
 в сообщении на сайте ведомства.
RT на русскомвчера в 22:07

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Роспотребнадзор назвал способы приближения окончания режима самоизоляции

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Как приблизить окончание режима самоизоляции: советы Роспотребнадзора

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