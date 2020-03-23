Коронавирус
ФАНРоспотребнадзор заявил об иммунитете к коронавирусу у переболевших им
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что у пациентов, поборовших коронавирус, вырабатывается иммунитет. «Сегодняшние исследования говорят о том, что да, иммунитет вырабатывается после перенесенного инфекционного заболевания, вызванного новым коронавирусом», — рассказала глава ведомства.
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Сегодняшние исследования говорят о том, что да, иммунитет вырабатывается после перенесенного инфекционного заболевания, вызванного новым коронавирусом.
— Анна Попова, российский политикРИА Новости вчера в 12:40
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